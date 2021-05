Reckrühm kehrt auf die Bank zurück

Alsleben - Nein, sie sind keine Unbekannten bei Rot-Weiß Alsleben: Marcus Reckrühm und Andy Soyk. Soyk, mittlerweile 29, spielte 2012 achtmal für die Rot-Weißen in der Landesliga. Reckrühm (40) war bis 2018 Trainer. Nun kehrt er auf den Posten zurück und löst Mirko Stieler ab, der erst vor der Saison gekommen war. Stieler hat die Alsleber Chefetage gebeten, sich künftig einer anderen Aufgabe widmen zu dürfen.

„Wir haben alles sauber geklärt und bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Vereinschef Markus Güldenpfennig. Und Reckrühm als neuer Trainer sei da die naheliegendste Lösung für den Verein gewesen. „Er hatte sich Bedenkzeit erbeten, dann aber recht schnell zugesagt“, so Güldenpfennig. Die Telefonate bei der Suche nach neuen Spielern nach dem Weggang der Gadkowsky-Brüder könne er indes schon gar nicht mehr zählen. Aber sie waren in weiteren Fällen von Erfolg gekrönt.

Denn neben dem Hettstedter Soyk, er spielte zuletzt beim Verbandsligisten SV Kelbra, wechseln auch Adrian Pelaj und Chris Gauk an die Saale. Sie kommen vom Landesklassisten FC Hettstedt. Und während Soyk sogar schon für den VfL Halle 96 in der Oberliga gespielt hat, bringt es Pelaj (28) aus seiner Zeit in Emseloh auf einige Landesligaerfahrung. Gauk ist 29 und brachte es bisher nicht über die Landesklasse hinaus. „Sie haben aber alle drei das Niveau für die Landesliga“, sagt Güldenpfennig und schließt Gauk damit ein.

Vierter im Bunde der Neuzugänge ist Toni Käding. Genauer gesagt ist er ein Rückkehrer. Der 21-Jährige brachte es nach seinem Wechsel zu Eintracht Peißen in der Kreisliga auf drei Einsätze, will jetzt noch den Sturm auf einen Platz in der Landesligamannschaft wagen. Und das Alsleben weiter in der Landesliga spielt, daran lässt Güldenpfennig keinen Zweifel. „Totgesagte leben länger“, so der Vereinschef. Damit das so bleibt, sind die Rot-Weißen auf der Suche. „Wir brauchen mindestens noch zwei Spieler, um den Kader breiter aufstellen zu können.“ Einfach sei das laut Güldenpfennig nicht.

Denn es ginge heute nicht mehr nur um die Bewegung der Füße, sondern vor allem auch um die zwischen Daumen und Zeigefinger. Da könne Alsleben mit anderen Vereinen nicht mithalten. Und wolle es auch gar nicht. „Die Fußballer sollen um des Fußballs willen bei uns spielen und nicht des Geldes wegen“, stellt Güldenpfennig klar. Und wird schon bald die nächste Telefonate führen. (mz)