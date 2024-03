Die Anzahl der täglichen Onlinebestellungen steigt und damit auch die Arbeitsleistung im Versandlager. Bis ein Paket beim Empfänger eintrifft, hat es bereits eine lange Reise hinter sich. Mitarbeiter in Versandlagern stellen sich täglich den Herausforderungen und sorgen dafür, dass logistische Prozesse so schnell und effizient wie möglich abgewickelt werden.

Das wiederum birgt Gefahren, denn wo hohe Regale beladen und Flurförderzeuge zum Einsatz kommen, bestehen Unfallrisiken. Welche das sind und wie Arbeitgeber sie vermeiden können, erklärt der nachfolgende Ratgeber.

Risiken im Versandlager und Unfallursachen

Lager sind jene Arbeitsstätten, an denen Arbeitsunfälle gehäuft auftreten. Viele Lagerbereiche haben ein erhöhtes Sicherheitsrisiko und oft sind die umgesetzten Schutzmaßnahmen mangelhaft. Um die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter zu gewährleisten, können Arbeitgeber vielfältigen Bedarf fürs Lager online einkaufen, darunter fallen auch Markierungshilfen, Abstandsbänder, Rammhilfen und vieles mehr, was für verstärkten Schutz sorgt. Unfälle und Gefahren treten bei der Lagerarbeit vermehrt in ähnlichen Bereichen auf. Als besonders riskant gilt die Arbeit mit:

Materialtransportwagen und Flurförderzeugen

Regalsystemen und Paletten

Verpackungen und Lagerbehälter

Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, vermeidbare Gefahren durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu reduzieren. Unfälle lassen sich in der Logistik aber nicht vollständig vermeiden. Sie entstehen immer wieder aus den gleichen Ursachen, was Grund zum Nachdenken liefern sollte. Die vier nachfolgenden Unfallursachen zeigen, dass Handlungsbedarf- und Möglichkeiten bestehen:

Abstürze von Tritten und Leitern

Zusammenstöße mit Transportwagen und Flurförderzeugen

Körperliche Überlastung (Knie, Rücken, Gelenke)

Zwischenfälle durch abstürzende Lagergüter

Eine Hauptrolle spielen Unfälle mit Fahrzeugen im Lager, wie die Unfallstatistik des Jahres 2021 eindrucksvoll beweist. Um einen umfassenden Schutz zu bieten, ist eine Kombination aus Maßnahmen erforderlich. Die Bereithaltung von arbeitsschutzrechtlich geprüften Räumen ist gesetzlich verpflichtend. Mitarbeiter und Arbeitgeber haben aber weitere Möglichkeiten, um Gefahren so gut es geht zu vermeiden.

Die größten Gefahrenquellen beim Lagerbetrieb

Bei der Arbeit im Lager treten unterschiedliche Gefahren auf, in Abhängigkeit von der Art des Lagergutes und der Lagergröße. Eine grobe Einordnung in drei Bereiche ist bei den Gefahrenquellen möglich:

Mechanische Gefahren: Sie entstehen durch genutzte Technik, Flurförderzeuge, fehlende Regalabsicherung, mangelhafte Schutzkleidung und Arbeitsgeräte generell.

Sie entstehen durch genutzte Technik, Flurförderzeuge, fehlende Regalabsicherung, mangelhafte Schutzkleidung und Arbeitsgeräte generell. Elektrische Gefahren: Stecker, Elektroleitungen, Beleuchtungssysteme und Ladestationen haben ein hohes Gefahrenpotenzial und sind regelmäßig zu warten.

Stecker, Elektroleitungen, Beleuchtungssysteme und Ladestationen haben ein hohes Gefahrenpotenzial und sind regelmäßig zu warten. Explosive oder brennbare Gefahren: Diese Risiken treten vor allem in Gefahrstofflagern auf, die mit Chemikalien arbeiten und Gefahrgut transportieren.

Die obigen Gefahrenquellen lassen sich durch entsprechende Schutzmaßnahmen deutlich reduzieren. So sind Weisungen im Umgang mit Flurförderzeugen, regelmäßige Wartungen von Elektroinstallationen und Kennzeichnungen von Gefahrgut Pflicht für die Lagerlogistik.

Sicherheitskonzept ist Aufgabe der Geschäftsführung

Die Arbeitsstättenverordnung schreibt vor, wie und nach welchen Gesichtspunkten Lagerräumlichkeiten einzurichten sind. Es liegt in der Verantwortung der Geschäftsführung, die bestmögliche Sicherheit bei Arbeiten im Versandlager zu gewährleisten. Um ein passendes Schutzkonzept zu entwickeln, steht an erster Stelle die Gefährdungsbeurteilung. Hierbei werden sämtliche Gefahrenquellen ermittelt und nach gesetzlichen Vorgaben beurteilt. Wichtig ist an dieser Stelle auch, die potenziellen Auswirkungen auf körperliche und mentale Gesundheit der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Ergonomie ist keine Erfindung der Büroarbeiter, auch im Versandlager spielt sie eine Rolle. Sind alle Risiken bekannt, erfolgt die Einführung eines Sicherheitskonzepts auf vier Grundpfeilern:

Effiziente Einrichtung des Lagers unter Berücksichtigung von Sicherheitsrisiken und Ergonomie.

Entscheidung für passende Maschinen und Arbeitsgeräte mit geringster Gefährdungsquote.

Optimierung und Koordination der täglichen Arbeitsabläufe für die Arbeitssicherheit.

Persönliche Ausrüstung, Weisung und Schulung aller Mitarbeiter im Lager.

Die Etablierung eines umfassenden Sicherheitskonzepts schützt nicht nur die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Sie trägt auch dazu bei, dass sich Angestellte wohler und wertgeschätzt fühlen. Das ist unverzichtbar, wenn es um die Bildung eines langfristigen Teams geht.

Gefahrenquellen im Lager mit wenig aufwändigen Maßnahmen reduzieren

Wer die Risiken kennt, kann alles dazu beitragen, sie zu minimieren. Das dient der Gesundheit aller Mitarbeiter, hält aber auch den Workflow im Lager aufrecht. Die nachfolgenden fünf Tipps lassen sich im Versandlager einfach umsetzen und tragen maßgeblich zur Sicherheit bei:

1. Umgang mit dem Gabelstapler: Der Stapler ist nicht nur essenziell für den Transport, er birgt auch hohes Gefährdungspotenzial. Mit einer umfassenden Ausbildung und regelmäßigen Auffrischungskursen tragen Arbeitgeber dazu bei, dass die Gefahren minimiert werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass vor jeder Inbetriebnahme eine Prüfung der Ausrüstung erfolgt. Defekte lassen sich so schneller erkennen und beheben.

2. Ordnung im Lager: Zu hoch gestapelte und ungesicherte Pakete bergen erhöhte Unfallgefahren. Durchgänge müssen frei bleiben, sodass Mitarbeiter nicht über Hindernisse stürzen. Die Lastenverteilung auf Regalen muss immer nach den maximalen Stapelhöhen erfolgen. Durch Absperrbänder und Hinweise lassen sich unsachgemäße Lagerungen oft verhindern.

3. Rückenfreundliches Heben: Manuelles Heben führt im Lagerhaus häufig zu nachhaltigen Schäden der Wirbelsäule und des Rückens. Die Nutzung technischer Hilfsmittel kann die Hebelasten reduzieren. Für manuelle Vorgänge ist es wichtig, die Mitarbeiter auf rückenschonende Hebetechniken hinzuweisen.

4. Umgang mit Chemikalien: Bei Gefahrgutlagerung ist eine intensive Schulung aller Mitarbeiter Pflicht. Chemische Gefahren müssen außerdem klar gekennzeichnet sein. Persönliche Schutzausrüstung sichert die Lagerangestellten vor Gefahren, sie muss hierfür aber zuverlässig getragen werden. Entsprechende Überprüfungen durch den Arbeitgeber sind sinnvoll.

5. Laderampen sichern: Die Laderampe birgt hohes Gefahrenpotenzial, wenn sie ohne Sicherheitsvorkehrungen genutzt wird. Warnschilder weisen darauf hin, dass unbefugte Personen keinen Zugang zur Ladezone haben. Mit zusätzlichen Absperrungen lassen sich auch physische Hürden etablieren. Eine klare Weisung der Staplerfahrer mit Nähe zur Laderampe ist Pflicht zur Vermeidung von Gefahren.

Fazit: Versandlager als Gefahrenquelle ernst nehmen

Die Arbeit im Versandlager ist für die Mitarbeiter mit Risiken verbunden. Obwohl es geltende Gesetze gibt, sind die Arbeitsbedingungen in vielen Lagern nach wie vor schlecht. Fehlende Schutzausrüstung, mangelnde Einweisungen und unaufmerksame Kollegen werden zum Risiko. Arbeitgeber müssen darauf achten, dass sie alle gesetzlichen Vorschriften einhalten. Kommt es aufgrund mangelnder Schutzeinrichtungen zu einem Unfall, haftet die Geschäftsführung dafür. Zwar gibt es entsprechende Versicherungen (Unfallschutz, Haftpflicht etc.), diese greifen aber nur dann, wenn alle erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

Obwohl es im Versandlager oft hektisch zugeht und die Zeit für umfassende Wartungen und Prüfungen fehlt, sollten diese Schritte nie übersprungen werden. Ein effizientes und sicheres Lagersystem trägt dazu bei, die Arbeitsleistung zu verbessern und die Ausfallgefahren durch schwere Unfälle zu minimieren.