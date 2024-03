Die Unfallversicherung gehört zu den Sozialversicherungen in Deutschland. Was nicht jeder weiß, ist, dass es neben der gesetzlichen auch noch eine private Unfallversicherung gibt. Noch weniger wissen, was die Unterschiede zwischen diesen beiden Versicherungen sind.

Aus diesem Grund sind einige Gruppen und Personen für den Fall eines schweren Unfalls unterversichert oder besitzen sogar überhaupt keinen Versicherungsschutz. Ein Blick auf die Unfallversicherung und eine Analyse, wann eine private Unfallversicherung eine sinnvolle Erweiterung des eigenen Schutzes ist.

Was sind die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Unfallversicherung?

Die gesetzliche Unfallversicherung gehört zu den Pflichtversicherungen, die als Teil der Sozialversicherung viele Menschen in Deutschland automatisch besitzen. Bei der privaten Unfallversicherung hingegen handelt es sich um eine rein freiwillige Absicherung, die jeder mit einem Versicherer seiner Wahl abschließen kann.



Das ist jedoch nur ein Punkt, der die Unterschiede zwischen den beiden Versicherungen ausmacht. Ein Blick auf die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung zeigt, dass diese klar definiert sind. Der Grundsatz ist, dass die gesetzliche Versicherung Unfälle am Arbeitsplatz, auf Arbeits- und Schulwegen sowie bei Berufskrankheiten abdeckt.

Wer also als Arbeitnehmer auf der Arbeit einen Unfall erleidet, ist durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Gleiches gilt für die eigenen Kinder, wenn diese auf dem Weg zur Schule einen Unfall erleiden.



Private Unfallversicherungen haben hingegen individuelle Leistungskataloge. Außerdem gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherern. Dementsprechend haben Verbraucher die Möglichkeit, bei der Wahl einer privaten Unfallversicherung nach einem Tarif zu suchen, der zu den eigenen Risiken im Alltag passt.

Für diese Personengruppen ist eine private Unfallversicherung besonders wichtig

Für bestimmte Personengruppen ist eine private Unfallversicherung besonders sinnvoll und zu empfehlen. Wann dies der Fall ist, zeigt sich bei einer genaueren Betrachtung der gesetzlichen Unfallversicherung. Hier ist festgelegt, dass Arbeitnehmer und Auszubildende sowie Schüler und Studierende über die Unfallversicherung abgesichert sind. Hinzu kommen einige Sonderfälle, wie etwa gemeinnützige Tätigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr.



Dagegen sind Selbstständige und Freiberufler, aber auch Rentner und Arbeitslose nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Gleiches gilt für Unfälle im eigenen Haushalt sowie in der Freizeit – unabhängig vom Berufsstatus. Aus den Statistiken der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) geht jedoch hervor, dass mehr als drei Viertel aller Unfälle in der Freizeit oder im Haushalt passieren. In den meisten Fällen ist also gar kein Versicherungsschutz vorhanden.



Dies ist ein Grund, warum rund 25 Millionen Menschen in Deutschland eine private Unfallversicherung abgeschlossen haben. Vor allem Selbstständige, Rentner und Menschen, die regelmäßig Sport in der Freizeit treiben, entscheiden sich für einen zusätzlichen Schutz. Auch für Personen mit Vorerkrankungen, denen eine Berufsunfähigkeitsversicherung verweigert wird, erhalten mit einer privaten Unfallversicherung einen guten Schutz vor den finanziellen Folgen eines Unfalls.

Die passende private Unfallversicherung finden

Wer sich dazu entscheidet, den eigenen Versicherungsschutz für den Fall eines Unfalls zu verbessern, hat die freie Wahl zwischen einer großen Anzahl von Anbietern. Gerade bei den privaten Unfallversicherungen gibt es viele Tarife, die sich in ihren Leistungen mitunter deutlich voneinander unterscheiden. Bei der Wahl einer privaten Unfallversicherung ist es dabei besonders wichtig, dass die Leistungen zu den eigenen Anforderungen passen.



Ein guter Weg, um die Leistungen und Kosten eines Vertrags zu ermitteln, ist ein Vergleich im Internet. Über ein Vergleichsportal lassen sich die Kosten sowie auch die Leistungen genau ermitteln, was einen direkten Vergleich erlaubt. So ist eine private Unfallversicherung bereits ab wenigen Euro pro Monat erhältlich. In diesem Fall bietet die private Unfallversicherung einen Grundschutz.

Wichtig ist vor allem, eine ausreichend hohe Grundsumme zu vereinbaren. Diese Summe bestimmt zusammen mit der sogenannten Progression, wie hoch die Leistung bei einer Vollinvalidität ausfällt. Wenn Sie etwa 100.000 Euro und eine Progression von 225 Prozent versichern, erhalten Sie 225.000 Euro, falls Sie nach einem Unfall im Rollstuhl landen sollten.



Mögliche Zusatzleistungen sind nicht für jeden interessant, ein Blick auf diese kann sich aber lohnen. Dazu gehören zum Beispiel eine Todesfallsumme für den Fall eines tödlichen Unfalls, Pflegehilfen für Senioren oder die Kostenübernahme von physiotherapeutischen Behandlungen

Sinnvoll kann auch die Übernahme von Rettungskosten sein. In diesem Fall zahlt die private Unfallversicherung die Kosten für nötige Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze. Wer beispielsweise häufig Bergtouren durchführt oder Sport in unwegsamem Gelände betreibt, ist mit einem solchen Schutz vor hohen Rettungskosten geschützt.

Konkrete Beispiele – in diesen Fällen ist eine private Unfallversicherung wichtig

In welchen Fällen eine private Unfallversicherung wichtig ist, zeigt sich an einigen Beispielen. So übernimmt weder die normale Kfz-Haftpflicht noch die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten bei einem selbstverschuldeten Autounfall während der Freizeit. Eine private Unfallversicherung greift hingegen auch dann und zahlt bei einem dauerhaften Gesundheitsschaden die vereinbarte Leistung aus.

Bei Arbeitsunfällen im EU-Ausland kann es ebenfalls passieren, dass die gesetzliche Unfallversicherung Leistungen verweigert. Sofern Arbeitnehmer etwa eine „Workation“ machen und dabei mehr als 75 Prozent der Arbeitszeit im Ausland verbringen, greift der Versicherungsschutz nicht mehr. Die private Unfallversicherung hingegen schützt weltweit und rund um die Uhr.



Besonders wichtig ist eine private Unfallversicherung in der Freizeit. Unfälle während dieser Zeit sind grundsätzlich nicht durch die gesetzliche Versicherung abgedeckt. Wer sich also beim Fußballspiel mit den Kindern einen komplizierten Kreuzbandriss zuzieht, würde bei einer dauerhaften Behinderung kein Geld erhalten. Anders hingegen Personen mit einer privaten Unfallversicherung: Diese erhalten Leistungen entsprechend des gewählten Tarifs – vor allem eine einmalige Geldzahlung, die sich nach dem Grad der gesundheitlichen Einschränkung richtet. Es kann also von großem Vorteil sein, mit einer privaten Unfallpolice für den Fall einer schweren Verletzung vorzusorgen