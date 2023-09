Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme fragen in ganz Sachsen-Anhalt, wie gut oder schlecht es sich für Familien hier lebt. Was jeder zur Umfrage wissen sollte.

Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme rufen derzeit zu einer riesigen Familienumfrage auf. Das Interesse ist groß. Um die 4.000 Menschen haben sich bereits beteiligt. Jessica Quick hat Christian Eißner von den „Mehrwertmachern“, dem Redaktionsdienstleister für Leserforschung, die häufigsten Leserfragen gestellt.

Eine Umfrage in ganz Sachsen-Anhalt, da sind doch nur die großen Städte dabei?

Christian Eißner: Das ist genau nicht so! Jeder ist aufgerufen mitzumachen – egal, wo in Sachsen-Anhalt er oder sie wohnt. Die Fragen passen für kleine Gemeinden ebenso wie für große Städte. Damit die Ergebnisse statistisch belastbar sind, gibt es einen Schwellenwert. Etwa 50 Menschen einer Gemeinde sollten sich in der Regel beteiligen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, kleinere Orte zusammenzufassen.

Die Umfrage wird wissenschaftlich begleitet – aber wer steckt dahinter?

Christian Eißner: Wir arbeiten eng mit der Evangelischen Hochschule in Dresden zusammen. Die Wissenschaftler sind in ihrer Forschung auf Familien spezialisiert. Gemeinsam haben wir bereits vor zehn Jahren einen ersten Fragebogen entwickelt und diesen weiter optimiert. Das Konzept hat großen Erfolg: 2020 gab es eine Familienumfrage in Sachsen mit 15.000 Teilnehmern, 2022 in Brandenburg mit mehr als 10.000.

Was passiert mit den Daten der Umfrage?

Christian Eißner: Die sind natürlich anonym. Es lässt sich nicht zurückverfolgen, wer welche Antworten gegeben hat. Werbefeuer und persönliche Mailings muss niemand fürchten. Zwischen den Daten und den Einsendern gibt es keine Verbindung. Wenn die Umfrage Ende Juni beendet ist, bereiten wir die Ergebnisse für die Redaktion ortsbezogen auf. So können die Redakteure sehen, welche Probleme Familien in den einzelnen Städten, Gemeinden oder Stadtteilen haben.

Können Teilnehmer die Ergebnisse einsehen – oder was ist das Ziel?

Christian Eißner: In Form der Berichterstattung, die ab September in den beiden Zeitungen startet. Das Ziel der Aktion „Familienleben“ ist, ein Stimmungsbild zu bekommen: Wie zufrieden sind Familien mit der Situation im Land? Probleme auf Landes- oder Gemeindeebene können die Redakteure ganz konkret an die Politik herantragen und Lösungen diskutieren.

In Sachsen und Brandenburg hatte das sehr gut funktioniert. Schulessen war etwa ein wichtiges Thema. Den Verantwortlichen war nicht klar, wie unzufrieden Eltern sind. Auch in Sachen Schulwegsicherheit konnten mithilfe der Umfrage Probleme gelöst werden.