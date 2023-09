Polizeieinsatz in Halle Schüsse im Primelweg in Halle-Neustadt? Polizei rückt schwer bewaffnet an

In Halle-Neustadt kam es am Nachmittag zu einem Einsatz der Polizei. Auch Kinder einen nahen Schule durften nicht mehr raus. Was bisher bekannt ist und was die Polizei sagt.