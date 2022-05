Teure Energie, hohe Transportkosten, knappes Personal

Bernburg/Alsleben/MZ - Die Inflation hat Fahrt aufgenommen in Deutschland. Sie liegt mit über 4,5 Prozent so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr. Hauptgrund ist die hemmungslose Geldmengenausweitung durch die Europäische Zentralbank, verbunden mit einer Nullzinspolitik, um einen Teil der stark verschuldeten EU-Mitgliedsländer nicht in den Ruin zu treiben. Die für eine Bändigung der Inflation nötige Zinsanhebung ist bislang ausgeblieben. Ein großer Preistreiber ist der Rohstoffsektor, weil Investoren zunehmend ihr Kapital in derartigen Sachwerten anlegen, um es wiederum vor Inflation zu schützen. So dreht sich die Preisspirale weiter - im Energiesektor noch befördert durch die höhere Besteuerung fossiler Brennstoffe im Rahmen der angestrebten Energiewende.

