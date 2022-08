Autoteile kaufen: So kann man richtig sparen

Für den Großteil der Deutschen ist das Auto alles andere als ein Luxusgegenstand. Die meisten Menschen benötigen das Fahrzeug, um tagtäglich zum Arbeitsplatz zu gelangen, Einkäufe zu erledigen oder ihre Kinder zur Schule zu bringen. Fällt das Kfz einmal aus, weil ein Verschleißteil ausgetauscht werden muss oder ein Defekt vorliegt, wirkt sich das oft spürbar auf den Alltag aus.

Aber auch der Geldbeutel leidet: Werkstätten nehmen teils hohe Preise für den Einkauf und den Einbau von Ersatzteilen. Deshalb gehen immer Menschen dazu über, sich selbst Ersatzteile zu beschaffen und sie einzubauen. Dieser Beitrag zeigt, wie Autobesitzer dabei vorgehen sollten und ordentlich Geld sparen können.

Autoteile online kaufen - die Alternative zur Werkstatt oder zum lokalen Händler

Nicht immer spielt die Geldfrage eine Rolle, wenn es um den Onlinekauf von Autoteilen geht. Gerade Hobby-Tüftler genießen es, in ihrer Freizeit an ihrem Auto zu schrauben und es mit dem ein oder anderen Ersatzteil aufzuwerten. Dabei kommen zum Beispiel neue Bremsbeläge, Bremsscheiben, Stoßdämpfer, Zahnriemen, Zündkerzen, Kupplungssätze, Scheinwerfer, Stoßfänger, Außenspiegel und Co. zum Einsatz. Das Internet bietet hierfür nicht nur mehr Auswahl, sondern ermöglicht auch den direkten Preisvergleich.

Hinzu kommt, dass lokale Händler und Werkstätten allesamt Ausgaben für die Verfügbarkeit vor Ort haben. Dazu zählen zum Beispiel Mietzahlungen, Neben- und Instandhaltungskosten, die sie auf die Preise ihrer Produkte draufschlagen. Deshalb können Onlinehändler oft die gleichen Artikel zu günstigeren Preisen anbieten.

So verlockend Online-Ersatzteile auch sein mögen: Insbesondere Laien schrecken nach wie vor vor dem Kauf zurück und wenden sich doch lieber an ihre Werkstatt um die Ecke. Hier erhoffen sie sich einen besseren Service und die Sicherheit, dass das richtige Ersatzteil eingebaut wird. Allerdings unterlaufen auch dabei oft genug Fehler, die Ersatztermine notwendig machen oder gar das Auto schädigen können. Wer sich also mit seinem Kfz und dem gewünschten Ersatzteil auseinandersetzt, ist mit dem Onlinekauf von Autoteilen gut beraten. Die folgenden Tipps helfen dabei, die richtige Wahl zu treffen.

Günstige Preise - zulasten der Qualität?

Onlinehändler können an verschiedenen Punkten Kosten sparen und deshalb ihre Ersatzteile günstiger anbieten. Teure Geschäftsmieten werden zum Beispiel durch den Versand aus einfachen Lagerhallen gemindert. Auch verzichten Verkäufer im Internet gerne auf Zwischenhändler, die ebenfalls ihren Gewinn machen möchten und dadurch den Preis für den Endverbraucher in die Höhe treiben. Ein günstigerer Preis als im Laden ist deshalb noch lange kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil - er ist in der Regel der Anreiz, aufgrund dessen sich Käufer für Online-Ersatzteile entscheiden.

Hellhörig sollten Verbraucher aber dann werden, wenn der Preis den Ladenpreis um mehr als 50 Prozent unterbietet. Eingesparte Kosten für Mieten und Zwischenhändler können in den meisten Fällen nicht zu einer derart großen Verringerung führen. Hinzu kommt, dass der Verkäufer auch noch seinen Gewinn machen möchte und etwaige Mitarbeiter entlohnen muss.

Allzu günstige Preise können sich oft nur dann rentieren, wenn im Rahmen der Qualität gespart wird. Die Verwendung minderwertiger Materialien oder eine unsaubere Verarbeitung können zwar die Preise weiter drücken. Da es sich aber um ein Ersatzteil für ein Auto handelt, ist Vorsicht geboten. Schließlich soll es möglichst lange seinen Zweck erfüllen und nicht bereits nach den ersten Wochen oder Monaten ebenfalls ersetzt werden müssen. Im schlimmsten Fall kann der Einbau eines minderwertigen Autoteils sogar die Sicherheit gefährden und Ausfälle und Unfälle begünstigen.

Autobesitzer sollten deshalb auf eine einwandfreie Qualität achten und auf den Kauf von Plagiaten verzichten. Das bedeutet nicht, dass Angebotspreise nicht wahrgenommen werden dürfen. Sie sollten lediglich zu einer genauen Recherche anregen, um ein langes und sicheres Fahrerlebnis sicherzustellen.

Wie erkennen Käufer qualitative Autoteile?

Käufer können sich von der Qualität eines Ersatzteils überzeugen, indem sie auf verschiedene Faktoren achten. Zum einen ist beispielsweise das Herstellungsland von Bedeutung: Werden Autoteile in Deutschland oder zumindest in der EU produziert, unterliegt die Herstellung strengeren Regeln als zum Beispiel in Asien. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Autoteile aus Nicht-EU-Ländern stets von minderer Qualität sind. Die gesetzlichen Regelungen in Deutschland und der EU sorgen aber für ein gewisses Mindestmaß an Sicherheitsstandards, das in anderen Ländern nicht selbstverständlich ist. Autoteile-Markt.de ist zum Beispiel ein seriöser Onlinehändler für mehr als zehn Millionen Artikel aus der EU. Hier können Kfz-Besitzer Autoteile günstig im Online-Preisvergleich kaufen und bis zu 85% vom UVP sparen.

Zum anderen sind Prüfzeichen und Siegel wie etwa das ECE-Prüfzeichen hilfreiche Hinweise. Zertifizierungen erhalten Autoteile unabhängig davon, ob es sich um ein Originalteil des Herstellers handelt, um ein Ident-Teil des Zulieferers oder um einen preiswerten Nachbau. Es kommt allein darauf an, dass der Artikel den Anforderungen des Siegels gerecht wird und damit gewisse qualitative Standards erfüllt.

Seriöse Onlinehändler erkennen

Nicht nur das Ersatzteil, sondern auch der Onlinehändler selbst spielt für ein zufriedenstellendes Kauferlebnis eine Rolle. Vor dem Einkauf sollten sich Autobesitzer deshalb davon vergewissern, dass sie eine seriöse Plattform wählen.

Eine gewisse Sicherheit geben zum Beispiel Kundenbewertungen. Haben bereits zahlreiche andere Menschen hier ihre Ersatzteile erworben und den Vorgang positiv bewertet, ist das ein gutes Zeichen. Verkäufer können zudem selbst verschiedene Siegel für einen ausgezeichneten Service erhalten. Das Trusted-Shops-Siegel zeigt etwa an, dass Käufer beim Bezahlvorgang geschützt und ihre Daten sicher verarbeitet werden.

Seriöse Händler weisen ihre Kunden darüber hinaus auf ihre Rechte hin. Dazu zählen zum Beispiel eine Rückerstattung, der Umtausch oder Schadensersatz, wenn das erworbene Ersatzteil mangelhaft ist. Idealerweise werden die Käuferrechte auf der Artikelseite zumindest angesprochen oder kurz zusammengefasst.

Erfahrene Onlinehändler bieten in der heutigen Zeit fast immer mehrere Zahlungsmethoden an. Neben EC- und Kreditkartenzahlung sollten hier PayPal und der Kauf auf Rechnung zur Verfügung stehen. Auch Google Pay und Apple Pay sind mittlerweile weit verbreitet und gehören für viele renommierte Verkäufer längst zum Standard.

Fazit - hohes Sparpotenzial dank Recherche

Die Auseinandersetzung mit der Qualität von Ersatzteilen und der Seriosität von Onlinehändlern mag auf den ersten Blick undurchsichtig und komplex erscheinen. Das Internet ist aber gerade in den letzten Jahren immer verbraucherfreundlicher geworden, wovon auch Käufer von Online-Ersatzteilen profitieren.

Lang etablierte Siegel zeigen Verbrauchern an, welche Mindestanforderungen ihre gewählten Produkte erfüllen und dass sie der Kontrolle einer dritten Partei unterliegen. Auch Kundenbewertungen sind eine weitere Kontrollinstanz, die anzeigt, wie sich der Verkäufer im Kontakt mit anderen Kunden verhalten hat und ob seine Produkte den Ansprüchen gerecht werden, die an sie gestellt werden.

Wer ein wenig Zeit und Energie in die Recherche investiert, kann mit dem Onlinekauf von Ersatzteilen ordentlich Geld sparen. Bei Autoteile-Markt.de können Kfz-Besitzer zum Beispiel Autoteile günstig im Online-Preisvergleich kaufen und bis zu 85% vom UVP sparen.

Das mit dem Onlinekauf verbundene Risiko kann mit diesen Aspekten auf ein Minimum beschränkt werden. Käuferrechte wie zum Beispiel das vierzehntägige Widerrufsrecht bieten ohnehin einen guten Schutz, der längst mit den Standards in Werkstätten und Geschäften vor Ort konkurrieren kann.