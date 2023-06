Starkregen und Hagel halten Einsatzkräfte in Atem –wo es besonders schlimm war

Eine Frau fährt nach einem Unwetter mit Starkregen mit ihrem Fahrrad über eine überflutete Straße in einem Gewerbegebiet in Blankenburg.

Landkreis Harz/MZ - Einsätze im Minutentakt, aber keine gravierenden Schäden – das ist die Bilanz nach dem Unwetter, das gestern Abend und in der Nacht über den Landkreis Harz zog. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Demnach verzeichnete die Integrierte Rettungsleitstelle (ILS) im Landkreis insgesamt 228 Einsätze. „Die Anrufe gingen nahezu minütlich ein. Vor allem Starkregen und Hagel haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Atem gehalten“, berichtet Christian Wenig, Leiter der ILS. „Schwerpunkte waren die Städte Blankenburg, Halberstadt, Oberharz am Brocken, Osterwieck, Thale und Wernigerode.“

Lesen Sie auch: Entwurzelte Bäume, volle Keller: Unwetter sorgt für schwere Schäden in Sachsen-Anhalt

Laut Wenig mussten die Feuerwehren vor allem aufgrund überfluteter Keller und umgestürzter Bäume ausrücken. Auch die Autobahn 36 war auf Höhe Blankenburg zeitweise unter Wasser und nahezu unbefahrbar. Laut Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse habe das Wasser hier bis zu den Leitplanken gestanden. Gesperrt werden musste die Landesstraße 85 zwischen Heimburg und Benzingerode aufgrund eines Erdrutsches. Ebenso gesperrt wurde die K 1315 bei Thale an der Rosstrappe wegen umgestürzter Bäume.

Insgesamt fällt die Bilanz nach dem rund sechsstündigen Unwetter aber positiv aus: Es habe laut Meldung der Leitstelle keine Unfälle und Verletzten gegeben. Größere Schäden – auch an öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern – seien ebenfalls nicht zu verzeichnen.

Der Landkreis Harz hatte sich auf das Unwetter bestmöglich vorbereitet. In der Rettungsleitstelle waren mehr Plätze besetzt als üblich, um die eingehenden Anrufe schnellstmöglich bearbeiten zu können. Auch die Führungspunkte der örtlichen Feuerwehren waren frühzeitig besetzt.