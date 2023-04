Innerhalb weniger Tagen stehen in zwei Treppenhäusern in Halle Kinderwagen in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Halle (Saale)/MZ - Am späten Sonntagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr in Halle (Saale) in den Florentiner Bogen in die Südstadt alarmiert.