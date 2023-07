Physikerin Kristin Wendt ist am DLR-Drohnentestzentrum in Cochstedt unter anderem für die Entwicklung einer Modellstadt zuständig. Die wird mit Containern gebaut.

Cochstedt/MZ - In Schrittgeschwindigkeit fliegt der Multicopter durch eine Straße mit zwei achtstöckigen Häusern. Die „Gebäude“ stehen auf dem Vorfeld des Flughafens Cochstedt (Salzlandkreis). Sie bestehen aus gestapelten Schiffscontainern. Darüber ist eine Plane gespannt, auf der die Hausetagen aufgemalt sind. „Das sieht unspektakulär aus. Für unsere Forschung reicht das aber aktuell vollkommen“, sagt Kristin Wendt. Die Physikerin, die am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) arbeitet, entwickelt unter anderem solche Modelle, um Drohnentests vorzunehmen. „Wir arbeiten hier daran, dass Flugtaxis oder Paketdrohnen in Deutschland bald eingesetzt werden können“, so Wendt.