Teufelsmühle in Großwig hat neuen Besitzer

Alteigentümer will ein Kinderkarussell verschenken und hat schon eine Idee, an wen.

Dieses Kinderkarussell soll an ein Kinderheim gespendet werden.

Bad Schmiedeberg/MZ - In der historischen Teufelsmühle in Großwig, die seit einiger Zeit geschlossen hat, könnte schon bald wieder neues Leben einkehren. Wie der langjährige Besitzer, Ulrich Sitte, mitteilte, hat er das rustikale Gehöft mit großem Restaurantbereich, Scheune und Wassermühle vor kurzem verkauft. „Die neuen Besitzer ziehen in Erwägung, dort ein Café zu betreiben“, sagt Sitte. Außerdem wollen sie die Mühle, die von ihm damals für Übernachtungsgäste ausgebaut wurde, als Wohnhaus nutzen.