Wie jetzt Geld klug anlegen?

Anlegen ist nicht mehr so einfach, wie es früher einmal war:

Inflation, Zinsentwicklungen und, und, und. Normalsterbliche, die Geld zur Verfügung haben und es anlegen möchten, können hier sehr schnell den Überblick verlieren. Seit Jahren stecken wir bereits in einer sogenannten Niedrigzinsphase. Das bedeutet, dass klassische Sparmöglichkeiten, nur wenig Rendite bringen. Auf der anderen Seite sind Kredite dadurch günstig geworden. Zwar liegt der Leitzins der EZB aktuell noch immer bei 0%, allerdings gab es einen deutlichen Anstieg bei Bauzinsen. Im weiteren Verlauf des Jahres ist zudem mit einer Erhöhung des Leitzinses zu rechnen, der sich auf die Sparzinsen auswirken kann. Doch was bedeutet das für Sparer und Anleger? Wir zeigen an dieser Stelle, wie sich aktuell Geld klug anlegen lässt.

Zinsanhebung und Inflation

Wir stehen wohl aktuell vor einer sogenannten Zinswende, die Sparer und Anleger bestimmt freuen wird. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2018 hat die US-Notenbank, Fed, ihren Leitzins um 0,25 Prozent angehoben. Damit stemmt sich die Fed gegen die hohe Inflation. Gleichzeitig signalisiert die Bank, dass es in naher Zukunft noch weitere Zinsschritte geben könnte.

Allerdings betrifft uns das in Europa erst einmal nicht. Oder vielleicht doch? Für die USA ist die Anhebung der Zinsen ein Schritt in Richtung Zinswende. Für die Europäische Zentralbank bedeutet das, dass der Euro jedoch unter Druck gerät, indem sein Wert abgeschwächt wird. Das bedeutet wiederum, dass die EZB möglicherweise demnächst mitziehen und den Leitzins ebenfalls anheben muss.

Die sehr hohe Inflation in Europa wird wohl ihr übriges tun, um die EZB noch weiter unter Druck zu setzen. In Deutschland lag sie beispielsweise im März bei 7,3 Prozent. Sparer dürfen aktuell also bald wieder auf höhere Zinsen hoffen, Kreditinteressierte leider auch. Bauzinsen sind bereits deutlich angestiegen. Trotzdem ist es eine Immobilie aktuell nach wie vor wert, nicht nur für Kreditnehmer, sondern auch für Anleger.

Wenn man sich jedoch die Alternativen ansieht, ist die Immobilie noch immer die beste Geldanlage momentan. Doch schauen wir uns die verschiedenen Möglichkeiten einmal genauer an.

Die noch immer beliebteste Anlageform: Immobilien

Die Immobilie ist nach wie vor eine der beliebtesten Anlageformen der Deutschen, und zwar zurecht. Selbst in Krisenzeiten stellt ein Haus oder eine Wohnung Investition dar, die nicht oder nur sehr schwer an Wert verliert. Immobilien bieten vor allem eine Vielzahl an Möglichkeiten, eine hohe Rendite zu erzielen. Man kann entweder selbst darin wohnen, es mit Gewinn verkaufen oder vermieten.

Vor allem, wenn ein Haus oder eine Wohnung vermietet wird, ergibt sich ein regelmäßiges passives Einkommen. Je attraktiver die Lage und je besser der Zustand der Wohnung, desto mehr Miete kann verlangt werden und desto lukrativer wird diese Anlageform.

Gerade wenn eine Baufinanzierung aufgenommen wird, lohnt sich die Investition in eine Immobilie immer noch, denn der Mieter zahlt quasi den Kredit zurück. Die Immobilie als Anlageform bietet so den perfekten Mix aus Zinsertrag und Sicherheit.

Klassisches Sparen mit Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld

Früher galt das Sparbuch wohl als die sicherste Geldanlage. Allerdings ist es aufgrund des niedrigen Leitzinses der EZB so, dass ein Sparbuch kaum mehr Rendite einbringt. In manchen Fällen müssen Sparer sogar einen Negativzins bezahlen. Der Einlagenzins liegt dabei bei -0,5 Prozent.

Werden die Zinsen jedoch demnächst wieder angehoben, stellt das Sparkonto für Beträge von bis zu 100.000 Euro jedoch eine sichere Investitionsmöglichkeit dar, da ab dann die Einlagensicherung nicht mehr greift. Viele Banken bieten das Sparbuch bereits gar nicht mehr an.

Auf bessere Zinsen können Sparer beim Tagesgeldkonto hoffen. Allerdings sind durch die Niedrigzinsphase die Renditechancen hier sehr gering. Der Vorteil ist jedoch, dass man jederzeit über sein Angespartes verfügen kann.

Noch etwas höher sind die Zinsen beim Festgeld. Dafür ist diese Sparmöglichkeit am wenigsten flexibel, da das Geld für einen bestimmten Zeitraum angelegt ist. Dadurch ist es nicht zugänglich. Allerdings sind die Renditechancen auch hier überschaubar.

Sparen mit Risiko: Aktien, Anleihen, ETFs und mehr

Wenn es um das Thema Rendite gehen, setzen kluge Sparer heutzutage auf modernere Produkte. Die Börse bietet hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, die mal mehr, mal weniger Risiken bergen. Je höher das Risiko allerdings ist, desto größer ist auch hier die Rendite.

Die bekannteste Wertanlage in diesem Bereich ist wohl die Aktie. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die einen Anteil an einem Unternehmen darstellen. Je nach Börsenwert des Unternehmens, der sich stündlich ändern kann, lassen sich entweder große Gewinne oder herbe Verluste einfahren. Aktien sind keine Anlage für Sparer, die auf Sicherheit Wert legen.

Anleihen sind ebenfalls Wertpapiere, die deutlich sicherer sind als Aktien, allerdings auch weniger ertragreich. Dabei wird dem Staat Geld von privaten Anlegern geliehen. Fonds und ETFs fassen verschiedene Vermögenswerte zusammen. Wobei Letztere im Vergleich die meiste Sicherheit bei hoher Rendite versprechen.

Fazit

Kluge Investoren sollten sich heutzutage auf Immobilien verlassen. Sie bieten die perfekte Balance zwischen Rendite und Sicherheit. Wird die Immobilie vermietet, bietet sich ihnen ein passives Einkommen, das sich mit keiner potenziellen Rendite der anderen Geldanlagen vergleichen lässt.