Legales Glücksspiel in Deutschland - seit 2021 ist es möglich

Das Thema Glücksspiel zieht sich durch Deutschland und die Gesellschaft wie ein roter Faden. Nachdem in den 70er Jahren die Spielbanken des Landes wieder eröffneten, wurden immer mehr Menschen Fans von Slots, Roulette und Blackjack. Mit der Technologisierung rutschte die Branche immer mehr ins Internet ab, heute offerieren seriöse Anbieter ihr Angebot direkt online. Aber was ist erlaubt und was ist verboten? Das wird staatlich geregelt.

Einsatzlimits und deutsche Konzessionen

Es sind seriöse Anbieter wie Jackpotpiraten, die den guten Ruf der Casino-Branche wiederherstellen. Sie dürfen ihr Angebot offiziell in Deutschland unterbreiten und haben die Möglichkeit, eine Konzession zu beantragen. Anträge gibt es bereits haufenweise, bislang sind die Behörden aber noch nicht mit der Bearbeitung hinterhergekommen. Und so gelten Stand September 2022 Übergangsregelungen, die spätestens bis Ende 2023 auslaufen sollen.



Verantwortlich für die Legalisierung des Glücksspiels in Deutschland ist der Glücksspielstaatsvertrag der Länder. In ihm wurden die landesübergreifenden Regelungen für virtuelles Glücksspiel festgehalten und sie sind richtungsweisend für alle seriösen deutschen Casinos.



Eine der wichtigsten Regelungen ist die Begrenzung der monatlichen Einzahlungen. Gab es bei europäisch-lizenzierten Anbietern hier keine Grenzen, gibt es nun eine strenge Regelung. Maximal 1.000 Euro pro Monat und Spieler dürfen eingezahlt werden, sofern kein Antrag auf Erhöhung der Limits gestellt wurde.



Letzterer wird nicht von allen Casinos angeboten, da die Spieler ihr Einkommen für die Bewilligung nachweisen müssen. Können sie das nicht, haftet im Zweifel der Casinobetreiber oder es kommt zu einer Sperrung des Spielers.

Spielersperrdatei OASIS entscheidend für die Sicherheit

Zentrales Element des neuen GlüStV ist das Spielersperrsystem OASIS. Alle in Deutschland lizenzierten Casinos sind verpflichtet, sich an dieses System anzuschließen. Die Daten der Spieler werden übermittelt und überwacht. Kommt es zu gefährdendem Spielverhalten, hat die Behörde das Recht, den Spieler zu sperren. Diese Sperre gilt nicht nur für ein Casino, sondern übergreifend für alle legalen deutschen Casinos, inklusive landbasierter Spielhallen.



Ab dem 1. Januar 2023 nimmt auch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder ihre Arbeit auf. Ihr obliegt die Überwachung von Spielhallen, Lotterien, Online-Glücksspiel und vielen weiteren Bereichen.



Die Beauftragung erfolgt durch die 16 einzelnen Bundesländer, die sich bis zum Beginn der Arbeit die Aufgaben teilen. Kritiker halten fest, dass der GlüStV ins Leben gerufen wurde, ohne dass die Behörden arbeitsfähig gewesen werden. Faktisch ist es aber ein normales Phänomen und die Übergangsregelungen funktionieren gut.

Rückgang von Spielotheken als Folge des Glücksspielstaatsvertrags?

Nur selten werden ehemalige Casinos zu neuem Leben erweckt, in den meisten Fällen ist eine Schließung dauerhaft. Experten gehen davon aus, dass davon in Kürze vor allem Spielhallen betroffen sein werden. Zum einen gibt es auch hier neue Regelungen, die insbesondere Abstände zwischen zwei Etablissements betreffen. Zum anderen ist das Online-Angebot mittlerweile so ausgeprägt, dass die Spielhalle überflüssig wird.



Moderne Glücksspieler wissen die seriösen und transparenten Onlinemöglichkeiten zu schätzen. Einerseits erfolgt ein behördlicher Schutz, der vor Abzocke und Betrug bewahrt. Andererseits unternehmen auch die Glücksspielanbieter selbst viele Maßnahmen, um den Spieler vor einer gefürchteten Spielsucht zu schützen.