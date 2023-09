In den meisten Haushalten darf ein großer und hochwertiger Fernseher nicht fehlen. Einige nutzen ein solches Gerät vor allem für Filme, andere wollen darüber auch spielen und viele weitere Funktionen nutzen. Bei der Auswahl spielen zahlreiche Kriterien wie der Preis, die Auflösung, die Tonqualität und viele andere eine wichtige Rolle. Die Stiftung Warentest hat 36 Fernseher hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte verglichen und präsentiert sie in einem Ranking. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Auswahlkriterien bei Fernsehern vor und erklärt, welche Modelle besonders lohnenswert sind.

Vielfältige Fernseher für unterschiedliche Ansprüche

Die Auswahl an Fernsehern am Markt ist riesig. Deswegen konnte die Stiftung Warentest ganze 36 unterschiedliche Modelle in ihren Test einbeziehen. Ein Hauptgrund für die große Vielfalt besteht darin, dass man die verschiedenen Fernseher für unterschiedliche Anwendungen nutzen kann. Einige setzen sie vor allem für Filme und Serien ein, andere wollen damit Spiele spielen oder im Internet surfen. Auch als digitaler Bilderrahmen machen solche Fernseher eine Menge her.

Zudem entwickelt sich die Technologie von Fernsehern immer weiter. Von den klassischen Röhrenfernsehern von früher sind wir heutzutage weit entfernt. Einige Varianten verfügen beispielsweise über eine Curved-Funktion und können als smarte Geräte in das Internet der Dinge integriert werden. Somit ist es möglich, die Fernseher auf den individuellen Bedarf zuzuschneiden und sicherzustellen, dass man nur für Features und Leistungen bezahlt, die man tatsächlich in Anspruch nimmt.

Der Preis bleibt das wichtigste Auswahlkriterium

Wer sich einen Fernseher zulegen möchte, sollte vielfältige Kriterien in den Blick nehmen. Das ist heutzutage so einfach möglich wie noch nie, da an unterschiedlichen Stellen die besten Fernseher im Vergleich vorgestellt werden. Trotz der großen Bandbreite an Faktoren ist es vor allem der Preis, der beim Kauf eine Rolle spielt. Von günstigen Modellen, die für 450 € verfügbar sind, bis hin zu hochpreisigen Modellen für 1.800 € gibt es alle erdenklichen Varianten. So kann man genau den Fernseher finden, der zum eigenen Budget optimal passt.

Der Test der Stiftung Warentest zeigt hierbei deutlich, dass ein niedriger Preis nicht automatisch mit einer niedrigen Qualität einhergeht. Im Gegenteil ist es so, dass gerade die günstigen Modelle äußerst zuverlässig arbeiten und mit einer hervorragenden Bild- und Tonqualität aufwarten können. Sie sind vor allem deswegen so günstig, weil sie auf bestimmte Extras und Funktionen verzichten, die andere Modelle bieten. Somit kann man sich auch mit einem überschaubaren Budget ein zuverlässiges und ansprechendes Modell leisten.

Für viele Käufer sind die Auflösung und die Bildqualität besonders wichtige Auswahlkriterien beim Kauf. pixabay.de © N-region CCO Public Domain

Auflösung und Bildqualität

Die von der Stiftung Warentest getesteten Fernseher haben unterschiedliche Größen und Auflösungen. Kompakte Modelle warten beispielsweise mit 24 Zoll auf, wohingegen große Varianten bis zu 65 Zoll zu bieten haben. Vielen Nutzern ist es hierbei wichtig, eine Ultra HD Auflösung zu bekommen, die ein besonders scharfes und klares Bild bietet. Denn sowohl beim Fernsehen als auch beim Gaming ist eine hohe Auflösung attraktiv.

Ebenfalls von großer Relevanz ist die Bildqualität. Käufer können zwischen OLED und LCD wählen. Wer vor allem Schwarztöne klar sehen und hervorragende Kontraste bekommen möchte, sollte sich für OLED entscheiden. Diese Technologie hat jedoch massive Auswirkungen auf den Preis des jeweiligen Fernsehers. Deutlich günstiger sind Modelle mit LCD zu haben. Hier haben Käufer die Wahl zwischen LED, QLED, NanoCell und Triluminos.

Die Tonqualität berücksichtigen

Immer mehr Menschen haben eine exzellente Soundanlage zu Hause, deren Möglichkeiten sie gerne voll ausschöpfen möchten. Da ist es wichtig, dass der verwendete Fernseher eine hohe Tonqualität zu bieten hat. Nur dann hat man beispielsweise bei einem Film das Gefühl, diesen nicht nur zu beobachten, sondern mitten in der Handlung zu sein. Gerade wenn selbst Sound-Details klar zu hören sind, spricht das für die hohe Qualität eines Fernsehers.

Häufig ist es so, dass die Tonqualität bei der Suche nach einem geeigneten Fernseher eher stiefmütterlich behandelt wird. Die meisten Interessenten achten vor allem auf die Bildqualität und zusätzliche Funktionen wie eine elektrisch einstellbare Bildschirmkrümmung. Letztere ist vor allem für das Gaming von Bedeutung. Die Hersteller orientieren sich an diesem Bedarf und legen keinen großen Fokus auf die Lautsprecher. Diese hätten in besonders flachen Modellen auch kaum Platz. Deswegen bietet es sich häufig an, den Fernseher durch zusätzliche Lautsprecher aufzuwerten, um ein besonders klares Klangerlebnis zu erreichen.

Smart-TVs sind stark nachgefragt

Die Anforderungen an Fernseher haben sich durch die Digitalisierung spürbar verändert. Heutzutage verwenden kaum noch Nutzer ihr Modell lediglich für das lineare Fernsehen. Stattdessen wollen sie Inhalte streamen und auf die Services entsprechender Dienstleister zurückgreifen. Ebenso beliebt ist es, mit dem Fernseher ins Internet zu gehen. Zahlreiche Spielkonsolen sind hierauf ausgelegt und bieten die Möglichkeit, zusätzliche Features für das jeweilige Spiel online zu kaufen.

Immer mehr Käufer entscheiden sich deshalb dafür, einen Smart-TV zu erstehen. Dieser bietet eine Vielzahl von Funktionen, mit denen das Recherchieren, Arbeiten und Spielen im Internet besonders leicht fällt. Solche Fernseher können ohne Weiteres in das Internet der Dinge integriert werden und kommunizieren dann mit vielen anderen Geräten im Haushalt. Das erleichtert zahlreiche Aufgaben und macht es möglich, das volle Funktionsspektrum auszunutzen.

Diese Modelle glänzten im Test

Das höchste Ergebnis, dass beim Test der Stiftung Warentest erreicht wurde, ist 86 %. Dieses wurde von den drei Fernsehern LG OLED55C37LA, LG OLED65C37LA und Samsung GQ65S90CAT erreicht. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass diese Modelle lediglich einen befriedigenden Stromverbrauch haben. Hiermit liegen sie jedoch ausgesprochen weit vorn. Lediglich der Samsung GQ65QN85CAT auf Platz 10 und der Sony XR-65X90L auf Platz 18 erhalten in diesem Bereich die Note „Gut“.

Während die ersten drei Plätze mit der Note 1,7 gut abgeschnitten haben, liegen auf Platz 4 mit jeweils 84 % drei LG Fernseher, die mit 1,8 ebenfalls als „Gut“ bewertet wurden. In den Top Ten sind überhaupt nur Fernseher von LG und Samsung gelandet. Erst auf Platz 11 ist der Sony XR-65A80L zu finden. Dieser ist mit 2,1 allerdings ebenfalls noch „Gut“. Am unteren Ende des Rankings ist der Samsung GU50CU8079U zu finden, der mit 61 %, die Note 3,4 beziehungsweise „Befriedigend“ erhält.

Fazit

Wer einen neuen Fernseher haben möchte, kann auf vielfältige Modelle zurückgreifen. Die Stiftung Warentest hat 36 Varianten in den Blick genommen und hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien überprüft. Es empfiehlt sich, möglichst viele dieser verschiedenen Aspekte zu berücksichtigen, bevor man sich für einen Kauf entscheidet. So ist die Wahrscheinlichkeit am größten, genau dasjenige Modell zu finden, das zu den eigenen Ansprüchen und dem persönlichen Bedarf am besten passt.