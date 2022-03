Sicherheitskraft einer Bank auf Marktplatz geschlagen

Halle - Eine Sicherheitskraft einer Bank-Filiale am Marktplatz in Halle ist am Samstagabend von Jugendlichen attackiert worden. Bis zu 15 Jugendliche hätten sich vor und teilweise in den Räumlichkeiten der Bank aufgehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als der 20-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter die Gruppe aufforderte, den Bereich zu verlassen, wurde er von einem Teil der Gruppe beleidigt.

Ein Jugendlicher zog den 20-Jährigen schließlich aus dem Gebäude auf den Marktplatz. Dort schlug mindestens einer aus der Gruppe auf den am Boden liegenden 20-Jährigen ein. Dieser verletzte sich am Ellenbogen, außerdem wurde seine Brille beschädigt. Die Jugendlichen flüchteten zunächst, konnten aber zum Teil später von der Polizei festgestellt werden. Zu deren möglichen Tatbeteiligung wird nun ermittelt.