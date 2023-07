Der stationäre Handel hat seit Jahren mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Sinkende Umsätze machen es Einzelhändlern zunehmend schwer, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wer sich behaupten möchte, muss vor allem kreativ sein und neue Wege gehen.

Dienstleistungen anbieten

Für viele Einzelhändler und den stationären Handel ist es möglich, das eigene Angebot um passende Dienstleistungen zu erweitern. Das sichert den Kundenstamm und bringt mehr Umsatz. Diese Option gibt es für fast alle Branchen.



Da immer mehr Einkaufszentren schließen, gibt es auch weniger Einkaufsmöglichkeiten für Kunden. Dies lässt sich durchaus zu einem Vorteil ummünzen. Für viele Läden ist es eine Option, einen Lieferservice für die Umgebung anzubieten. Gerade im Lebensmittelhandel hat sich dies in den letzten Jahren etabliert und Kunden machen gerne von dem Service Gebrauch.



Eine weitere Option ist es, Dienstleistungen passend zum eigenen Warensortiment anzubieten. Das Spektrum hier ist enorm groß und lässt sich auch kreativ ausfüllen. Reparaturen der verkauften Warengruppe sind schon ein Klassiker. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel Kochkurse für Restaurants oder ein Aufbauservice als Möbelhändler.

Onlineshop eröffnen

Stationäre Händler haben grundsätzlich das Problem, dass sie an die lokale Kundschaft gebunden sind. In der heutigen Zeit stimmt dies hingegen nicht mehr und jeder Händler hat die Gelegenheit, seine Waren online und somit potenziell sogar weltweit anzubieten. Dies ist sinnvoll, denn die Umsätze im E-Commerce steigen von Jahr zu Jahr.



Zu diesem Zweck ist es nötig, dass Händler einen Online Shop erstellen und digitale Verkaufskanäle erschließen. Gerade kleine und mittlere Händler benötigen hierfür Lösungen, die möglichst einfach einzurichten und zu verwalten sind. So bieten sich Angebote an, bei denen von der Registrierung der Domain bis zur Konfiguration des Online Shops alle Leistungen aus einer Hand stammen. Auf diese Weise ist es möglich, einen Online Shop auch ohne IT-Fachwissen zu starten und zu betreiben.



Praktisch sind Online Shops, die mehrere Verkaufsplattformen ansprechen. So lebt ein eigener Online Shop nur von den Nutzern, die direkt diese Seite finden. Ein viel größeres Publikum lässt sich ansprechen, wenn zusätzlich noch externe Verkaufskanäle bedient werden. Das sind zum Beispiel Amazon, eBay oder die Market Places von Facebook und Instagram. Sinnvoll ist es weiterhin, wenn es möglich ist, Anzeigen in Google Shopping zu platzieren. Mit der Lösung von IONOS gelingt dies alles. Zusätzlich unterstützt Künstliche Intelligenz bei der Erstellung von Produkttexten, was viel Zeit bei der Einrichtung des Online Shops spart.

Angebot diversifizieren

Das Ladensterben in Deutschlands Innenstädten betrifft in vielen Fällen zuerst die Fachhändler. Aus diesem Grund ist es eine sinnvolle Strategie, das eigene Angebot zu erweitern.



In vielen Fällen finden sich Warengruppen, an denen die eigene Zielgruppe ebenfalls Interesse hat und die in Verbindung mit dem vorhandenen Produktportfolio steht. Bei einem Buchhändler können dies zum Beispiel Fanartikel aus dem Bereich Film und Comics sein.



Eine potenzielle Alternative zum Ladengeschäft ist das Dropshipping. Hierbei hat der Händler die Ware nicht selbst vorrätig, sondern der Vertrieb übernimmt ein großes Unternehmen.



Auf diese Weise lässt sich das Warenangebot ohne großes Risiko deutlich erweitern. Auch im stationären Handel ist dies eine Option, denn die Kunden erhalten diese Produkte dann auf Bestellung innerhalb weniger Tage.