Bernburgs Sodaproduzent Solvay Chemicals will neue Fläche für Abwasser anlegen. Ein Teil soll auch in die Saale fließen – dafür liegen nun die Pläne aus.

Solvay will neuen Kalkteich anlegen und Abwasser in die Saale einleiten

Investition in Latdorf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Latdorf/MZ - Noch ist es grünes Feld. Doch schon bald soll bei Latdorf Richtung Gerbitz ein neuer Kalkteich mit der Nummer 16/17 des Bernburger Sodaproduzenten Solvay Chemicals entstehen. Unter anderem dafür hat das Unternehmen nun einen Antrag beim Landesverwaltungsamt für die Einleitung von Abwassern in die Saale gestellt. Ein Teil der entstehenden Abwässer bei der Sodaproduktion wird in den Kalkteichen gelagert, der Rest wird über einen Vorfluter in die Saale eingeleitet.