So wählen Sie einen Verlobungsring aus, den Ihr Partner lieben wird

Sie haben sich entschieden und wollen Ihrer/Ihrem Geliebten einen Heiratsantrag machen? Erstmal - Glückwunsch! Möglicherweise gehen Ihnen jetzt jedoch alle möglichen Fragen durch den Kopf, mit denen Sie nicht umgehen können. Zum Beispiel mit welchem

Verlobungsring Sie Ihrer/Ihrem Auserwählten einen Heiratsantrag machen. Heutzutage ist die Auswahl sehr groß, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, nicht den richtigen Ring zu finden. Unser Ratgeber wird Ihnen helfen, die möglichen Optionen Schritt für Schritt einzugrenzen, bis Sie zu dem einen Schicksalsring kommen, den Ihr Liebling nie wieder ausziehen möchte.

KLENATO Verlobungsring (Foto: KLENOTA s.r.o.)

Wie viel sollte man in einen Verlobungsring investieren?

Vielleicht haben Sie gehört, dass die Kosten für einen Verlobungsring einem, zwei oder drei Monatsgehältern eines Mann entsprechen sollten. Aber diese "Regel" stammt eigentlich aus einer DeBeers-Werbekampagne in den 1930er Jahren, also müssen Sie sich sicher nicht daran halten, wenn Sie nicht wollen. Statistiken sagen, dass die meisten Männer einen Ring wählen, der ungefähr zwei bis drei Wochen ihres Einkommens wert ist. Aber egal, welche Grenze Sie sich selbst setzen, am besten wägen Sie Ihre Möglichkeiten gut ab und wählen dann das schönste Schmuckstück, das Sie sich leisten können.

Stil und Geschmack Ihrer Freundin sollten der wichtigste Faktor bei Ihrer Entscheidung sein

Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Liebling. Achte darauf, welche Kleidung und Accessoires sie trägt. Ist sie eine sanfte Romantikerin, die oft filigranen Schmuck wählt? Wenn ja, versuchen Sie, sich nach Ringen aus Roségold umzusehen. Ist sie eine aktive Frau, die keine Angst davor hat, auch mal extravagant zu sein? Dann wird sie vielleicht von einem Edelstein in einer unverwechselbaren Farbe wie einem roten Rubin oder einem violetten Amethyst verzaubert. Liebhabern der Klassik hingegen raten wir zum altbewährten Diamantring. Es gibt ihn schon seit Jahren und er wird nie aus der Mode kommen.

KLENATO Verlobungsringe (Foto: KLENOTA s.r.o.)

Wählen Sie auch einen Verlobungsring, der zu ihrem Lebensstil basiert

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl auch, wie aktiv Ihre Partnerin ist, welche Aktivitäten sie normalerweise macht und ob Sie erwarten, dass sie den Ring die ganze Zeit trägt oder ihn vor bestimmten Aktivitäten weglegt. Wenn sie der sportliche Typ ist, die ihren Schmuck nicht jedes Mal beim Radfahren oder Bergsteigen ablegen möchte, wird ihr ein einfacher Verlobungsring aus Weißgold mit einem Stein in einer Zargenfassung (d.h. mit einem Metallband drumherum) wahrscheinlich gut gefallen. Mit dieser Art von Fassung muss sie sich keine Sorgen machen, dass sie unterwegs hängen bleibt, und auch die Pflege ist einfach. Wenn die betreffende Dame hingegen jemand ist, der gerne ausgeht, wird sie zweifellos einen Ring im modernen Halo-Design zu schätzen wissen, d.h. mit einem zentralen Stein, der von kleineren Steinen umgeben ist. Diese Art von Ring wird jedem auf den ersten Blick ins Auge fallen.

So wählen Sie die richtige Größe

Nun kommen wir zu der Aufgabe, die für viele die schwierigste im gesamten Auswahlprozess für Verlobungsringe sein wird – die Wahl der richtigen Größe. Wenn Ihre Freundin normalerweise Ringe am Ringfinger trägt, ist Ihre Arbeit etwas einfacher, leihen Sie sich einfach einen ihrer Ringe, ohne dass sie es merkt. Bringen Sie ihn zu einem Juwelier, der seine Größe mit einem Ringdorn ermittelt. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Innendurchmesser des Rings messen und das Maß in Millimetern notieren.

Aber wenn all dies nicht möglich ist, ist mehr Kreativität erforderlich, um die Ringgröße zu messen. Sie könnten Schnur, Zahnseide oder ein anderes Material verwenden, das sich nicht dehnt, um es um den Finger Ihrer Freundin zu wickeln, vielleicht unter falschem Vorwand oder während sie schläft. Sie könnten auch eine Freundin einbeziehen, die beim Einkaufen mit Ihrer Partnerin diskret mit ihr in einem Juweliergeschäft vorbeischaut und mit ihr mehrere Ringe anprobiert, während sie den schönen Schmuck bewundert. Sie kann Ihnen dann wichtige Informationen über die richtige Größe und möglicherweise sogar den bevorzugten Ringstil geben. Aber wenn Sie auch danach immer noch unsicher sind, wählen Sie stattdessen eine größere Größe und stellen Sie sicher, dass der Juwelier oder Einzelhändler, bei dem Sie ihn kaufen, den Ring umtauschen oder anpassen kann, damit er gut passt.

Ein Verlobungsring, den Ihr Partner lieben wird (Foto: KLENOTA s.r.o.)

Darauf müssen Sie achten

Bevor Sie sich mit unseren Ratschlägen auf die Suche nach Juweliergeschäften begeben, geben wir Ihnen auch ein paar Tipps, die es wert sind, vor dem endgültigen Kauf angewandt zu werden. Wenn Sie einen Diamantring kaufen, sollte Ihnen jeder seriöse Einzelhändler ein Echtheitszertifikat ausstellen, das von einem gemmologischen Unternehmen ausgestellt wurde. Diese Zertifikate werden recht häufig auch für andere Edelsteine ​​ausgestellt. Damit müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie nicht das bekommen, wofür Sie bezahlt haben. Im Zweifelsfall können Sie sich an die gemmologische Organisation wenden, die das Zertifikat ausgestellt hat. In Deutschland wird die Echtheit der im Ring verwendeten Metalle durch den Stempel auf dem Ring garantiert. So tragen goldene Verlobungsringe in der Regel je nach Reinheit des Goldes einen Feingehaltsstempel von 585 oder 750, und Platinschmuck wird zum Beispiel normalerweise mit einem Feingehaltsstempel von 950 gestempelt. Wenn Sie einen anderen Stempel auf Ihrem Schmuck finden, empfehlen wir Ihnen, diesen auf der Website von Hallmark Office zu überprüfen.

Persönlicher Geschmack und Stil sind zweifellos eine subjektive Sache und die Wahl des schönsten Verlobungsringe für Ihren Partner liegt bei Ihnen, aber wir glauben, dass es mit unserem kurzen Leitfaden viel einfacher sein wird. Egal, ob Sie beim Abendessen in einem feinen Restaurant, bei einem romantischen Spaziergang durch Ihren Lieblingsort oder bei einem adrenalingeladenen Erlebnis wie Fallschirmspringen einen Heiratsantrag machen, wir hoffen, dass alles so wird, wie Sie es sich vorgestellt haben!