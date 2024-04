Stressfrei in den Urlaub – und Geld beim Parken sparen

Viele Haushalte in Mitteldeutschland planen aktuell ihren Sommerurlaub. Ob klassischer Strandurlaub oder Städtetour, bei der Planung und Organisation gehen einzelne Aspekte unter, die Jahr für Jahr für eine zusätzliche Kostenbelastung sorgen. Hiermit sind ausnahmsweise nicht die steigenden Energiekosten gemeint, sondern die Ausgaben für das abgestellte Fahrzeug, z. B. am Flughafen. Mit etwas Recherche lassen sich hier schnell Beträge sparen, für die ein oder zwei Urlaubstage mehr genossen werden können.

Reise- und Freizeitkosten als steigende Belastung

Auch in Zeiten steigender Kosten und wirtschaftlicher Unsicherheit möchten nur die wenigsten Haushalte auf den wohlverdienten Jahresurlaub verzichten. Mit den Kids die schönsten Freizeitparks in Deutschland anzusteuern oder sich einige Wochen am Meer zu gönnen, hat natürlich seinen Preis. Wer hier auf „Schnäppchen-Jagd“ bei den großen Event- und Reiseportalen geht, sollte weitere Sparmöglichkeiten nicht übersehen.

Bei privaten und geschäftlichen Reisen werden die am Bahnhof oder Flughafen zu leistenden Parkgebühren zum unterschätzten Kostenfaktor. Gerade bei längeren Reisen sind dreistellige Eurobeträge denkbar, die viel besser beim Urlaubsspaß selbst aufgehoben werden. Nicht direkt am Flughafen zu parken, bringt dagegen einen großen, logistischen Aufwand mit. Dabei gibt es auch einen goldenen Mittelweg, um Kosten zu senken und dennoch bequem und sicher verreisen zu können.

Stellplatz mit Transit-Service als Alternative

Dienstleister wie Easy Airport Parking haben den Missstand erkannt und bieten Reisenden eine sinnvolle Alternative. An Standorten wichtiger Airports in Deutschland wie Berlin-Brandenburg, Düsseldorf oder Nürnberg lässt sich frühzeitig ein garantierter Stellplatz online buchen. Die speziellen Parkhäuser liegen nur wenige Kilometer vom Airport entfernt, über einen kostenlosen und regelmäßigen Transit ist eine bequeme und stressfreie Anreise zum Flughafen zugesichert.

Ohne einen spürbaren Mehraufwand lassen sich die Kosten für das Abstellen des Autos erheblich reduzieren. Dies gilt neben einer geplanten Flugreise auch für den generellen Aufenthalt in der nahen Großstadt. Ein Transit ins Zentrum ist im Regelfall zwar nicht gegeben. Mit einer guten Anbindung an den ÖPNV lässt sich dennoch unbeschwert ins Zentrum reisen – mit dem guten Gefühl, dass das eigene Auto sicher und überwacht steht.

Extras von Sicherheit bis E-Aufladung inklusive

Bewusst legen Anbieter wie Easy Airport Parking Wert auf die Absicherung der Fahrzeuge, damit auch lange Standzeiten Einbrecher und Diebe nicht zum Handeln einladen. Für Besitzer von E-Fahrzeugen ist die Aufladung der Elektroautos denkbar, die sonst auf Reisen an öffentlichen Stationen erfolgen müsste.

Um selbst einen Beitrag für die Sicherheit des Fahrzeugs zu leisten, sollten natürlich keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeuginneren abgelegt werden. Hier heißt es wie beim Parken direkt am Flughafen: Bewusst überlegen, was wirklich ins Reisegepäck gehört, damit nichts im Auto bleibt. Vor Flugreisen von Deutschland aus empfiehlt sich die frühzeitige Buchung eines Stellplatzes, gerade in Ferien- und Stoßzeiten kann die Nachfrage das Angebot sonst übersteigen.

Mehr Geld für den Reisespaß gewinnen

Durch die Bezahlung und Buchung online wird die Kreditkarte nicht gleich zu Reisebeginn belastet, alternativ muss weniger Bargeld im Urlaub mitgenommen werden. Die teils erheblichen Ersparnisse, die alternative Parkhäuser gegenüber dem Parken direkt am Airport mit sich bringen, können direkt in die Haushalts- oder Urlaubskasse fließen.

Wer bei Unterkunft und Flug Frühbucherrabatte nutzt oder auf Last-Minute-Angebote achtet, sollten diesen Aspekte der Reisebuchung nicht vernachlässigen. Geld für das eigene stehende Fahrzeug hat schließlich niemand zu verschwenden.