Das Geld sitzt nicht mehr so locker bei den Deutschen und daran sind verschiedene Umstände schuld. Nachdem die Welt durch zahlreiche Krisen gehen musste und noch geht, ist das Bewusstsein vieler Menschen für die Gefahren größer geworden. Es ist ein psychologischer Effekt, dass die Ausgabebereitschaft in schwierigen Lebenssituationen sinkt, auch wenn man nur indirekt betroffen ist.

Ein weiterer Grund ist aber auch, dass durch die Inflation viele Haushalte an allen Ecken und Enden sparen müssen. Ist der neu entdeckte Spartrend also gar nicht freiwillig entstanden, sondern durch die Umstände? Nicht ganz, es gibt auch einige triftige Gründe, warum selbst gut betuchte Familien derzeit Geld anlegen und sparen!

Sparen als Hobby oder Notwendigkeit – warum es hier oft Unterschiede gibt

Grundsätzlich muss zwischen zwei Spartypen unterschieden werden. Der eine macht sich ständig auf die Jagd nach Angeboten, weil er Spaß daran empfindet. Der andere ist auf günstige Einkaufsmöglichkeiten angewiesen, weil er sonst seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Unabhängig von den Gründen ähnelt sich das Sparverhalten aber sehr.

So freuen sich immer mehr Menschen, wenn sie günstige Schnäppchen mit Mein Deal entdecken und so beim Shoppen weniger ausgeben als eigentlich gedacht. Das trifft auf Personen ohne Geldsorgen ebenso zu wie auf jene, die den Euro mehrmals umdrehen müssen.

Am Ende steht also das gleiche Ergebnis, der Impuls ist aber ein anderer. Ob nun als Notwendigkeit oder als Hobby, die Vermehrungsmöglichkeiten für angespartes Geld stehen derzeit so günstig wie schon lange nicht mehr. Warum das so ist und welche Vorteile das bringt, schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an.

Fluch und Segen – die EZB hat den Leitzins kräftig angehoben

Überall in den Nachrichten war zu hören, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins mehrfach angehoben hat. Auf den ersten Blick schien das uninteressant für jene, die ohnehin stets knapp bei Kasse sind. Jetzt zeigt sich aber, dass die Zinsanhebung nicht nur die schwierige Zeit der Inflation etwas abmildert, sondern auch für Sparer viel Potenzial bietet.

Weniger begeistert sind all jene, die einen Kredit aufnehmen müssen oder wollen. Je höher der Leitzins, desto teurer werden Kredite. Vor allem in der Baubranche führte die Erhöhung daher zu viel Ernüchterung. Andere wiederum können sich freuen, denn erstmals seit vielen Jahren gibt es wieder Zinsen für nicht benötigtes Geld. Die zwei bekanntesten Varianten sind Tages- und Festgeld, was in der aktuellen Zeit wieder rege genutzt wird.

Sparen lohnt sich wieder – erstmals wieder nennenswerte Zinsen verfügbar

Mit Zinssätzen von 3,0 % locken Mitte 2023 viele Banken und bieten Tagesgeld- und Festgeldkunden an, ihr nicht benötigtes Kapital zu vermehren. Was aber ist mit jenen, die gar kein freies Geld zur Verfügung haben? Bevor diese Zielgruppe von den neuen Angeboten profitieren kann, muss zunächst Geld eingespart werden. Selbst Familien, deren Finanzen zurzeit alles andere als rosig sind, haben hierzu die Möglichkeit.

Das Tagesgeldkonto ist beispielsweise eine flexible Option, um jeden nicht benötigten Euro zinsträchtig anzulegen. Da das Geld permanent verfügbar ist, kann es immer wieder genutzt werden. Es gibt bei Tagesgeldkonten auch keine Mindestsumme, die eingezahlt werden muss. Wenn es also gelingt, die Ausgaben zu reduzieren, bleibt mehr Geld übrig, um es auf dem Tagesgeldkonto zu parken.

Wer hingegen ein Kapital von 2.500 € und mehr verfügbar hat und es aktuell nicht benötigt, kann mit einem Festgeldkonto noch mehr Umsatz generieren. Der Vorteil hierbei ist, dass die Anlage zu einem festen Zinssatz erfolgt, unabhängig vom Verlauf des Leitzinses. Entscheidend hierbei ist, dass das Sparen erst ab einer Mindestsumme möglich ist. Fehlt die, muss sie beschafft werden, zum Beispiel durch Einsparungen.

Geld einsparen und Kapital ansparen – der große Unterschied

So wenig wie möglich ausgeben und dabei den gewohnten Komfort weiternutzen. Das ist die perfekte Vorstellung für die meisten Menschen. Grundsätzlich ist aber zwischen zwei Optionen des Sparens zu unterscheiden:

Geld einsparen: Diese Methode dient dazu, weniger Geld auszugeben und dadurch die eigenen Lebensunterhaltungskosten besser zu decken.

Kapital ansparen: Beim Ansparen geht es darum, bereits vorhandenes Geld durch die Nutzung von Zinsen zu vermehren.

Einsparen beginnt damit, die eigenen Ausgaben zu kontrollieren. Das nachfolgende Video begleitet einen Mann namens Kurt bei einem Extrem-Spar-Tag. Hier werden drastische Beispiele gezeigt, die allerdings für den ein oder anderen eine Anregung sein können:

Es geht aber auch kleiner! So empfiehlt die Verbraucherzentrale zum Beispiel, die Einnahmen und Ausgaben mit einem Haushaltsbuch zu kontrollieren und zu optimieren. Nur wer Fehlkäufe und unnötige Ausgaben schwarz auf weiß sieht, kann entsprechend gegensteuern und Geld einsparen. Das wiederum kann dann genutzt werden, um langfristig Kapital anzusparen.

Beliebte Sparmethoden – worauf setzen die Deutschen?

Sich persönlich einschränken zu müssen, ist keine schöne Erfahrung und tut vielen Menschen weh. Dennoch wird es in Anbetracht des schmalen Geldbeutels vielerorts nötig. Aber wo sparen die Deutschen eigentlich? Worauf können sie verzichten und was lassen sie sich nicht nehmen? Hier ein paar spannende Angaben von Mai 2023:

56 % minimieren die Kosten für gastronomische Erlebnisse

55 % reduzieren die Ausgaben für Kleidung und Accessoires

51 % geben weniger für Elektronik aus

48 % sparen an Hobby und Freizeit oder bei Besuchen von Kino & Club

17 % geben an, bei kulturellen Angeboten nicht zu sparen

12 % geben an, bei täglichen Konsumgütern keine Abstriche zu machen

Manch einer hat allerdings keine Option und ist gezwungen, den Gürtel sprichwörtlich enger zu schnallen. In diesem Fall gibt es Methoden, im ersten Schritt die Ausgaben zu reduzieren und so Geld „einzusparen:

Mit Gutscheinen, Coupons und Aktionen einkaufen: Sie nennen sich Cashback oder Superrabatt und sie helfen dabei, die Kosten zu senken. Wer im Netz unterwegs ist, findet bei Gutscheinportalen oft Preisnachlässe und Schnäppchen. Sinnvoll ist das immer dann, wenn ohnehin ein Einkauf geplant war. Wer nur des Gutscheines wegen kauft, gibt unnötig viel Geld aus.

Sharing statt Kaufen: Der Trend zum Teilen setzt sich immer stärker durch. Anstatt die teure Bohrmaschine für zweimalige Benutzung pro Jahr zu kaufen, wird das Gerät mit Freunden oder Nachbarn geteilt. Viele große Unternehmen bieten heute für Elektrogeräte Miettarife an, die als Alternative infrage kommen.

Secondhand ist wieder in: Kleidung, Möbel oder Elektrogeräte aus zweiter Hand haben Hochkonjunktur. Dahinter stecken vor allem zwei Aspekte. Einerseits ist der Gebrauchtkauf nachhaltig und erhält die Wertschöpfungskette länger, andererseits sind Secondhand-Produkte oft billiger. Auch selbst verkaufen kann dazu beitragen, die verfügbare Summe zum Sparen zu erhöhen.

Vergleichen im Internet: Wer heute noch ohne Vergleich kauft, gibt statistisch gesehen fast immer zu viel Geld aus. Der Konkurrenzdruck im Netz ist so groß, dass sich die Händler mit Angeboten förmlich überbieten. Ein wenig Zeit reicht aus, um den bestmöglichen Preis zu finden. Manchmal handelt es sich hier um 10 % Ersparnis und mehr.

Sammelkäufe: Beim Onlineshopping lassen sich Versandkosten oft reduzieren, wenn der Mindestbestellwert erreicht wird. Ist die eigene Bestellung nicht groß genug, lohnt es sich, gemeinsam mit Freunden oder Familie zu bestellen. Weniger Versandkosten drücken den Preis.

Gratisproben nutzen: Einige Händler bieten regelmäßig Gratisangebote an, um Kunden von ihren Produkten zu überzeugen. Es lohnt sich, davon Gebrauch zu machen, da es wiederum Geld einspart. Selbst wenn der Artikel später nie gekauft wird, konnte der Nutzer ihn aber einmal ausprobieren und hat dafür nichts bezahlt.

Foto: unsplash.com/pIzasX6MfO8

Omas Sparstrumpf – wird es wieder Zeit, Kleingeld zu horten?

Beim Gedanken an die alte Mentalität erscheint vor so manchem inneren Auge der Gedanke an Omas Sparstrumpf, der irgendwo versteckt lag und mit viel Kleingeld gefüllt wurde. Wenn wir nun zum Sparen zurückkehren, lohnt sich das Horten von Münzgeld wieder? Tatsächlich nicht, denn durch die Inflation verliert Geld sogar an Wert.

Münzen zu sammeln ist wenig effektiv, denn auf dem Tagesgeldkonto sind sie besser angelegt. Auch Scheine unter der Matratze sind keine Option, um langfristig etwas Kapital zusammenzusparen. Zwar ist jeder Euro, der dort landet, ein eingesparter Euro, er dient aber nicht dazu, eine gewisse Summe anzusparen!

Trotz alter Mentalität hat der gute Sparstrumpf also ausgedient. Auch das klassische Sparbuch ist nicht mehr up to date. Tagesgeld, Festgeld oder auch die Anlage in Aktien, ETFs und Sparpläne sind heute das Maß aller Dinge, wenn es ums Geldsparen geht.

Fazit: Die Deutschen sparen wieder

Es zeigt sich, dass das Sparbedürfnis der Deutschen nicht überall freiwillig zurückgekehrt ist. Für manche Menschen ist es aufgrund der Inflation alternativlos, da sie sonst ihr tägliches Leben nicht bestreiten können. Tatsächlich entsteht so aber auch ein stärkeres Gespür fürs Geld. Wer sich nie Gedanken um Sparmaßnahmen machen musste, wurde durch die rapiden Preiserhöhungen kalt erwischt.

Auch wenn der Spartrend nicht immer aus freien Stücken begonnen wurde, könnte er langfristig an der Geldmentalität der Deutschen etwas verändern. Ein bekanntes Unternehmen warb lange Zeit mit dem Slogan „Geiz ist geil“ und hat damit einen wichtigen Grundsatz genutzt. Es kann tatsächlich Freude machen, wenn Geld effektiv eingespart wird.

Das trifft einmal mehr zu, wenn dabei keine Einschränkungen zu spüren sind. Wer ein Produkt bei Shop A günstiger kauft als bei Shop B, erhält den gleichen Artikel und gibt weniger Geld aus. Genau darauf basieren viele der heutigen Sparmaßnahmen, die sich in immer mehr Haushalten breitmachen.