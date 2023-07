In Wittenberg wird eine 21-jährige Vietnamesin vermisst. Die Polizei sucht deswegen mit einem Foto nach der jungen Frau.

Fahndung in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Vietnam. Die 21-Jährige lebt derzeit als Schülerin in Deutschland und ist in Wittenberg wohnhaft.

Das letzte Mal wurde sie am Montag, dem 3. Juli, gegen 14 Uhr gesehen.

Diese junge Vietnamesin wird in Wittenberg vermisst. (Foto: Polizei)

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

160 bis 170 cm groß,schlank, rundes Gesicht, dunkle, schulterlange, glatte Haare, scheinbares Alter ca. 18 bis 22 Jahre, spricht gut Englisch.

Hinweise werden vom Polizeirevier in Wittenberg telefonisch unter 03491/469 oder per Mail an [email protected] entgegengenommen.