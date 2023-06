Österreich ist ein wahres Paradies für Camping-Liebhaber. Zwischen atemberaubenden Landschaften, malerischen Seen und spektakulären Bergkulissen bietet das Land eine Vielzahl an Stellplätzen, die einen unvergesslichen Urlaub versprechen – und für den Deutsche keine tagelange Anreise auf sich nehmen müssen. In diesem Artikel stellen wir die beliebtesten Campingziele Österreichs vor und geben einen Einblick in die einzigartigen Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse, die dort auf Reiselustige warten.

Camping in den Tiroler Alpen

Wie kaum ein anderes österreichisches Bundesland steht Tirol für Wandern und Aktivurlaub. Damit sind die Tiroler Alpen ein ideales Reiseziel für alle Camping-Fans, die herrliche Natur genießen und Abenteuer erleben wollen.

Urlauber haben dabei die freie Wahl, sich auf eine kulinarische Alm-Wanderung einzulassen, die Bergseen von Tirol ausfindig zu machen oder einen Weitwanderweg über mehrere Tage zu beschreiten. Die herrliche Berglandschaft und die ursprünglichen Dörfer sind ein wahres Wander- und Campingparadies und für deutsche Urlauber damit der ideale Ort für Aktivurlaub und Entspannung.

Die Hauptaktivität in den Tiroler Alpen ist ohne Frage das Wandern. Es besitzt im beliebten Bundesland von Österreich einen enorm hohen Stellenwert – dementsprechend gut ist das Wandernetz ausgebaut, das von Besuchern gefahrlos genutzt werden kann. Wanderungen an die idyllischen Bergseen wie der Obernberger See, der Hintersteinersee oder ein Ausflug zum Seebensee sind beispielsweise empfehlenswerte Routen.

Tipp: Die Reise nach Österreich mit dem Auto oder Camper dauert – je nach Ausgangspunkt in Deutschland – nur wenige Stunden. Besonders bequem reist es sich mit einer digitalen Vignette, die einem das Anstehen an der Grenztankstelle spart. Hier gibt es mehr Informationen zur digitalen Vignette.

Camping am Wolfgangsee

Eingerahmt von einer traumhaften Bergkulisse und grünen Hügeln gilt der Wolfgangsee in Österreich als einer der schönsten Seen des Landes. Camping am Wolfgangsee bietet Urlaubern einen unvergesslichen Naturgenuss und die perfekte Mischung aus Wanderurlaub und Badevergnügen.

Einige Campingplätze liegen direkt am Seeufer und sind ideal, um spontan in den kühlen Bergsee zu hüpfen oder einer Wassersportart nachzugehen. Andere Plätze liegen auf einer Anhöhe und bieten damit fantastische Ausblicke in die umliegende Berglandschaft. Ob Entspannung in der Natur oder Aktivurlaub am Wasser – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Ein beliebtes Ausflugsziel für Camper ist die Marktgemeinde St. Wolfgang, die sich in malerischer Seelage zu Füßen des Schafbergs befindet. Hinauf geht es bequem mit einer nostalgischen Zahnradbahn – der steilsten in ganz Österreich. Einen Besuch wert ist auch die Wallfahrtskirche St. Wolfgangs, die bis heute für ihren gotischen Flügelaltar des Tiroler Künstlers Michael Pacher berühmt ist. Alternativ bietet sich ein Besuch im Puppenmuseum und ein anschließender Spaziergang an der Seepromenade an.

Auch das Mozartdorf St. Gilgen ist für einen Ausflug geeignet. Der idyllische Heimatort des berühmten Musikers lockt mit einer sehenswerten Ausstellung im Mozarthaus oder einer Führung durch das Kloster Gut Aich. Auch Feinschmecker kommen hier auf ihre Kosten und können handgedrehte Mozartkugeln sowie schokoladige Nannerl-Schmatzerl genießen.

Camping im Nationalpark Hohe Tauern

Der Nationalpark Hohe Tauern wird von Aktivurlaubern der ganzen Welt für seine großartigen Hochgebirgslandschaften geschätzt. Die Täler und Gipfelregionen bieten dabei eine unglaubliche Artenvielfalt an Pflanzen und Wildtieren, die im Nationalpark geschützt leben können. Campingurlauber können hier nicht nur Steinböcke und Murmeltiere erleben, sondern auch tausend Jahre alte Zirbenbäume, glasklare Gletscherbäche und historische Handelswege.

Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ist übrigens auch für Familien ein geeignetes Urlaubsziel. Eine geführte Wanderung durch den Nationalpark, eine Radtour am Tauernradweg oder eine Klettertour mit anschließendem Rafting-Abenteuer – es gibt zahlreiche Aktivitäten und Freizeitmöglichkeiten, die Groß und Klein begeistern. Auch eine Reihe an Abenteuerspielplätzen, Naturlehrpfaden und Tierparks stehen zur Verfügung, ebenso wie Badeseen für die Abkühlung zwischendurch.

Besonders empfehlenswert für Wander-Liebhaber: Der Hohe Tauern Panorama Trail führt von den Krimmler Wasserfällen bis ins Tal der Almen und bietet auf 17 Etappen eine traumhafte Weitwanderroute voller atemberaubender Ausblicke auf Österreichs höchste Berge. Auf der Strecke befinden sich malerische Naturschauspiele und sehenswerte Ausstellungen, zudem sorgen Bergbahnen, Shuttle-Dienste sowie ein Gepäcktransfer für die nötige Erholung während der Wanderung.

Camping am Neusiedler See

Radfahren, Kultur genießen, baden, shoppen oder einfach nur in der Sonne entspannen – all das erwartet Campingurlauber am Neusiedler See in Österreich. Mit ganzen 300 Sonnentagen im Jahr lockt der See Groß und Klein das ganze Jahr über an. Vor allem im Frühling ist das farbenprächtige Aufblühen der Natur ein Spektakel, aber auch im Herbst lohnt sich ein Besuch der Weinfeste in der Region.

Als größter See Österreichs ist der Neusiedler See ein ideales Camping-Ziel und besonders für Aktivurlauber ein beliebter Urlaubsort. Auf dem See lassen sich eine Vielzahl an Wassersportaktivitäten betreiben – Windsurfer, Segler, Kitesurfer oder auch Kiteboarder finden hier optimale Voraussetzungen für ein sportliches Vergnügen. Auch auf dem Pferderücken lässt es sich gemütlich durch den Nationalpark streifen und die Schönheit der Seenlandschaft erkunden.

Bekannt ist die Region für ihre Wallfahrtsorte und Pilgerwege, die Wanderer aus der ganzen Welt anlocken. Für die etwas gemütlicheren Urlauber gibt es die Möglichkeit, die Landschaft mit Segways zu erkunden und Sehenswürdigkeiten in eigenem zu Tempo besuchen.

Wer am Neusiedler See Urlaub macht, kommt um den Wein nicht herum – solange man Fan des Kultgetränks ist. Das Burgenland ist für seine anspruchsvollen Winzer und hervorragenden Weine bekannt. Gute Böden, das richtige Klima und das Know-how der Winzer spielen hier zusammen und sorgen für großartige Sorten wie Pinot blanc, Chardonnay oder der Blaue Zweigelt.

Fazit: Österreichs Schätze für Camping-Liebhaber

Österreich bietet eine Fülle an beliebten Campingzielen, die sowohl Naturliebhaber als auch Abenteuersuchende begeistern. Ob beim Wandern entlang der zahlreichen Wanderwege, beim Entspannen an den klaren Bergseen oder beim Erkunden der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt in den Nationalparks – die Campingziele bieten eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten, die das Herz eines jeden Naturfreunds höherschlagen lassen.

Packen Sie Ihr Zelt ein, schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und begeben Sie sich auf eine unvergessliche Campingreise in Österreich. Genießen Sie die beeindruckende Landschaft, die herzliche Gastfreundschaft der Österreicher und das Gefühl von Freiheit, das das Camping in der Natur mit sich bringt.