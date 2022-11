Gas sparen - Ihr Haus effizient heizen

Die Tage werden immer kürzer und die Kälte hat definitiv Einzug gehalten und läutet den Winter ein. Die Temperaturen erreichen bereits überall im Lande Minusgrade, und da gleichzeitig die Gaspreise steigen, wird es immer wichtiger, smarte Lösungen für die Heizungssteuerung zu finden.

Anstatt in aller Eile alle Heizungen aufzudrehen, sollten Sie lernen, wie Sie Ihr Zuhause effizient und kostengünstig komfortabel halten können.

Achten Sie auf die Isolierung

Um Verluste in der thermischen Effizienz zu vermeiden und mehr Ausgaben beim Energieverbrauch zu haben, sollte Ihr Haus eine gute Wärmedämmung haben. Achten Sie auf das Dach, die Decke, die Wände, den Boden, die Fenster und die Türen, denn dies sind die wichtigsten Punkte, die für einen besseren thermischen Komfort isoliert werden müssen.

Eine gute Isolierung kann jedoch Ihr Budget übersteigen, sodass Sie sich stattdessen für wirtschaftlichere Lösungen entscheiden sollten. Überprüfen Sie alle Türen und Fenster gründlich, um zu sehen, ob es Stellen gibt, an denen die Kälte eindringen kann. Für diejenigen, die geschlossen bleiben, können Sie sich für Lösungen wie Abdichtungsband oder Isolierband entscheiden.

Schließen Sie die Türen, wenn Sie die Heizung einschalten

Kalte oder heiße Luft wird im ganzen Haus verteilt und senkt schließlich die Temperatur in den wichtigeren Räumen. Schließen Sie die Türen der Räume, die Sie nicht wirklich brauchen, um die Wärme in den Räumen zu erhalten, in denen Sie sich länger aufhalten. Und versuchen Sie, mehr kleine Räume zu nutzen, die es Ihnen ermöglichen, die Temperatur mit einer Klimaanlage schnell zu erhöhen und sie dann besser zu halten, ohne sie ständig laufen lassen zu müssen.

Folgen Sie der Bewegung der Sonne

Die günstigste Heizung, die uns zur Verfügung steht, ist in der Tat die Sonne. Sie kann die Batterien von Menschen und Tieren, aber auch von Häusern aufladen. In diesem Fall sprechen wir nicht von Photovoltaikanlagen (eine Investition, die sich ebenfalls sehr lohnt), sondern davon, das Sonnenlicht unser Haus heizen zu lassen.

Versuchen Sie, die Jalousien, Vorhänge oder Rollläden in den Räumen zu öffnen, die am stärksten der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, und schließen Sie sie sehr fest, wenn es dunkel wird oder die Sonne bereits auf der anderen Seite steht. Auf diese Weise heizen Sie tagsüber Räume, die über mehrere Stunden hinweg angenehm warm bleiben.

Das Wichtigste ist, die Sonne hereinzulassen. Vermeiden Sie also, dass Äste oder sperrige Pflanzen Ihre Fenster blockieren, insbesondere wenn es sich um immergrüne Pflanzen handelt, die über den Winter bleiben. Dies sind Hindernisse, die verhindern, dass die Sonnenstrahlen richtig in Ihr Haus eindringen können.

Das Haus lüften

Die Zirkulation und Erneuerung der Luft in Ihrem Haus ist von entscheidender Bedeutung und kann sogar ein Verbündeter bei der Verbesserung des thermischen Komforts sein. Einerseits reichen 5 Minuten geöffnete Türen oder Fenster aus, um die Luft in einem Haus zu erneuern, oder 10 Minuten, wenn Sie kleinere Fenster haben.

Im Idealfall wird durch Querlüftung (Öffnen von Fenstern an gegenüberliegenden Stellen) ein Luftstrom im ganzen Haus erzeugt und dieser Erneuerungsprozess beschleunigt. Wenn dies jedoch zu einem Zeitpunkt und an einem Ort geschieht, an dem die Sonne auf das Haus scheint, trägt dies dazu bei, dass die Temperatur in diesen Bereichen und damit im ganzen Haus steigt.

Decken für individuellen Komfort

Wer kuschelt sich nicht gerne in eine Decke auf der Couch vor dem Fernseher ein? Halten Sie immer mehrere Decken bereit, je wärmer und flauschiger, desto besser. Sie heizen zwar nicht das Haus auf, aber sie sorgen oft für die nötige Gemütlichkeit, besonders wenn wir allein sind und nicht im Haus herumlaufen müssen.

Wenn Sie viel Zeit an Ihrem Schreibtisch und Computer verbringen, aber keine Heizung einschalten möchten, erhöht eine Decke, die Ihre Beine bedeckt, ebenfalls den Komfort und niemand wird sie mitten in einem Arbeitsmeeting per Videokonferenz bemerken.

Wählen Sie dunkle Farben

Schwarz und andere dunkle Farbtöne ziehen mehr Wärme an und helfen so, die Temperatur zu halten. Das Wechseln der Vorhänge im Herbst könnte eine schwierige Aufgabe sein, wenn Sie sich bei der Einrichtung Ihres Hauses für hellere Farben entschieden haben, aber wenn Sie die Kissenbezüge - oder sogar die Sofabezüge, wenn es möglich ist - in dunklen Tönen wechseln, verbessert sich der thermische Komfort des Raumes.

Eine Umdekorierung des Hauses kann ebenfalls eine gute Option sein. Das Verschieben von Möbeln kann dazu beitragen, dass Räume wärmer werden, vor allem wenn sie Wärmequellen blockieren, auch nur teilweise. Möbel wie Sofas oder Betten, die an Außenwänden stehen, sollten Sie ebenfalls vermeiden, da dies tendenziell kältere Bereiche sind.

Der schlichte, minimalistische Stil ist wirkungsvoll in Bezug auf das Design, kann aber zu einer etwas kühleren Umgebung in der Wohnung führen. Dicke, flauschige Teppiche tragen dazu bei, den Komfort in allen Arten von Räumen zu erhöhen, insbesondere wenn der Boden aus Stein oder Keramikfliesen besteht (Holz hält die Temperatur besser, Fußbodenheizung ist teurer).

Fazit

All diese Tipps helfen dir, den thermischen Komfort deines Hauses fast ohne Kosten zu verbessern, und du kannst sie jedes Jahr wieder anwenden, wenn die kalte Jahreszeit kommt. Dies sind Tricks, die Ihnen helfen, die Kälte zu ertragen, ohne auf die Heizung zurückgreifen zu müssen, und die Ihre Rechnungen niedrig halten, wenn die Heizung in Betrieb ist. Wenn Sie sie befolgen, machen Sie Ihr Leben nicht nur bequem, sondern fördern auch Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.