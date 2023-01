Urlaub down under – wie exotische Reisen zur Lebenserfahrung werden

Die Reiselust der Deutschen ist ungebremst und nach einigen Jahren der Einschränkung vielleicht noch größer als bislang. Der Wunsch nach etwas Besonderem und Ungewohnten ist groß, wobei die schönsten Wochen des Jahres nicht bloß Strand und Shopping bedeuten müssen. Gerade bei exotischen und weit entfernten Reisezielen ergibt sich die Chance, echten Abstand zur bisherigen Lebensweise zu gewinnen.

Neue Wege bei der Reiseplanung gehen

Dass ein großer Andrang in Reisebüros unserer Region zu Beginn des Jahres vorherrscht, haben wir bereits beschrieben. Gerade im tristen Winter sorgt es für neue Motivation, sich auf einen frühzeitig geplanten Urlaub zu freien. Um dem Trott des Alltags zu entgehen, muss es jedoch nicht das seit Ewigkeiten vertraute Reiseziel sein.



Gerade für junge Menschen bieten Reisen ins ferne Ausland eine einzigartige Möglichkeit, die im späteren Leben nicht mehr ohne Weiteres genutzt wird. Nationen wie Australien, Neuseeland oder der Ferne Osten begeistern als Reiseziele, die in Kultur und Klima kaum mit Europa vergleichbar sind. Rechtzeitig gebucht, schonen diese Fernreisen auch den Geldbeutel und werden selbst bei steigenden Lebenshaltungskosten erschwinglich.

Verlässliche Organisation bei Fernreisen entscheidend

Viele Tausend Kilometer von der Heimat entfernt, können alltägliche Abläufe und Bedürfnisse zum Problem werden. Umso wichtiger ist, sich auf einen Veranstalter oder Reisepartner verlassen zu können, der mit Erfahrung auf die Bedürfnisse deutscher und europäischer Reisender eingeht. Dies gilt neben dem sicheren und stressfreien Ablauf der Reise natürlich auch für die einzelnen Highlights und Sehenswürdigkeiten, die das Reiseerlebnis beinhalten soll.



Wer beispielsweise eine individuelle Australien-Rundreise buchen möchte, sollte das riesige Reiseland down under richtig verstehen. Die Ostküste mit der Millionenstadt Sydney und weiteren Großstädten ist als Reiseziel beliebt, gibt jedoch wenige Einblicke vom ursprünglichen und traditionellen Australien. Hier tiefer ins Land vorzudringen, sollte mit erfahrenen Guides und bei einem gemäßigten Klima erfolgen. Achtung: Der australische Sommer mit teilweise extremen Temperaturen fällt in den europäischen Winter.

Nähe zur Natur als Reiseerfahrung nutzen

Mit dem passenden Reisekonzept und Veranstalter stehen Reiselustigen besondere Erfahrungen offen. So lässt sich die Tierwelt Australiens erleben, um authentische Erfahrungen mit Koalas oder Kängurus in freier Wildbahn zu sammeln. Was hierzulande nur aus dem Zoo bekannt ist, weckt besondere Emotionen einer freien Natur und eines Reiseumfeldes, das mit nichts vergleichbar ist.



Gerade wer eine Reise als Selbsterfahrung nutzen möchte, wird mit einem exotischen oder weit entfernten Reiseziel besonders intensive Erfahrungen sammeln. Dies gilt umso mehr für junge Menschen, die sich alleine ins Reiseabenteuer stürzen möchten. Selbst bei einer guten Reiseorganisation wird es Momente geben, in denen eigene Erfahrungen mit Land und Leute gesammelt werden. Gute Englischkenntnisse sind für ein Reiseziel wie Australien oder den benachbarten Inselstaat Neuseeland anzuraten.

Sicheres Reisen dank guter Organisation

Eine Reise auf eigene Faust zu planen und durchzuführen, setzt ein rechtzeitiges Informieren und Hinweise des Auswärtigen Amtes voraus. Hier geht es nicht alleine um die Sicherheitslage, auch Themen wie Klima und Impfschutz sollten von Reiselustigen nicht unterschätzt werden.



Ist bislang das Verreisen innerhalb Deutschlands oder der benachbarten Länder der Standard gewesen, sollte die eigene Fähigkeit zur Reiseorganisation nicht unterschätzt werden. Ein professioneller Veranstalter bietet neben einer klugen Planung und abgestimmten Konzepten für Unternehmungen einen weiteren Vorteil: Dank Reisegruppen ist die Buchung gegenüber einem Individualurlaub erkennbar günstiger.