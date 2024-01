Zigtausende Menschen in unserer Region sind Heimwerker. Doch obwohl das Selbermachen nachhaltige Ansätze besitzt, lässt sich dennoch meist einiges zwischen Werkstatt, Werkzeugkauf und Projektplanung optimieren.

Heimwerken, Selbermachen, Do it yourself: Egal wie man es nennt, es ist eine Tätigkeit, die in der Zeit der Massenfabrikate einen anderen Weg verspricht. Ähnlich, wie sich Produkte aus der kleinen Meisterwerkstatt von denjenigen aus der Fabrik unterscheiden.

Allerdings: Obwohl Heimwerken beste Ansätze für große Nachhaltigkeit aufweist, ist Selbsthergestelltes nicht automatisch maximal nachhaltig. Wer diesbezüglich mehr tun möchte, findet hier wichtige Ratschläge, um sein Steckenpferd zu optimieren.

1. Warum Heimwerken nicht per se maximal nachhaltig ist

Bevor wir in die Tipps einsteigen, ist ein wenig Erläuterung nötig. Darüber, warum Heimwerken nicht automatisch so nachhaltig ist, wie es möglich wäre.

Was stimmt, ist, dass ein selbergemachtes Projekt meistens besser ist als etwas, das aus einer Fabrik stammt – hergestellt aus Rohstoffen, die vielleicht tausende Kilometer weit reisten und nach Fertigstellung ebenfalls um den halben Erdball transportiert.

Der Bruch entsteht bei der Art und Weise, wie viele Heimwerker vorgehen. Je mehr neue Grundmaterialien, Werkzeuge und Ähnliches für ein Projekt beschafft werden müssen, desto mehr verlagert sich der „Fußabdruck“ bloß.

Je mehr ein DIY-Projekt sich auf neu gekaufte, industriell hergestellte Materialien und Werkzeuge stützt, desto kleiner wird der Abstand zu einem Fertigprodukt. (stock.adobe.com © Flamingo Images

Nehmen wir als Beispiel einen Nachttischschrank:

· Wird er fertig gekauft, dann entsteht sein Fußabdruck durch die industrielle, wahrscheinlich globalisierte Herstellung und lange Transportwege.

· Wird er in Heimwerkermanier gebaut, dann verlagert sich der Fußabdruck auf die nötigen Bretter, Schrauben, Leim Werkzeuge – die ebenfalls häufig industrialisiert und globalisiert gefertigt werden.

Aufmerksame erkennen es vielleicht: Eine Grundbedingung für maximale Selbermacher-Nachhaltigkeit ist es, für jedes Projekt so wenig Neues anschaffen zu müssen wie nur möglich und mit dem, was man hat, möglichst viel zu machen.

Das allerdings ist nur eine Vorbedingung. Auf den folgenden Zeilen zeigen wir, wie noch viel mehr möglich wird.

2. Nachhaltige Werkstatt: Zwischen Heizung, Dämmung und grünem Strom

Naturgemäß verursacht das Aufbauen und Einrichten einer Werkstatt einen gewissen Fußabdruck. Auf lange Sicht fällt dieser jedoch nicht ins Gewicht. Schließlich sind Werkbank, Schraubstock, Regal und Co. meistens Einmal-Anschaffungen.

Ähnlich wie beim Haus selbst ist deshalb der Knackpunkt vielmehr das, was die allgemeine Benutzung der Werkstatt an Verbräuchen verursacht. Abermals mit dem Wohngebäude vergleichbar sind die Maßnahmen, die Heimwerker applizieren können.

Eine sonnenlichtdurchflutete Werkstatt kann in Sachen Stromverbrauch einen merklichen Unterschied machen. stock.adobe.com © mavoimages

Tipps und Wissenswertes zur Umsetzung

Was braucht eine Heimwerkstatt in Sachen Versorgung? Es läuft auf wenige Positionen hinaus:

1. Strom für die Beleuchtung: Eine Werkstatt muss ein bestens ausgeleuchteter Ort sein. Daher gibt es nicht zuletzt in den offiziellen Arbeitsplatzvorgaben besonders strenge Richtlinien. Übrigens sind diese Vorgaben eine gute Leitlinie, um die Heimwerkstatt auszuleuchten.

2. Strom für die Werkzeuge: Er teilt sich auf in Ladestrom für Akkubetriebenes und solchen für netzgebundene Helfer.

3. Heizenergie: Längst nicht jede heimische Werkstatt ist an die Zentralheizung angeschlossen oder hat irgendeine Form von Erwärmung. Wo sie es jedoch ist, spielt es eine große Rolle, wie rasch die Werkstatt warm ist und wie viel Energie nötig ist, um sie auf dieser Temperatur zu halten.

4. Wasser: Je nach Projekt und zu verarbeitendem Material sind durchaus größere Mengen nötig, beispielsweise beim Arbeiten mit Zement oder Gips. Häufig genügt jedoch wenigstens kaltes Wasser.

Ausgehend von diesen Faktoren können Heimwerker folgendes tun, um die räumliche Basis ihrer Arbeiten nachhaltiger zu gestalten:

· Dämmung: Wenn die Werkstatt beheizt wird, dann sollte sie unbedingt gedämmt werden – besonders einfach ist das mit einer Innendämmung. Mindestmaß ist die Decke, da warme Luft nach oben steigt. Besser wäre es jedoch, wenn ebenso die Wände gedämmt werden. Sofern die Werkstatt nur Teil eines größeren Raumes ist, etwa der Garage, kann es zudem viel bringen, durch Einziehen zusätzlicher Trockenbauwände das zu beheizende Raumvolumen zu verringern.

· Stromerzeugung: Gerade weil der Heimwerkstattbetrieb vergleichsweise wenig Strom benötigt, ist er geradezu prädestiniert für den Einsatz der wohl niedrigschwelligsten Lösung am Markt: Balkonkraftwerke. Sie können äußerst flexibel montiert und direkt mit einer Steckdose verbunden werden, weil sie 230 Volt produzieren. Aktuell dürfen sie bis zu 600 Watt leisten, geplant ist eine Gesetzesänderung, die 800 Watt gestattet. Beides genügt völlig, um beispielsweise Werkzeugakkus aufzuladen oder die Werkstatt auszuleuchten. Optimal ist die Kombination mit einer Powerstation oder einem ähnlichen Stromspeicher – für größere räumliche und zeitliche Flexibilität.

· Beleuchtung: Hier sollten es wirklich LEDs sein. Denn selbst wenn es sich um sehr helle Leuchtmittel handelt, ist der Verbrauch gering im Vergleich zu konventionellen Herangehensweisen.

· Tageslichtnutzung: Je seltener Kunstlicht erforderlich ist, desto besser. Das kann sowohl das Nachrüsten (größerer) Fenster umfassen als auch simples Umstellen der Einrichtung – etwa die Werkbank vor ein Fenster.

· Grünstrom: Ein Balkonkraftwerk wird mitunter nicht für alles ausreichen. Werden zusätzliche Verbräuche jedoch durch anderweitig regenerativ erzeugten Strom abgefangen, ist der Effekt fast gleichgut.

Was die Beheizung anbelangt, sollten Heimwerker zudem sparsam handeln. Wenn in der Werkstatt beispielsweise nicht gerade Lackiertes trocknen muss, gibt es keinen Grund, die Heizung dauerhaft laufen zu lassen.

Es versteht sich von selbst, dass „Produktionsabfälle“ zum nächsten Wertstoffhof gebracht werden sollten, wenn sie nicht explizit in den Hausmüll gelangen dürfen.

3. Elektrowerkzeuge I: Von Akkus und unterschiedlichen Herstellern

Praktisch jedes (handgeführte) Elektrowerkzeug aus sämtlichen Qualitätsstufen ist heute in einer akkubetriebenen Variante erhältlich. Das bedeutet zwar ein etwas höheres Gewicht und regelmäßiges Aufladen, was jedoch durch die Unabhängigkeit von einem Kabel mehr als wettgemacht wird – zumindest dort, wo ein Werkzeug tatsächlich häufig abseits von Stromquellen verwendet wird.

Eines steht jedoch fest: Je mehr unterschiedliche Akkus und Ladegeräte sich in der Heimwerkstatt befinden, desto schlechter wird es in Sachen Nachhaltigkeit. Hauptsächlich deshalb, weil unnötig viele Akkus, Ladegeräte und deren Netzteile erforderlich sind. Besonders die Energiespeicher sind das Problem, weil sie wertvolle Rohstoffe benötigen und oft schlecht zu recyceln sind.

Alle Elektrowerkzeughersteller bieten mittlerweile teils sehr große Werkzeugserien, die alle mit demselben Akkumodell funktionieren – sehr nachhaltig. (stock.adobe.com © Robert Peak

Tipps und Wissenswertes zur Umsetzung

Kein Heimwerker nutzt zwei Werkzeuge gleichzeitig. Daher ist es absolut möglich, bei den Akkuwerkzeugen eine Politik zu betreiben, bei der mehr Werkzeuge als Akkus vorhanden sind.

Das erfordert nur wenige Schritte:

1. Entscheiden für einen Hersteller und eine seiner Akkuserien.

2. Fokus auf Akkuserien mit größerer Spannung und möglichst vielfältiger Werkzeugliste. Ersteres hält mehr Leistungsreserven bereit. Daher wäre es beispielsweise besser, auf eine 18-Volt-Serie zu setzen als eine mit 12 oder nur 9 Volt.

3. Anschaffen von zirka drei bis vier Akkus und einem Ladegerät.

Häufig lässt sich auf diese Weise eine sehr breite Riege zwischen Akkuschrauber, Stichsäge, Winkelschleifer und teils sogar Gartenwerkzeug betreiben. Werden die Energiespeicher dann noch pfleglich behandelt und gelagert, geht es wirklich nachhaltig zu.

Der angenehme Nebeneffekt: Weitere Werkzeuge lassen sich günstiger anschaffen, weil man nicht für beiliegende Akkus und Ladegeräte zahlen muss.

4. Elektrowerkzeuge II: Kabelbasiertes ist nicht bloß günstiger

Akkuwerkzeuge sind heute für viele Heimwerker das Mittel der Wahl. Wer jedoch nicht nur genauer auf die Kosten, sondern das Thema Ressourcen schaut, sollte sich bei jedem Kauf fragen, inwieweit er überhaupt die Mobilität benötigt, die durch den Akku entsteht.

Bei vielen DIY-Werkzeugen wird sie bestenfalls selten gebraucht. Primär, weil das Werkzeug fast ausschließlich innerhalb der Werkstatt genutzt wird oder in der Nähe einer anderen Stromquelle. Insbesondere, weil die allermeisten Hersteller praktisch sämtliche Werkzeugklassen ebenso in kabelgebundenen Varianten anbieten, bietet sich hier die Chance auf eine insgesamt nachhaltigere Wahl.

Wenn höchste Ortsunabhängigkeit nicht im Fokus steht, sind kabelgebundene Werkzeuge immer die bessere, da nachhaltigere Wahl. (stock.adobe.com © Yevhenii

Tipps und Wissenswertes zur Umsetzung

Denn Kabelgebundenes ist, bezogen auf eine beliebige Leistung und Qualitätsstufe, fast immer günstiger in der Anschaffung. Der große Nachhaltigkeits-Unterschied ist die Stromversorgung – ein Kabel samt Netzstecker benötigt schlichtweg viel weniger Rohstoffe als die Kombination aus Akku, Ladegerät und Netzteil.

Wenn aufgrund des Balkonkraftwerks sowieso eine (meist tragbare) Powerstation genutzt wird, kann überdies jedes kabelgebundene Werkzeug zum „Quasi-Akkuwerkzeug“ werden. Zudem ist der Komfort-Unterschied in der Praxis nicht so groß, wie mancher glauben mag. Und im Zweifelsfall kann ein routinierter Heimwerker ganz fix ein deutlich längeres Kabel installieren.

Die Vorgehensweise ist denkbar einfach: Vor dem Kauf eines jeden Elektrowerkzeugs sollte die Frage stehen, wie wichtig die maximale Unabhängigkeit eines am Werkzeug befestigten Akkus wirklich ist. Je mehr ein Heimwerker nur in der Werkstatt arbeitet, desto weniger relevant wird dieser Vorteil.

5. Heimwerken wie früher: Manuelle Werkzeuge und was sie neben mehr Nachhaltigkeit bewirken

Elektrowerkzeuge sind eine vergleichsweise neue Erfindung. Die elektrische Handbohrmaschine etwa wurde erst 1895 durch den Stuttgarter Wilhelm Fein ersonnen – die Firma existiert heute noch. Der erste Akkubohrer wurde 1961 in Amerika veröffentlicht. Es dauerte sogar noch bis 1978, bis der Energiespeicher abnehmbar wurde.

Eins steht daher fest: Absolut alles, was heute elektrisch erledigt wird, ist ebenso gut im reinen Handbetrieb möglich. Für den Kern dieses Artikels ist das naturgemäß der Gipfel der Nachhaltigkeit – aus mehreren Gründen:

1. Es wird keinerlei Energiequelle außer der eigenen Muskelkraft benötigt.

2. Aufgrund des Wegfalls der ganzen elektrischen Bauteile sind die Werkzeuge häufig deutlich leichter und kompakter.

3. Aus demselben Grund liegt die Lebensdauer oftmals noch deutlich über derjenigen hochwertigster Profi-Tools.

Für Heimwerker sind diese Werkzeuge eine interessante Lösung – speziell, weil sie, ungleich zu Profis, seltener Zeitdruck haben. Naturgemäß sind manuelle Werkzeuge nicht so schnell und teilweise unkomfortabler. Die Arbeit mit ihnen kann jedoch auf einer mentalen Ebene stark wirken.

Wir sprechen von Entschleunigung; von einer Heimwerker-Arbeitsweise, bei der der Weg einen deutlich größeren Stellenwert gegenüber dem Ziel bekommt – dem fertiggestellten Projekt. Gleichsam steigt deshalb die persönliche Bindung zur eigenen Arbeit. DIY macht generell stolz auf die eigenen Leistungen. Wer jedoch etwa das erwähnte Nachttischschränkchen nur mit seiner Muskelkraft gesägt, geschliffen und zusammengeschraubt hat, wird dennoch ein völlig anderes Verhältnis zu diesem Möbelstück bekommen.

Nicht zuletzt sind solche Werkzeuge ungleich dosierbarer. Das macht es in positiver Hinsicht viel schwieriger, Fehler zu begehen, die leicht möglich sind, wenn ein Elektromotor Bohrer, Sägeblatt und Ähnliches antreibt.

Wer sehen möchte, wie faszinierend die Arbeit mit buchstäblichen „Hand-Werkzeugen“ ist, der kann sich unter anderem den YouTube-Channel FFD Restorations anschauen. Der Betreiber restauriert alte Dinge nur mit manuellen Werkzeugen, die schon im 19. Jahrhundert verfügbar waren.

Manuelles ist zwar althergebracht, aber sicher nicht veraltet. Solche Werkzeuge haben neben der Nachhaltigkeit sogar noch weitere Vorteile. (stock.adobe.com © Edwin

Tipps und Wissenswertes zur Umsetzung

Stellt sich die Frage: Womit sollte man beginnen, wenn man einen solchen manuellen Selbermacherweg einschlagen möchte? Nun, es ist eigentlich ganz einfach:

· Schraubendreher

· Sägen

· Feilen und Raspeln

· Bohrkurbel (Bohrwinde) oder Brustleier

· Sandpapier und Schleifpads

· Drahtbürste

Mit diesen wenigen Werkzeugen lassen sich große Mengen von Projekten erledigen. Zudem sind sie teilweise konkurrenzlos günstig. Eine umschaltbare Bohrwinde mit Ratschenfunktion vom etablierten Hersteller Stanley etwa geht je nach Händler für 65 bis 85 Euro über den Ladentisch. Ein Werkzeug, das zweifelsohne für mehr als ein Heimwerkerleben gut ist.

Noch dramatischer ist es bei Schraubendrehern: Da bekommt man für einen ähnlichen Preis große Sets mit allem zwischen Schlitz-, Philipps, Pozidriv- und Torx-Antrieben. Nicht nur normale Schraubendreher, sondern Schraubmeißel, die dafür geeignet sind, mit dem Hammer in die Schraube getrieben zu werden – oder ein anderes Material.

Aufgrund der extremen Langlebigkeit solcher Hand-Werkzeuge sollten Heimwerker jedoch spätestens hierbei darüber nachdenken, eine weitere sehr nachhaltige Wahl zu treffen:

6. Werkzeugbeschaffung: Wenn Gebrauchtes die bessere Option ist

Viele heutige Heimwerker sind es gewohnt, Werkzeuge standardmäßig brandneu im Baumarkt oder Internet zu kaufen. Aus Sicht solcher Faktoren wie etwa Garantie und Gewährleistung mag das eine naheliegende Option sein. Und natürlich ist es meist der kürzeste Weg zu einem neuen Werkzeug.

Allerdings ist es beileibe nicht immer der nachhaltigste Weg – oder derjenige mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt daher einige gute Gründe, warum ein Neuerwerb gern ein „Gebrauchterwerb“ sein sollte.

Tipps und Wissenswertes zur Umsetzung

Ein zentraler Grund dafür ist folgender: Wirklich „schlechtes“ Werkzeug gibt es seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr. Zudem werden viele Werkzeuge durch die Art der Benutzung nur von einem eingeschränkten Personenkreis wirklich ans Ende ihrer mechanischen Lebensdauer gebracht.

Einerseits sind das Profi-Handwerker, andererseits ähnlich intensiv arbeitende Heimwerker. Wobei selbst letztere ein Werkzeug schon für viele Jahre gebrauchen müssen, um es ähnlich zu verschleißen wie ein täglich damit hantierender Profi.

Folgende Gesichtspunkte sollten für Heimwerker immer relevant sein:

1. Viele Gebrauchtwerkzeuge sind nur wenig benutzt.

2. Bei diversen Werkzeugkategorien ist Abnutzung/Verschleiß sogar gar kein Thema.

3. Der Preis ist selbst bei neuwertigen Stücken meist signifikant geringer.

4. Es gibt dank des Internets für vieles Ersatzteile und eine Menge Schäden lassen sich verhältnismäßig leicht beheben – etwa der klassische Kabelbruch oder verschlissene Motorkohlen.

5. Für jedes gebraucht erworbene Werkzeug muss ein neues Stück weniger gefertigt werden – mit allen positiven Konsequenzen.

6. Manche Werkzeuge will man zwar immer im Haus haben, benutzt sie aber dennoch nur wenige Male.

Es lohnt sich daher wirklich immer, jeden Werkzeugkauf mit einem Blick auf die Kleinanzeigen-Plattformen zu beginnen. Zumal mache Dinge einfach nicht mehr in so hochwertiger Qualität wie früher gefertigt werden.

Übrigens sollten Heimwerker diese Denkweise ebenso bei den Materialien für ihre Projekte anwenden. Egal ob es Sperrmüll ist, Baumaterialien aus Haussanierungen oder Ähnliches: Für fast alles zwischen Schrauben, Blechen und Balken gibt es die Möglichkeit, auf Gebrauchtes zu setzen und damit Erde und Geldbeutel etwas Gutes zu tun.

7. Nachhaltige Projektplanung: Bordmittel statt Zukauf

Wer alle bislang genannten Tipps beherzigt, der wird sein DIY-Steckenpferd auf eine sehr nachhaltige „Weide“ stellen. Dieser finale Punkt ist jedoch derjenige, der einen besonderen Unterschied machen kann – denn er umfasst jedes Projekt und alle dafür nötigen Werkzeuge und Materialien.

Wohl arbeiten viele Heimwerker nach dem Opportunitätsprinzip. Bedeutet, sie planen keine Projekte, sondern werkeln das, was sich aus reiner Notwendigkeit gerade ergibt. Wer jedoch zumindest teilweise überlegt, was er als nächstes in der Werkstatt fabrizieren könnte, der sollte einen anderen Weg gehen.

Tipps und Wissenswertes zur Umsetzung

Denn eines steht, wie eingangs erwähnt, fest: Heimwerken wird erst dann maximal nachhaltig, wenn ein Projekt möglichst in Gänze mit denjenigen Werkzeugen und Materialien durchgeführt werden kann, die sowieso schon vorhanden sind – sei es im eigenen Lager oder in Form von Upcycling anderer Materialien bzw. Gegenstände.

Diese Herangehensweise lässt sich selbst dann applizieren, wenn nach dem erwähnten Opportunitätsprinzip gearbeitet wird. Dabei helfen folgende Fragen:

1. Was ist das Ziel des Heimwerkerprojekts? Also: Was soll entstehen, umgearbeitet werden?

2. Wie nahe komme ich diesem Optimal-Ergebnis, wenn ich dafür ausschließlich mit Bordmitteln aus der Werkstatt agiere?

3. Welche Abstriche wären nötig, um das Projekt nur mit Bordmitteln zu realisieren? Wäre das Ergebnis dann immer noch ausreichend?

4. Was muss alles für ein mindestens brauchbares Ergebnis zugekauft werden? Geht das nur mit Neuware oder ist Gebrauchtes möglich?

Es mag aus moderner Heimwerkersicht vielleicht paradox klingen: Aber die besten, zumindest nachhaltigsten Projekte sind die, die es nur erfordern, in die Werkstatt zu gehen – nicht etwa in den Baumarkt zu fahren.

Mittel- und langfristig tun Selbermacher daher gut daran, sich zuhause zumindest einen Grundstock an möglichst universell verwendbaren Verbrauchs- und Verschleißmaterialien anzuschaffen. Natürlich nur solche Sachen, die realistisch verarbeitet werden.

Zudem sollte beim Vorhandensein von Verschnitt und sonstigen Resten immer die Frage im Raum stehen: „Was kann ich daraus noch alles machen?“. Denn bei einem gewieften Heimwerker fristet die Mülltonne ein einsames Dasein.

8. Zusammengefasst

Heimwerken ist in seinen Grundzügen immer ein wenig nachhaltiger als einfach ins Geschäft zu gehen und etwas Neues aus industrieller Fertigung zu kaufen. Allerdings existieren innerhalb dieses Hobbies sehr viele feine Abstufungsgrade der Nachhaltigkeit.

Zumindest, wer sich nicht nur dem Ziel verschrieben hat, Dinge selbst zu erschaffen, sondern dabei ebenso einen wirklichen Unterschied zur industriellen Massenfertigung machen will, kommt kaum umhin, mehr zu tun. Doch dazu genügt es manchmal schon, nicht im Default-Modus in den nächsten Baumarkt zu fahren, sondern vielleicht erst einmal zu schauen, was ein Heimwerkerkollege gerade im Internet zu verkaufen hat.