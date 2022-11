Die 8 schönsten Orte an der polnischen Ostsee

Manch einer fragt sich vielleicht, was Polen als Reiseziel so besonders und attraktiv macht, dass immer mehr Deutsche ihren Urlaub dort verbringen wollen.

Zunächst einmal gibt es in Polen eine atemberaubende Architektur und historische Stätten, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Vor allem die alten Städte sind wunderschön und voller Charakter. Polen ist für seine köstlichen Speisen und Getränke bekannt - vor allem für seinen Wodka! An leckeren Restaurants und Bars mangelt es hier nicht, sodass man jederzeit ein gutes Essen oder einen Drink genießen kann.

Die polnische Bevölkerung ist unglaublich freundlich und aufgeschlossen, was die Reise noch angenehmer macht. Und schließlich ist Polen im Vergleich zu anderen europäischen Reisezielen ein erschwingliches Reiseland. Wer also auf der Suche nach einem interessanten, vielseitigen und bezahlbaren Reiseerlebnis ist, sollte einen Besuch in Polen in Betracht ziehen! Doch was sind die schönsten Orte? Und für welche Art von Urlaub eignet sich welches Reiseziel am besten? Das klärt dieser Artikel.

Übersicht polnische Ostseeküste (Foto: Infografik)

500 abwechslungsreiche Küstenkilometer

Die polnische Ostseeküste ist ein großartiges Reiseziel mit vielen Attraktionen für Touristen. Seit dem EU-Beitritt hat sich in den Küstenstädten und -dörfern viel getan: Es wurden neue Rad- und Wanderwege sowie Freizeitparks gebaut. Die beliebteste Attraktion an der polnischen Ostseeküste ist zweifelsohne der Leuchtturm in Świnoujście, der direkt am Strand steht und einen atemberaubenden Blick auf die Küste bietet.

Die polnische Ostsee ist eines der schönsten und unberührtesten Meere der Welt. Mit kristallklarem Wasser, atemberaubenden Küsten-Dörfern und einer reichen Geschichte ist. Es ist kein Wunder, dass immer mehr Menschen ihre Urlaubsträume an der polnischen Ostseeküste verwirklichen wollen. Ob Wellness-Strand oder Aktivurlaub, jeder Urlaubstyp kommt hier auf seine Kosten.

Leba

Leba ist ein malerischer Badeort an der Ostsee, der in der Woiwodschaft Pommern in Polen liegt. Die Stadt ist nicht nur bei Aktivurlaubern und Strandliebhabern beliebt, sondern auch bei Naturliebhabern. Zur Unterhaltung der Badegäste gibt es in den Sommermonaten zahlreiche Veranstaltungen, an Polens beliebtestem Seebad.

Wanderdünen

In Leśniewo, einem Dorf westlich von Leba, befinden sich die höchsten Sanddünen Europas. Diese Wanderdünen sind bis zu 40 Meter hoch und bieten einen beeindruckenden Anblick, da sie sich jedes Jahr etwa 3 bis 10 Meter ins Landesinnere bewegen.

Natur erleben

Leba ist auch ein beliebtes Reiseziel für Besucher, die die natürliche Landschaft genießen wollen. Umgeben von den beiden Seen Lebsko und Sarbsko ist Leba ein beliebter Ort für Naturliebhaber. Die beiden flachen Küstenseen sind ehemalige Meeresbuchten, die von der Ostsee abgetrennt wurden. Aus dem Lebsko fließt der kleine Fluss Leba durch den idyllischen Küstenort und grenzt an den 500 Hektar großen Słowiński-Nationalpark. In dem es auch Campingplätze gibt.

Swinemünde

Świnoujście ist ein wunderschöner Badeort, der durch die Besuche von Wilhelm II. ab 1882 als "Kaiserbad" berühmt wurde. Die Stadt liegt zusammen mit den drei anderen Kaiserbädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck an der längsten Strandpromenade Europas. Das älteste Seebad Polens liegt nur eine Stunde Strandspaziergang von Ahlbeck auf dem deutschen Teil Usedoms entfernt und ist damit der perfekte Ort für einen entspannten Urlaub.

Kolberg

Kolberg ist ein beliebter Badeort in Polen, der direkt an der Ostsee liegt. Kolberg ist einzigartig unter den polnischen Seebädern, da es eigentlich eine Stadt ist. Mit einem kleinen Einkaufs- und Flanierviertel im alten Stadtzentrum. Die Stadt wurde im 12. Jahrhundert gegründet und florierte aufgrund ihrer Salzquellen. Bis ins 17. Jahrhundert war Kolberg sogar eine Hansestadt. Heute ist die Stadt wegen ihrer schönen Strände und ihrer strategischen Lage ein beliebtes Touristenziel.

Lubiatowo

Genau wie Władysławowo liegt das Ostseebad Lubiatowo an der zentral-polnischen Ostseeküste, an der nördlichsten Spitze des Landes. Der Ort ist sehr idyllisch und bietet fern ab von Trubel einen erholsamen Urlaub. Lubiatowo ist von einem wunderschönen Kiefernwald umgeben, der sich hervorragend zum Wandern und Radfahren eignet. In der Umgebung gibt es außerdem einige Restaurants und Cafés sowie ein paar kleine Geschäfte. Wer also auf der Suche nach einem ruhigen und charmanten Ort für seinen Sommerurlaub ist, für den ist Lubiatowo auf jeden Fall einen Besuch wert!

Die Halbinsel Hela

Die Halbinsel Hel ist eine schmale, 35 Kilometer lange Halbinsel, die vor der Danziger Bucht in Polen liegt. Die Halbinsel ist bekannt als ein Paradies für Taucher, Wasser- und Trendsportler. Einzigartigen Windbedingungen machen sie zu einem der besten Kitesurfing-Spots in Europa. Schiffswracks vor der Insel sind beliebte Ziele für Taucher. Schöne Sandstrände mit Dünen säumen die lange, schmale Landzunge. Vor dem Badeort Hel an der Spitze der Halbinsel liegen weitere Badeorte. Darunter befindet sich auch die kleine Stadt Ceynowa, die bei Nudisten beliebt ist. Eine Besonderheit, denn normalerweise: "Oben-ohne" oder sogar Nacktbaden ist im katholischen Polen nicht erlaubt.

Danzig

Die Stadt Danzig bietet viele Attraktionen für Touristen. Das malerische Stadtzentrum bietet alle Attraktionen einer schönen Studentenstadt mit vielen Restaurants und Kneipen. Sie wurde nach der schweren Zerstörung im Zweiten Weltkrieg aufwändig im alten Stil wiederaufgebaut. Patrizierhäuser mit prächtigen Fassaden säumen die ul. Długa (Lange Straße). Auf dem romantischen Długi Targ (Langer Markt) finden im Sommer Open-Air-Festivals statt. Eine besonders schöne Gasse ist die berühmte ul. Mariacka (Frauengasse), die von zahlreichen Bernstein-Boutiquen gesäumt ist, die zertifizierten Schmuck verkaufen. Wie überall an der Bernsteinküste gibt es auch hier das "Gold der Ostsee" zu erstaunlich günstigen Preisen. Sehenswert sind auch das Danziger Bernsteinmuseum und das brandneue Solidarność-"Freiheits"-Schiffsmuseum an der Motława. Danzig ist zu Recht stolz auf seine UNESCO-gelistete Altstadt, die eine der größten und schönsten in Europa ist.

Insel Wollin

Wollin ist eine wunderschöne Insel gleich hinter der polnischen Grenze, die wegen ihrer schönen Ostseestrände ein beliebtes Urlaubsziel ist. Auf der größten Insel Polens gibt es zahlreiche Badeorte, von denen die bekanntesten das Ostseebad Misdroy und Swinemünde sind. Auf Wollin können Touristen das sonnigste Wetter und weniger Niederschläge als in anderen Ostseebädern genießen. Außerdem hat die Insel eine idyllische Landschaft mit Wäldern und Wildtieren, darunter Seeadler und Biber.

Sopot

In Sopot gibt es zu jeder Jahreszeit eine Menge zu tun, egal zu welcher Jahreszeit man kommt. In den Sommermonaten wimmelt es in der Stadt nur so von Menschen, denn sie ist dann die inoffizielle Sommerhauptstadt Polens. Die Strände sind überfüllt, bieten aber schöne Aussichten und sind ein toller Ort zum Entspannen. Wenn man im September kommt, ist das Wasser noch warm genug, um schwimmen zu gehen, und die Stadt ist viel ruhiger. Sopot ist ein großartiger Ort, um spazieren zu gehen und die charmante Architektur zu bewundern.