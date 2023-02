Die USA sind eines der Sehnsuchtsziele, die viele einmal in ihrem Leben besucht haben wollen. Eine nicht leicht zu beantwortende Frage ist jene nach dem Reiseziel. Das Land ist so groß, dass es nicht während eines Urlaubes komplett bereist werden kann.

Times Square in New York

Pulsierende Mega-Metropole New York

Zu den beliebtesten Destinationen gehören die Städte. Sie sind die Schmelztiegel der vielen Kulturen, die hier aufgrund der Migrationsgeschichte des Landes zusammenkommen. Im Osten ist es New York, das seit jeher ein Sehnsuchtsort ist. Neben den berühmten Bauwerken ist die vielfältige Kulturszene ein Grund, weshalb die Stadt unter Reisenden so beliebt ist.



Mehrere tausend Kulturbetriebe bieten Unterhaltendes und Anspruchsvolles. Es gibt zahllose Galerien und den Broadway mit seinen sensationellen Shows. Zu New York gehört eine vielseitige Gastronomie, die von der Heimat der vielen hier lebenden Nationen inspiriert ist. New Yorks Parks laden zum Verweilen und Entspannen ein, während in den Häuserschluchten geschäftiges Treiben herrscht.

Eindrucksvolle Städte von Ost bis West

Chicago liegt herrlich am Michigansee und ist für seine aufregende Architektur bekannt, die sich am eindrucksvollsten im zentral gelegenen Viertel „The Loop“ zeigen. Einen besonderen Blick auf die Wolkenkratzer gewährt eine Schifffahrt über den Chicago River. Wer die Stadt von oben betrachten möchte, fährt auf das Skydeck des Willis Towers. Aus dem 103. Stock ist ein herrliches Panorama der Metropole zu sehen. Weitere Sehnsuchtsziele sind die Hauptstadt Washington, das sonnige San Diego oder das Spielerparadies Las Vegas. Nicht zu vergessen sind die Strände von Miami Beach und die Städte im Westen, etwa Los Angeles sowie San Francisco.



Für das Erlebnis dieser pulsierenden Städte gilt eine Voraussetzung: Einreise USA mit eVisum. Reisende, die länger als 90 Tage in den USA verbringen wollen, müssen ein Visum bei der zuständigen US-Botschaft beantragen. Für touristische Reisen mit einer Dauer von maximal 90 Tagen gibt es ESTA, eine Online-Registrierung, die in einigen Ländern eine Visabeantragung überflüssig macht. Zu den berechtigten Staaten gehört auch Deutschland. Die Bearbeitung dauert meist nur 24 Stunden. Empfohlen wird, die Beantragung mindestens 72 Stunden vor der Reise durchzuführen. Trotzdem ist eine spontane Entscheidung für eine USA-Reise nicht zu empfehlen. Airlines wie die Lufthansa haben ihr Flug-Angebot reduziert, um im Sommer an den Flughäfen ein Chaos wie im letzten Jahr zu vermeiden.

Mehr als große Städte

Die USA bieten neben den Metropolen viele weitere Highlights. Wer in Chicago ist, sollte einen Trip über die legendäre Route 66 planen. Eine Idee ist es, dafür ein Wohnmobil zu mieten. Eine spannende Welt lässt sich auf Hawaii bewundern. Der vulkanische Archipel umfasst sehr unterschiedliche Landschaften. Empfehlenswert ist deshalb ein Inselhopping. Ein weiteres interessantes Reiseziel ist der Bundesstaat Washington mit der Metropole Seattle. Im Mount Rainier Nationalpark türmen sich nicht nur die Berge, sondern auch mächtige Gletscher auf. Den Kontrast bilden wilde Strände und immergrüne Regenwälder.



Das nötige Einreiseverfahren ist relativ einfach. Mehr Info zum ESTA auf Deutsch gibt es hier. Das Portal bietet den einzigen telefonischen Support im deutschen Festnetz. Das Personal ist mehrsprachig und speziell zu Fragen der Einreise in die USA geschult. Dies gibt eine besondere Sicherheit für alle, die zum ersten Mal in die USA reisen wollen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Firmensitz des Anbieters in Deutschland liegt.



Die USA bieten für viele Interessen das richtige Reiseziel. Die Formalitäten für die Einreise sind mit einer fachkundigen Unterstützung kein Problem.