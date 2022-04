Schuhpflege leicht gemacht

Sie sehen toll aus, wie sie so ladenneu an den Füßen glänzen: Die Brogues für ihn, die Stilettos für sie, die Sneakers für die Kids. Aber kaum hat man einen Fuß vor die Tür gesetzt, ist vom ursprünglichen Glanz nichts mehr zu sehen, und die meisten Schuhe bieten einen traurigen Anblick.



Auch, wenn sich in Urlaub und Freizeit das Barfußgehen nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen zunehmender Beliebtheit erfreut – zum gepflegten Auftritt gehört neben der stilsicher ausgewählten Garderobe auch traditionelles Schuhwerk. Die Pflege klassischer Lederschuhe ist eine Wissenschaft für sich. Insbesondere, seitdem The Gentlemen’s Style wieder en vogue ist und auch immer mehr Frauen fordern, dass Männer wieder Gentleman sind, überbieten sich die Herren der Schöpfung mit Pflegetipps – auch für den handgefertigten, rahmengenähten Schuh.

Vom Lederschuh …

Dieser hält ein Leben lang – vorausgesetzt, man lässt ihm die richtige Pflege angedeihen. So etwa freuen sich Lederschuhe von Zeit zu Zeit über eine Behandlung mit Sohlenöl, damit sie geschmeidig bleiben. Und was für den hochwertigen Herrenschuh richtig ist, kann für den Damenschuh mit Ledersohle nicht falsch sein. Auch, wenn es sich nicht um die exklusive Maßanfertigung handelt – Schuhe einer gewissen Preis- und damit Qualitätsklasse leben deutlich länger, wenn man sich um sie kümmert. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass vor der Lederpflege ein Reinigungsgang einzulegen ist, denn sonst läuft man Gefahr, Staub- und Schmutzteilchen ins Leder einzuarbeiten und damit feine Kratzer zu verursachen. Entfernt man diese vorher mit einer weichen Lederbürste oder einem allenfalls angefeuchteten – niemals nassen! – Lappen, steht der Lederkur nichts mehr im Wege. Dazu gehören übrigens auch Tragpausen, denn Lederschuhe mögen keine Feuchtigkeit, auch nicht die von Füßen. Zusammengeknülltes Zeitungspapier nimmt diese auf, während ein Trocknen auf oder neben der Heizung wahres Gift für das Leder ist.



Nach dem Trocknen steht also das Pflegen an. Ob mit Schuhcreme oder Schuhwachs, mit oder ohne Farbe, bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen, Hauptsache, die Poren im Leder erhalten Nahrung. Zum Auftragen des Pflegemittels eignen sich auch ausgemusterte Textilien wie alte Geschirrtücher oder Baumwollunterwäsche. Nach der Pflege wird poliert: Entweder mit einer extraweichen Polierbürste oder einem weichen Poliertuch – wobei sich hier auch ein alter Nylonstrumpf gut macht und Extra-Glanz ins Spiel bringt. Schuhmacher schwören, dass kein Pflegemittel der Welt jenen Glanz hinbekommt, den eine zusammengeknüllte Nylonstrumpfhose zaubern kann. Einen Versuch ist der Tipp allemal wert!

… zu Sneakers & Co.

Nicht alle Schuhe bedürfen jener Pflegeprozedur, die hochwertige Lederschuhe erfordern. Und, geben wir es zu: die auch schon mal mehr Ritual als Pflegeroutine ist. Dennoch muss man sich auch um Kunststoffschuhe kümmern, denn diese sehen ungepflegt schnell billig aus. Das gilt insbesondere für den sichtbaren Teil der Gummisohle von Sneakers. Aktuell sind hier wieder strahlen weiße Modelle angesagt – und zwar so sehr, dass ihnen Sänger Noah Levi in seinem Song „So nice“ sogar eine Zeile gewidmet hat: „Ich weiß nicht wieso, doch heut' fühl' ich mich so nice/Sweater und die Sneaks, so wie immer, schneeweiß“. Ein Geheimtipp für schneeweißen Sneakers-Gummi ist britisches Gummistiefel-Spray.



Was aber, wenn der ganze Schuh schmutzig ist und eventuell auch noch leicht müffelt? Die gute Nachricht: Sportschuhe aus Materialien wie Stoff, Synthetik oder Mesh lassen sich meist ganz easy in der Waschmaschine waschen. Idealerweise im Wäschenetz und Schongang bei 20, höchstens 30 Grad. Zum Trocknen eignet sich, wie auch beim Lederschuh, zerknülltes Zeitungspapier – so verlieren die Schuhe während des Trockenvorgangs an der Luft nicht ihre Form. Allerdings ist bei reinweißen Schuhen Vorsicht geboten, da Druckerschwärze abfärben kann. Hier lieber einen Schuhspanner aus Holz, idealerweise mit Kerben, die den Luftstrom zirkulieren lassen, verwenden – und einer neuen Runde Sneaks in Schneeweiß steht nichts mehr im Wege!