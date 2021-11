Richtig in Aktien investieren - eine Anleitung

Wie kann man sein Geld derzeit sinnvoll anlegen? Diese Frage stellen sich viele Privatanleger und gute Antworten darauf sind rar. Denn das aktuelle Niedrigzinsumfeld bietet bestenfalls einen geringen Ertrag für das Sparbuch, die klassische Anlageform vieler Deutscher. Einen Ausweg aus dieser Lage stellen Aktien dar - eine der wenigen Anlagemöglichkeiten, die noch Rendite verspricht. Die traditionelle Zurückhaltung der Deutschen bei diesem Thema scheint sich zu wandeln: Im Jahr 2020 stieg die Aktionärsquote in Deutschland laut Statista um 1,1 Prozentpunkte, das entspricht knapp einer Million neuer Aktienbesitzer. Wie aber investiert man richtig in Aktien? Der Artikel beantwortet diese Frage und gibt Ratschläge, mit denen man den eigenen Anlageerfolg verbessern kann.

ETFs oder Einzelaktien?

Wer in Aktien investieren möchte, sollte für sich zunächst eine entscheidende Frage beantworten: ETFs oder Einzelaktien? Ein ETF (exchange-traded fund) ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der passiv verwaltet wird. Er bildet die Wertentwicklung eines Index nach, etwa des DAX. Mit einem ETF ist wenig Aufwand verbunden und die Ergebnisse können in guten Börsenjahren hervorragend ausfallen; im Jahr 2020 hätte beispielsweise eine Investition in einen DAX-ETF knapp 21 Prozent Rendite eingebracht. In normalen Börsenjahren sind damit solide, aber keine herausragenden Ergebnisse zu erwarten. Wer höhere Renditen anstrebt und selbst aktiv ins Geschehen eingreifen möchte, kann in Einzelaktien investieren und dabei gezielt Unternehmen analysieren und kaufen. Dieser Ansatz ist mit mehr Aufwand verbunden, vor dem Kauf und auch danach. Zudem weist er ein größeres Risiko auf, da ein Portfolio mit wenigen Einzeltiteln größeren Schwankungen unterworfen ist als ein breit angelegter ETF.

Das Unternehmen hinter der Aktie betrachten

Es gibt zahlreiche Tipps für Investitionen in Aktien und andere Wertpapiere, der wichtigste Ratschlag bei Einzelaktien aber ist: eigene Nachforschungen anstellen. Der erfolgreiche Fondsmanager Peter Lynch brachte es folgendermaßen auf den Punkt: Investieren ohne Nachforschungen ist wie Poker spielen, ohne sich die Karten anzusehen. Man sollte also das Unternehmen hinter der Aktie betrachten und ein paar grundlegende Fragen beantworten: Was ist das Geschäftsmodell der Firma? Welche Produkte oder Dienstleistungen bietet sie an? Gibt es dauerhafte Wettbewerbsvorteile wie eine bekannte Marke? Grundsätzlich sollte man erst diese Fragen klar beantworten können und das Unternehmen verstehen, bevor man sein Geld darin anlegt.

Ist ein gutes Unternehmen auch eine gute Investition?

Hat man durch die eigenen Nachforschungen eine solide Firma gefunden, geht es als Nächstes um die Aktie selbst. Denn ein gutes Unternehmen garantiert noch keine gute Investition; auch der Preis muss stimmen. Wie erkennt man aber, ob eine Firma günstig oder teuer bewertet ist? Ein bewährter Ansatzpunkt ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV. Es berechnet sich, indem man den Aktienkurs durch den Jahresgewinn teilt, der auf eine einzelne Aktie entfällt. Notiert eine Aktie beispielsweise bei 100 Euro und weist einen Gewinn von fünf Euro aus, so beträgt das KGV 20. Es sagt vereinfacht aus, wie viele Jahre das Unternehmen bei gleichbleibendem Gewinn benötigt, um den aktuellen Wert des Eigenkapitals zu erwirtschaften. Je niedriger das KGV ist, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Man sollte diese Kennzahl allerdings nie isoliert betrachten, da Firmen mit auffallend niedrigem KGV oft tiefer liegende Probleme aufweisen. Am besten vergleicht man das KGV des Unternehmens mit der Kennzahl von direkten Konkurrenten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Firma aktuell günstig oder teuer bewertet ist.

Wie viele Einzelaktien sollte man kaufen?

Nachdem man ein solides Unternehmen mit günstiger Bewertung gefunden hat, steht man vor der nächsten Frage: Wie viele Titel soll man in sein Portfolio aufnehmen? Aktien können generell großen Schwankungen unterliegen; es ist daher ratsam, eine gewisse Anzahl zu besitzen und das Risiko dadurch abzusenken. Eine empfehlenswerte Faustregel für Privatanleger: 15 bis 20 Aktien halten. Mit dieser Anzahl ist man gegen größere Schwankungen einer Firma abgesichert und gleichzeitig noch in der Lage, die Entwicklung aller Unternehmen im Auge zu behalten. Dabei sollte man nicht nur den Kursverlauf der Aktie betrachten, sondern auch verfolgen, wie sich Umsatz, Gewinn und die generellen Rahmenbedingungen der Firma entwickeln.

Fazit

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld bieten Aktien eine der wenigen Möglichkeiten, solide Renditen zu erzielen. Angehende Investoren sollten sich zunächst entscheiden, ob sie passiv in ETFs oder aktiv in Einzelaktien investieren möchten. Bei Einzeltiteln sollte man das Unternehmen hinter der Aktie analysieren und verstehen. Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses kann beurteilt werden, ob die Aktie günstig oder teuer bewertet ist. Bei Einzeltiteln empfiehlt es sich, in mindestens 15 solide Unternehmen zu investieren, um das Risiko zu senken.