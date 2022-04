Service Service: Günstig parken am Flughafen

Halle/MZ. - Bis zu 168 Euro zahlt, wer z. B. zwei Wochen am Franz-Josef-Strauß-Flughafen bei München parkt - allerdings nur in den teuren Parkhäusern nahe des Check-in. Günstiger weg kommt, wer eines der weiter entfernten Gebäude wählt. In den Gebäuden P7 und P8 kostet die Standzeit zwar offiziell das gleiche. Aber: Wer zuvor online reserviert (www.munich-airport.de), spart rund 50 Prozent. Günstiger wird es auf den Außenparkplätzen, von denen aus ein S-Bahn-Zubringer die Urlauber zu den Terminals bringt. Dort kassiert der Betreiber aber immer noch 64 ...