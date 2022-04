Sind Werbegeschenke noch zeitgemäß?

Kugelschreiber, Notizblöcke und T-Shirts – wer kennt sie nicht, die kleinen Aufmerksamkeiten mit Firmenlogo, mit denen Unternehmen ihre (potenziellen) Kunden beschenken. Und in der Regel freuen sich die Beschenkten über den Werbeartikel mit praktischem Nutzen. Allerdings kommt im Zeitalter von Digitalisierung und Klimawandel vermehrt die Frage auf, ob diese Werbegeschenke noch zeitgemäß sind oder ob nicht lieber Geld und Ressourcen zugunsten anderer Werbemöglichkeiten gespart werden sollten.

Werbegeschenke versus digitalisierte Werbung

Unterschiedliche Werbekanäle haben unterschiedliche Vorteile. Mit den Sozialen Medien ist eine kostengünstige Form der Werbung entstanden, mit deren Hilfe Unternehmen ein breites Publikum erreichen und Aufmerksamkeit erlangen können. Gleiches gilt für das E-Mail-Marketing. Doch haben die digitalisierten Formen der Werbung auch ihre Nachteile. So bleiben Posts bei Instagram und Co selten lange im Gedächtnis. Die Sozialen Medien sind schnelllebig. Und E-Mail-Marketing ist vielen Verbrauchern zu aufdringlich. Noch mehr gilt dies für Werbebanner, die plötzlich auf dem Bildschirm aufpoppen und vom eigentlichen Ziel des Interesses ablenken.

An dieser Stelle greifen die Werbegeschenke als Markenbotschafter. Das Verteilen von Werbegeschenken wird zum einen kaum als aufdringlich empfunden. Zum anderen sorgen gute Werbegeschenke dafür, dass eine Marke lange in Erinnerung bleibt. Denn hochwertige Werbegeschenke werden zu beliebten Alltagsbegleitern – die Trinkflasche, die fortan bei jeder Wanderung dabei ist, der USB-Stick, auf dem die Familienfotos gespeichert werden, das Feuerzeug, mit dem im Sommer der Grill angezündet wird.

Werbegeschenke haben noch immer ihre Berechtigung. Denn sie bringen eine Marke unaufdringlich in den Alltag der Beschenkten. Dies vermag kein anderer Werbekanal. Dabei erregen Werbegeschenke durchaus Aufmerksamkeit und sie stärken die Kundenbindung.

Werbegeschenke spielen noch immer eine wichtige Rolle in der Marketingstrategie. Wichtig ist, dass sie einen echten Nutzen bringen und qualitativ hochwertig sind. (Foto: Pixabay.com ©aiiapromogifts CC0 Public Domain)

Die passenden Werbeartikel für Marke und Zielgruppe

Die Frage muss also eigentlich nicht lauten, ob Werbegeschenke noch zeitgemäß sind, sondern welche Werbegeschenke zeitgemäß sind. Unternehmen sollten sich fragen, ob sie den Verbrauchern wirklich noch den 100. Kugelschreiber überreichen oder nicht auf originellere Ideen setzen wollen, die auf die Markenbotschaft und die Zielgruppe abgestimmt sind. Unternehmen mit Produkten, die vor allem von jungen Kunden geschätzt werden, können beispielsweise auf elektronische Werbegeschenke oder entsprechendes Zubehör setzen wie einen Smartphone-Halter oder eine Handykette.

Wichtig ist aber auch Kreativität bei der Wahl und Gestaltung der Werbeartikel. Wer mag, kann ein wenig um die Ecke denken. Ein Werbeartikel kann schließlich passend zum Unternehmen und seiner Philosophie erschaffen werden. Wie wäre es beispielsweise mit einem kleinen Spielzeugtresor gefüllt mit Schokolade von der Bank? In diesem Sinne sollten sich Unternehmen auch nicht zu sehr an Klischees orientieren. Und oft ist Humor der Schlüssel zum Erfolg. So ist ein Jutebeutel als Werbegeschenk sicher nicht besonders originell, doch wenn ein wirklich lustiger Spruch darauf gedruckt ist, wird er gerne genutzt werden.

Wichtig ist, dass die Werbegeschenke tatsächlich benutzt werden und die Werbebotschaft im Gedächtnis bleibt.

Gute und effektive Werbeartikel zeichnen sich aus durch:

Einen hohen Nutzwert

Eine sehr gute Qualität

Ein originelles bzw. ansprechendes Design

Originalität

Eine Investition in höherpreisige Werbeartikel lohnt sich übrigens ganz besonders, um Bestandskunden zu binden. Denn ein solches Werbegeschenk zeigt den Kunden, was sie dem Unternehmen wert sind. Hierbei kann ruhig auf klassische Werbeartikel in einem edlen Gewand gesetzt werden wie auf hochwertige Notizbücher, Kalender oder Adressbücher.

Nachhaltige Werbegeschenke

Nicht nur für Unternehmen mit nachhaltigen Produkten sind nachhaltige Werbegeschenke von Interesse. Der Sinn für den Klima- und Umweltschutz steigt in der Bevölkerung. Und ein billig produzierter Werbeartikel, der schnell im Müll landet und keinen Nutzen bringt, kann dem Image eines Unternehmens eher schaden als nutzen. Werbeartikel, die nachhaltig produziert wurden und/ oder qualitativ hochwertig und damit langlebig sind, werden einen besseren Eindruck machen.

Werbegeschenke für Kinder

Besondere Werbegeschenke für Kinder erfreuen sowohl die Beschenkten als auch ihre Eltern. Das schöne ist, dass der Fantasie bei Werbeartikeln für Kinder kaum Grenzen gesetzt sind. Vom Firmenmaskottchen als Plüschtier bis zum Reisespiel ist hier so vieles möglich. Und man kann sicher sein, dass ein Geschenk, das bei den Kindern gut ankommt, über Jahre genutzt und überall hin mitgenommen wird.

Marketingkanäle verbinden

Vor allem hochwertige und originelle Werbegeschenke sind gut dafür geeignet, verschiedene Werbekanäle miteinander zu verbinden. So können die Werbeartikel Teil eines Sets sein, dass zusammen mit bestimmten Produkten über eine Verlosung auf Social Media verschenkt wird. Oder man fordert die Kunden auf, sich mit dem Geschenk zu fotografieren und das Bild unter einem bestimmten Hashtag zu posten. Wer beispielsweise einen Thermobecher als Werbegeschenk verteilt, kann die Kunden dazu aufrufen, sich am ungewöhnlichsten Ort, wo dieser zum Einsatz kam zu fotografieren und das Foto zu posten.

Fazit

Hochwertige und nachhaltige Werbeartikel gehören zu den zeitlosesten Werbekanälen, die wir in Jahrzehnten der sich ständig erneuernden und ändernden Marketingtrends erleben konnten. Sinnvolle und hochwertige Werbegeschenke können daher weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Werbestrategie eines Unternehmens sein.