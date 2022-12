Date- & Geschenk-Ideen

Die Weihnachtszeit ist hier – heiße Schokolade trinken, kuscheln auf dem Sofa und Weihnachtsfilme schauen. Für viele Paare ist die Weihnachtszeit romantisch und verzaubernd.

Doch nach zwei Wochen nichts tun wird einem doch einmal langweilig und dann muss man sich zusätzlich noch Gedanken über ein passendes Weihnachtsgeschenk machen. Keine Sorge, die Rettung ist nah! In diesem Artikel geben wir die besten Geschenk-Ideen und romantische Date-Ideen für die Winter- und Weihnachtszeit.

Personalisierte Geschenke

Das perfekte Weihnachtsgeschenk zu finden kann schwer sein. Ist man schon seit ein paar Jahren zusammen, gehen einem langsam aber sicher die Ideen aus. Die ideale Lösung: Personalisierte Geschenke von https://www.himmelsfluesterer.de/.

Personalisierte Geschenke sind einzigartig und haben einen hohen emotionalen Wert. Es sind Unikate, die für die Beziehung eine besondere Bedeutung haben. Beliebt sind beispielsweise Namensketten, Ketten mit Anfangsbuchstaben oder einem eingravierten Datum. Mit Partnerketten kann man ebenfalls nichts falsch machen.

Neben Ketten lassen sich Armbänder, Ohrringe, Fußkettchen, Schlüsselanhänger und vieles mehr personalisieren und gravieren. Man sollte bei der Wahl darauf achten, welchen Schmuck-Stil der Partner normalerweise trägt. Gold oder Silber, filigran oder grob? Das garantiert, dass der oder die Beschenkte das Schmuckstück oft tragen wird und mit anderen Accessoires kombinieren kann.

Romantische Date-Ideen

Jetzt, wo der Geschenke-Stress beseitigt wurde, können wir uns dem spaßigen Teil widmen: Dates und Unternehmungen. Egal, ob Outdoor oder Indoor – wir haben für jedes Paar die passende Aktivität. Im Folgenden stellen wir die 10 besten Date-Ideen für die Weihnachtszeit vor.

1. Schlittschuhlaufen

Schlittschuhlaufen ist ein echter Winter-Klassiker und in den meisten Städten möglich. Man kann entweder eine entsprechende Halle besuchen oder sich über Outdoor-Möglichkeiten informieren. Einige Orte bauen im Stadtzentrum über die Weihnachtszeit einen Platz zum Schlittschuhlaufen auf. Diese einmalige Gelegenheit ist gleichzeitig das perfekte Date. Bei weihnachtlicher Musik auf dem Eis austoben und anschließend einen Kaffee trinken oder Abendessen gehen.

Man muss dafür kein Profi auf dem Eis sein. Auch Anfänger werden bei diesem Date Spaß haben. Schlittschuhlaufen ist leichter als man denkt und man kann sich auf natürliche Weise näher kommen. Reicht Hände halten nicht aus, kann man sich in der Regel vor Ort einen Stuhl ausleihen, der als Stütze auf dem Eis dient.

2. O Tannenbaum

Was wäre Weihnachten ohne einen Weihnachtsbaum? Die Rede ist von einem richtigen, echten Baum, kein Plastik. Für diese Idee wohnt man idealerweise bereits zusammen, denn man kann gemeinsam den Tannenbaum für das Wohnzimmer aussuchen gehen. Wir empfehlen, die lokalen Verkäufer zu besuchen und sich den besten Baum zu sichern. Das ist meistens eine Beschäftigung für den ganzen Nachmittag.

Wurde der perfekte Baum ausgesucht und nach Hause transportiert, sollte man ihn idealerweise draußen lagern und kurz vor Weihnachten ins Haus bringen. Am Abend vor dem Dekorieren stellt man ihn dann auf, damit die Äste Zeit haben, sich zu entfalten. Wer den Baum schon früher im Haus haben möchte, kann ihn selbstverständlich schon früher aufstellen.

3. Weihnachtsmarkt

Mittlerweile laufen die Weihnachtsmärkte auf Hochtouren und empfangen täglich zahlreiche Besucher. Ein Bummel über den Markt, Schokofrüchte naschen und einen Glühwein trinken – was gibt es Besseres? Mindestens einmal im Dezember sollte sich jedes Paar auf einen Weihnachtsmarkt begeben. Oftmals findet man hier schöne Kleinigkeiten und Geschenke für Freunde und Familie. Da lohnt sich der Besuch gleich doppelt.

4. Weihnachtsbäckerei

Liebe geht bekanntlich durch den Magen und Weihnachten ist die ideale Gelegenheit das auszunutzen. Statt Lebkuchen und Plätzchen im Supermarkt zu kaufen, kann man dieses Jahr selbst die Teigrolle schwingen und sich zusammen in der Küche austoben. Im Internet findet man schnell zahlreiche Rezepte und Anleitungen oder man fragt bei der Oma nach den besten Plätzchen-Rezepten nach.

Unsere Favoriten:

● Nusskipferl

● Zimtsterne

● Butterplätzchen

● Spitzbuben

● Kokosmakronen

Besonders Butterplätzchen sorgen für Spaß beim Backen, denn man kann sie anschließend kreativ und lustig dekorieren. Nebenbei kann man eine heiße Schokolade genießen und zur Weihnachts-Playlist abrocken. Man kann übrigens kinderleicht selbst Bratäpfel backen.

5. Filme-Marathon

Wenn es draußen kalt und windig ist, möchte man sich einfach auf dem Sofa aneinander kuscheln und den restlichen Tag nicht mehr bewegen. Die perfekte Ausrede für einen Filme-Marathon. Nebenbei kann man die selbst gebackenen Plätzchen genießen oder eine ganze Auswahl an Snacks in Schüsseln bereitstellen. Wer nicht weiß, was er schauen soll, für den haben wir ein paar Empfehlungen zusammengestellt:

● Nightmare before Christmas

● Harry Potter

● Fluch der Karibik

● Der Grinch

● Buddy – Der Weihnachtself

● Tribute von Panem

● Kevin – Allein zu Haus

● The Knight before Christmas

6. Schneemann bauen

Sollte es im Dezember schneien, gibt es einige Möglichkeiten zu Outdoor-Aktivitäten. Einen Schneemann bauen ist mit Abstand die Beste. Wer keinen eigenen Garten hat, kann in einen Park oder eine große Wiese gehen. Während dem Bauen wird einem zwar warm, doch man sollte sich ausreichend einpacken, Handschuhe und idealerweise eine Schneehose tragen.

Hat man genug vom Schneemann bauen, kann man zur Schneeballschlacht übergehen, Schneeengel machen oder Rodeln gehen. Ein verschneiter Tag ist die Gelegenheit, sein inneres Kind herauszuholen und sich mit dem Partner draußen auszutoben. Möchte man es etwas ruhiger, kann man einen Spaziergang im Schnee machen.

7. Kurzurlaub

Der Dezember ist der optimale Monat für einen Kurzurlaub. Schneehasen fahren in die Berge zum Snowboarden, Ski fahren und Aprés-Ski. Wer der Kälte entfliehen möchte, der reist in eine wärmere Region. Spanien oder Portugal lassen sich in wenigen Stunden mit dem Flugzeug erreichen und verwöhnen mit höheren Temperaturen.

8. Wellness-Tag

Hat man nicht mehr genug Urlaubstage für eine richtige Reise, ist ein Wellness-Tag oder -Wochenende eine Alternative. In der Therme kann man es sich so richtig gut gehen lassen, das warme Wasser und die Sauna genießen. Für richtige Entspannung kann man sich eine Paar-Massage buchen.

Ist ein teurer Wellness-Tag nicht im Budget, lässt dieser sich kinderleicht in die eigenen vier Wände verlegen. Eine heiße Dusche oder ein Bad einlassen, mit Gesichtsmasken auf dem Sofa entspannen und einander massieren. Mit einer angeleiteten Meditation befreit man den Geist vom Weihnachtsstress. Entspannung muss nicht kostspielig sein, man muss nur wissen, wie es geht.

Auf Plattformen wie YouTube findet man zudem zahlreiche Videos mit angeleiteten Yoga und Stretching-Videos – eine echte Wohltat für den Körper.

9. Weihnachts-Karaoke

Weihnachts-Karaoke ist die perfekte Möglichkeit, Weihnachts-Stimmung und gute Laune zu verbreiten. Der Karaoke-Abend eignet sich als Date oder spaßiger Abend mit Freunden. Man braucht dafür keine teure Karaoke-Maschine oder Mikrofone. Bereits mit einem Smart-TV kann man über Youtube Lyrics-Videos streamen oder sich eine Karaoke-App herunterladen.

Unsere liebsten Weihnachtshits:

● All I Want for Christmas is You – Mariah Carey

● Santa Claus is Coming to Town – Justin Bieber

● Last Christmas – Wham!

● Thank God it’s Christmas – Queen

● It’s Christmas Time Again – Backstreet Boys

● Mistletoe – Justin Bieber

● Winter Wonderland – Michael Bublé

● Rockin’ Around the Christmastree – Brenda Lee

● Santa Tell Me – Ariana Grande

10. Kreativ werden

Die Weihnachtszeit eignet sich bestens, um selbst kreativ zu werden. Man kann beispielsweise eigene Weihnachtskarten basteln, weihnachtliche Deko anfertigen oder Kugeln für den Weihnachtsbaum verzieren.

Fazit – It’s the most wonderful time of the year!

Die Weihnachtszeit ist für uns eine der schönsten Zeiten im Jahr. Sie bietet unzählige einzigartige Aktivitäten und Unternehmungen, die nur im Dezember möglich sind. Für Paare steht ein romantischer und verzaubernder Monat bevor. Mit unseren Tipps und Ideen wird diese Weihnachtszeit mit Sicherheit magisch und unvergesslich.