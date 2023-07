Immer häufiger werden in Mansfeld-Südharz aktuell Tiere den Besitzern weggenommen, weil sie nicht artgerecht gehalten werden, Diese werden dann im Tierheim untergebracht. Welche Verstöße es gibt.

Mansfeld-Südharz: Wegen Haltung in Zwingern und Co - immer mehr Haustiere werden ihren Besitzern weggenommen

Immer mehr Tiere in Mansfeld-Südharz werden nicht artgerecht behandelt und deshalb in den letzten Monaten den Besitzern vom Veterinäramt weggenommen.

Sangerhausen/MZ - Erst vergangene Woche musste das Veterinäramt des Landkreises wieder eingreifen. Bei einer Tierhalterin in Rothenschirmbach sah man sich nach MZ-Informationen in einem Haus um, nachdem es Hinweise aus der Bevölkerung über die dortigen Zustände gegeben hatte. Der Vorwurf: Tiere in nicht artgerechter Haltung.