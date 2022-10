Hanf als Wirtschaftsfaktor der Region

Streng bewacht werden die Cannabisblüten an drei Standorten deutschlandweit legal angebaut, einer in Leuna.

Seit 2017 ist es auch in Deutschland möglich, Cannabis legal in der Schmerztherapie einzusetzen. Hierfür brauchen Patienten ein Rezept und können sich in der Apotheke ihre verordnete Dosis abholen. Der Anbau erfolgt streng reguliert und gut überwacht in Deutschland. Einer der größten Standorte befindet sich in Sachsen-Anhalt, in Leuna. Hier baut das kanadische Unternehmen Aurora medizinisches Cannabis an und macht damit Millionen-Umsätze.

Tresore, Überwachungskameras und eigene Security: Cannabis-Anbau im Hochsicherheitstrakt

Das kanadische Unternehmen darf neben zwei anderen (Tilray und Demecan) als einziges offiziell medizinisches Cannabis in Deutschland anbauen. Die Unternehmen gewannen dafür eine durch das BfArM initiierte Ausschreibung und produzieren seither jährlich circa eine Tonne Cannabis jährlich.

Wer ein Rezept hat, kann sich das natürliche Mittel zur Schmerzlinderung beispielsweise durch einen Arzt verschreiben lassen. Bis die Pflanzen jedoch den Weg in die Apotheken finden, ist es ein langer Weg. Angebaut werden in Leuna ca. 600 Mutterpflanzen auf einem ehemaligen Chemiegelände.

Der Blick hinter die Kulissen oder vielmehr Bunkermauern ist für Externe kaum möglich, denn alles gleicht einem Hochsicherheitstrakt: Tresorwände mit einer Stärke von 25 Zentimetern, 600 Sensoren für die Sicherheit, 130 Überwachungskamera und ein 24/7-Security Team vor Ort. Diese strengen Auflagen gehören zu den Vorgaben des BfArM, um das gewonnene CBD zu schützen.

Alles aus dem Indoor-Pflanzhaus: Vom Setzling bis zum Joint wird hier alles selbst gemacht

Im Bunkerinneren zeigt sich eine ganz eigene Welt. Hochregale, gleichbleibende Temperaturen, akribische Beleuchtung – alles ist zum Wohle des Pflanzenwachstums ausgelegt. In gesicherter Atmosphäre und kontrolliertem Anbau gedeihen die Hanfpflanzen vom Setzling bis zur fertigen Ernte, immer bestens versorgt mit allen Nährstoffen und gut bewacht.

Die Ernte der „reifen“ Blüten findet alle zwei Wochen statt, sodass jährlich eine Tonne Cannabis erzeugt und an die Apotheken versandt werden kann. Ernten über der jährlich festgesetzten Menge von einer Tonne müssen verbrannt werden und dürfen nicht in den freien Marktumlauf gelangen (laut Vorgaben vom BfArM).

Auch an den THC-Gehalt in den Pflanzen gibt es strenge Vorgaben. Dieser muss 20 Prozent betragen. Zusätzlich gibt es eine Toleranzabweichung von 10 Prozent; was davon abweicht, wird durch die Apotheken nicht abgenommen.

Wie viel die Erträge tatsächlich einbringen, hängt von den Sorten ab. Die Arzneimittelpreisverordnung sieht hierfür strenge Regularien für die Einkaufspreisbestimmung vor. Pro Gramm kosten die Cannabisblüten in den Apotheken zwischen ca. 18,50 und 26,50 Euro. Wer ein Kassenrezept vorweist, muss nur die Zuzahlung leisten, wenn er keine Zahlungsbefreiung hat. Auch für die Unternehmen wie Aurora ist der Anbau trotz aller Aufwendungen für Sicherheit, Pflanzenpflege und Qualitätssicherung äußerst einträglich.

Würde Aurora pro Gramm beispielsweise 15 Euro erhalten, würde das einen Gewinn von 15 Millionen Euro machen. Für die Region Leuna ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, wie für den Standort in Sachsen auch. Neben dem kanadischen Unternehmen Aurora mit Hauptsitz in Berlin erhielt auch das sächsische Start-up Demecan GmbH den Zuschlag durch die BfArM, um künftig medizinisches Cannabis liefern zu können. Seit der Zuschlag 2019 erfolgte, liefert die Anbaufläche in Steinbach (ca. 30 Minuten Autofahrt von Dresden entfernt) 600 Kilogramm Cannabisblüten pro Jahr. Auch in Sachsen wird Sicherheit großgeschrieben. Unzählige Kameras, hohe Zäune, dicke Mauern und Bewegungsmelder an fast jeder Ecke sorgen dafür, dass die Cannabispflanzen ungestört von der Außenwelt wachsen und gedeihen können. Auch für die sächsische Region ist der Anbau äußerst zuträglich und ein enormer Wirtschaftsfaktor. Hier finden nicht nur mehr als 70 Mitarbeiter Beschäftigung, sondern die Gemeinde profitiert zusätzlich von den lukrativen Steuereinnahmen.

Cannabislegalisierung in Deutschland: Was ändert sich dann?

Geht es nach der Bundesregierung, soll Cannabis 2023 legalisiert werden, zumindest teilweise. Der Konsum ohne Rezept und auch der Anbau sollen aus der rechtlichen Grauzone und erlaubt sein. Gesundheitsminister Karl Lauterbach stellt sogar einen legalen Anbau für jedermann von bis zu zwei Hanfpflanzen in Aussicht.

Bislang ist der Anbau eigener Pflanzen nur mit einer Sondergenehmigung und in medizinischen Ausnahmefällen gestattet. Bereits 2016 erhielt ein Mann aus Mannheim die Ausnahmegenehmigung durch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, denn er konnte aus finanziell begrenzten Mitteln keine Cannabis-Medikamente durch die Apotheke beziehen. Durch die Ausnahmeregel wurde es dem Mann gestattet, im

Badezimmer maximal 130 Pflanzen/Jahr zu züchten. Ähnliche Ausnahmeregelungen wurden deutschlandweit in den letzten Jahren erteilt, doch sie bleiben (noch) die Minderheit.

Geht es nach der Bundesregierung, wird Cannabis ab 2023 legalisiert. Dann könnte vielleicht jeder seine eigene Pflanze legal anbauen. pixabay.com @ TinaKru (CC0 Creative Commons)

Kommt es zur Cannabislegalisierung und dem freigegebenen Anbau einer geringen Pflanzenmenge für jedermann, tangiert das den Markt der medizinischen Cannabisanbauer kaum. Schließlich gibt es noch eine gesetzliche Hürde, denn der THC-Gehalt in den privaten Pflanzen dürfte (laut jetziger Diskussionsgrundlage) deutlich unter 20 Prozent liegen. Viele Kritiker befürchten jedoch, dass sich die Einhaltung der Vorgaben in der Praxis kaum kontrollieren lässt, da die Kapazitäten bei Behörden fehlen und für die Prüfung (und damit verbundenen Zerstörung der Pflanze) eine aufwendige Rechtsgrundlage (beispielsweise begründeter Verdacht auf Missbrauch) vorliegen muss.

Auch in den Landtagen Sachsens und Sachsen-Anhalt wird heftig diskutiert, denn Grüne und Linke sind beispielsweise für den freien Verkauf. Sie erhoffen sich dadurch nicht nur die Eliminierung des Schwarzmarktes, sondern auch zusätzliche Steuereinnahmen. Wird der Verkauf von Cannabis in Deutschland nämlich legalisiert, verdient der Start ähnlich wie bei Zigaretten, Alkohol oder Benzin kräftig mit. Finanzexperten rechnen mit Milliarden Steuereinnahmen jährlich zusätzlich. Gesundheitliche Gefahren und Bedenken für den Cannabis-Freifahrtschein sehen hingegen SPD, CDU und AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt.

In Dresden wird das Legalisierungsvorhaben ebenfalls kritisch gesehen. Kultusminister Piwarz äußerte unlängst seine Bedenken, denn so würde die Drogenprävention an Schulen erschwert. Ähnlich sehen es viele Abgeordneten auf Bundesebene, sodass der Vorstoß auch im Bundestag nicht unumstritten ist. Ob es tatsächlich zur Erlaubnis einer legalen Abgabe von maximal 20 Gramm für alle ab 18 Jahren kommt und wie die Eckpunkte tatsächlich aussehen, bleibt bis zur finalen Abstimmung spannend.