Telefonieren wird grüner

Smartphones sind längst zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden. Die Frage, wie nachhaltig sie sind, ist daher häufig unbequem, denn die Antwort lässt in den meisten Fällen noch viel Luft nach oben erkennen. Doch es gibt auch Initiativen, die zu grünerer Telefonie beitragen.

Fairphone & Co

Fairphone ist der sicherlich bekannteste Anbieter von fair und nachhaltig produzierten Smartphones. 2010 im Rahmen einer Aufklärungskampagne über Konfliktmineralien gegründet, produziert das Unternehmen mittlerweile erfolgreich Smartphones, bei denen der Nachhaltigkeitsaspekt großgeschrieben wird. Diese zeichnen sich nicht nur durch ihre lange Lebensdauer aus, sondern auch die Werte, die bei dem Produktionsprozess mit einfließen. Von Anfang an wird auf die Einhaltung der Menschenrechte und das Wohlergehen der Arbeitskräfte geachtet. So abstrus dies auch klingen mag, bei der Herstellung moderner Technologien ist dies leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Ebenso wenig wie ressourcenschonende Produktion.

Recycling

Nicht nur Hersteller nachhaltiger Smartphones wissen um die Bedeutung von Recycling. Der eine legt Wert darauf, weil ihm Umweltschutz am Herzen liegt, der andere, weil er die Knappheit der notwendigen Materialien im Auge hat. Ganz gleich, wo die Motivation liegt, nicht mehr genutzte Smartphones wiederzuverwerten ist eine Chance für alle. Dadurch werden weniger Rohstoffe abgebaut, was häufig ein sehr Ressourcen-aufwändiger Prozess ist. Auch die Transportwege werden so weniger. Das kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern auch dem Geldbeutel.

Grüne Tarife

Die Wahl des Smartphones kann bereits viel zu mehr Nachhaltigkeit beim Telefonieren beitragen, doch auch die des Tarifs kann noch weitere Vorteile in puncto Umweltverträglichkeit bieten. Manche Anbieter wie EDEKA smart leisten ebenfalls ihren Beitrag, um Natur und Umwelt etwas zurückzugeben. Sei es die Verpackung oder die Unterstützung bestimmter Programme zum Umweltschutz, der Verbraucher hat es auch hier in der Hand, was er unterstützt. Wer viel Wert auf den respektvollen Umgang mit der Natur legt, sollte also in Ruhe vergleichen, welcher Anbieter diesen Erwartungen am nächsten kommt. Allerdings sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass nicht selten beabsichtigt oder unbeabsichtigt Greenwashing betrieben wird.

Verpackung

Gerade bei der Verpackung kann es Stolperfallen geben. Ein Beispiel dafür ist Bio-Plastik. Dieses wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais gewonnen und erscheint auf den ersten Blick als umweltfreundliche Alternative. Doch genau hinsehen lohnt sich, denn es gibt durchaus Zweifel daran, ob Bio-Plastik wirklich umweltfreundlicher ist. Der BUND hat unlängst darauf hingewiesen, dass es ähnlich schlecht abbaubar ist wie sein Verwandter aus Erdöl und auch die Herstellung nicht gerade ressourcenschonend sei. Auch das TÜV-Siegel kann in diesem Fall irreführend sein. Etwas weniger kritisch als Plastik sind Papierverpackungen. Sie sind in der Regel vollständig wiederverwertbar und verrotten auch schneller als Plastik - sofern sie nicht mit bestimmten Materialien beschichtet sind, die auch hier wieder einen Strich durch die Nachhaltigkeits-Rechnung machen. Wer beispielsweise auf unbeschichtetes Graspapier setzt, liegt in Sachen Naturschutz recht gut.

Fazit

Im Bereich der Smartphone-Telefonie gibt es nach wie vor umweltschädliche Praktiken und menschenverachtende Herstellungsverfahren. Es gibt jedoch auch Alternativen, die auf Recycling, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die Unterstützung von Umweltschutz-Programmen achten. Wie immer hat es der Kunde in der Hand, mit seiner Wahl für bestimmte Werte und Praktiken einzutreten.