So gut lässt es sich mit Gratisangeboten im Internet sparen

Im Internet gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Geld auszugeben. Deshalb befassen sich immer mehr Nutzer damit, wie sie bestmöglich Geld sparen, aber nicht auf die gewünschten Inhalte und Produkte verzichten müssen. Dieser Artikel zeigt, ob sich Gratisangebote lohnen und in welchen Bereichen sie nutzbar sind.

Gratisangebote – sparen im Internet

Immer mehr Anbieter bieten ihren Kunden – vor allem Neukunden – Gratisangebote an. Das sind zum Beispiel Rabattaktionen und Gutscheine. Doch auch kostenlose Testphasen von Abonnements sind schwer im Trend. Diese findet man auf verschiedenen Seiten, zum Beispiel auf kostenlos-testen.de.

Gratisangebote werden immer attraktiver: Nutzer müssen nicht auf ihre Wünsche verzichten und zahlen nichts oder etwas weniger als das, was die Dienstleistung oder das Produkt eigentlich kosten würde. Außerdem lohnen sich Gratisangebote auch für Unentschlossene, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie einen Service nur einmalig oder länger nutzen möchten. Dank Gratisangebote können sie zunächst kostenlos testen und sich danach immer noch dafür oder dagegen entscheiden. Dadurch lässt sich das Risiko senken, Geld für etwas auszugeben, was man eigentlich gar nicht will oder benötigt.

In welchen Bereichen greifen Gratisangebote?

So viele Möglichkeiten das Internet bietet, Geld auszugeben – so viele Optionen haben Nutzer auch, um Geld zu sparen. Sei das Onlineshopping oder ein Abonnement von einem Streamingdienst oder einer anderen Dienstleistung – überall gibt es Angebote, die sich User zunutze machen können. Man muss nur wissen, wo man sie findet und wie man sie am besten einsetzt.

Sparen beim Onlineshopping – wie funktioniert das?

Onlineshopping bzw. E-Commerce macht einen großen Teil der Wirtschaft aus. Die meisten Produkte sind online verfügbar. Doch kann man überhaupt sparen, wenn man doch genau weiß, welchen Artikel man bestellen möchte?

Wer sich auf die Suche nach Gutscheinen begibt, wird im World Wide Web meist schnell fündig. Auf diese Weise lassen sich pro Einkauf ein paar Euros sparen, welche sich mit der Zeit summieren. Neben Gutscheinen ist auch Cashback eine attraktive Möglichkeit. Viele Onlineshops unterstützen Cashback, sodass Kunden nach und nach ein wenig Geld zurückbekommen. Alternativ lassen sich auch Punkte sammeln, die man im Anschluss gegen Produkte eintauschen kann.

Streamen und Sparen – diese Möglichkeiten gibt es

Streaming wird immer beliebter. Seien es Filme, Serien oder Audioinhalte wie Podcasts und Musik – immer weniger Menschen greifen auf den Rundfunk zurück und interessieren sich mehr für das Angebot von Streamingdiensten. Kein Wunder, denn Streaming ermöglicht maximale Flexibilität – man kann genau das sehen, was man möchte und das zeit- und ortsunabhängig. Doch wie kann man beim Streamen sparen?

Besonders attraktiv ist ein Gratismonat. Viele Anbieter ermöglichen es Neukunden, ihr Streamingangebot vorab kostenlos zu testen. Kündigt man nicht, verlängert sich die Mitgliedschaft um ein kostenpflichtiges Abonnement. Ist man mit dem Leistungsumfang nicht voll zufrieden oder reicht das Budget nicht für ein Abo aus, kann man ganz einfach kündigen. Pro Nutzer ist jedoch nur ein Gratismonat verfügbar!

Wer sich für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheidet, kann weiter sparen: durch das Teilen des Accounts. Viele Streamingdienste ermöglichen es ihren Nutzern, dass diese mehrere Profile anlegen, um sich zu dritt oder zu viert die Kosten für einen Account zu teilen. Bevor man dies jedoch tut, sollte man sich vergewissern, dass es bei dem jeweiligen Anbieter auch gestattet ist.

Diese Risiken bergen Gratisangebote

Wie bei allem anderen im Internet sollten User sich vor der Nutzung eines Services oder vor der Bestellung eines Produktes vergewissern, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Deshalb sollte man nicht einfach irgendeinen Gutschein nutzen, bei dem man sich nicht wirklich sicher ist, dass er von einem zuverlässigen Anbieter stammt.

Ein weiteres Risiko von Gratisangeboten ist, dass Nutzer ihr Konsumverhalten weniger hinterfragen. Vor allem bei der bargeldlosen Bezahlung im Internet verlieren viele den Überblick über ihre Finanzen. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Shopping ein festes Budget zu setzen. Auch wenn Rabattaktionen und Gutscheine winken, sollte man immer im Blick bezahlen, wie viel Geld die Bestellung am Ende kosten wird.

Ähnlich verhält es sich auch bei Streamingdiensten. Viele lassen sich nur durch ein Gratisangebot dazu verleiten, ein entsprechendes Abonnement abzuschließen. Danach vergessen sie womöglich, den Dienst zu kündigen und sind mehrere Jahre gebunden. Vor allem auf diejenigen, die kein Geld für Streamingdienste übrighaben, kann sich das negativ auswirken. Daher sollte man bei der Nutzung eines Probemonats immer auf die Kündigungsfristen achten, um eine kostenpflichtige Verlängerung zu verhindern.

Fazit

Gratisangebote gibt es in vielen verschiedenen Bereichen. Wer im Internet unterwegs ist und sparen möchte, sollte demnach die Augen offenhalten. Ganz gleich, ob man eine Vergünstigung für Streamingdienste sucht oder beim Onlineshopping sparen will – man hat viele Möglichkeiten, wenn es um Gratisangebote geht.