Re-Start mit guter Resonanz

Mehr als 30 Kinder aus der Grundschule in Elster trainieren wieder. Hygienekonzept bleibt gültig. Was der Vizevereinschef vom UHC dazu sagt.

Elster - Die Corona-Inzidenzen im gesamten Landkreis bleiben derzeit stabil auf einem sehr niedrigen Niveau und so kehrt langsam das gewohnte Leben in den Alltag der Menschen zurück. Auch die verschiedensten Arbeitsgemeinschaften (AG) in den einzelnen Schulen der Region dürfen wieder angeboten werden. In der Elbe-Elster-Halle in Elster jagen die Steppkes der Grundschule „Elbkinderland“ mit ihrem Schläger wieder hinter dem kleinen, weißen, löchrigen Ball hinterher und spielen Floorball. „Wir haben das Hygiene-Konzept noch einmal leicht angepasst“, berichtet Jens Zoberbier, Vizevereinschef beim UHC Elster, der MZ. Zoberbier leitet nun schon seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin, Grundschulleiterin Yvonne Höhne, die AG. Im Vergleich zum vergangenen Jahr - vor dem zweiten Lockdown - musste allerdings nicht viel an den bestehenden Hygieneregeln geändert werden.

Duschverbot gilt noch immer

„Die Sporthalle hat nach wie vor eine Maximalbegrenzung von 38 Personen“, sagt Zoberbier, der als Lehrer am Jessener Gymnasium tätig ist, „und in den Umkleiden gelten Abstandsregelungen.“ Außerdem werden alle benötigten Sportgeräte in relativ kurzen Zyklen desinfiziert. Und wie bei den erwachsenen Sportlern dürfen auch die Kinder nach ihrem Work-out noch nicht an der Sportstätte duschen. Dem Spaß der kleinen Floorball-Asse aber tut das keinen Abbruch. Motiviert führen sie ihre Dribble-, Pass- und Torschuss-Drills durch und bei einem Übungsspiel geben die in zwei verschiedenen Gruppen etwa drei Dutzend trainierenden Schüler zum Teil lautstark alle ihr Bestes.

„Für die Kinder ist es auf jeden Fall schön, sich wieder gemeinsam bewegen zu können“, meint Zoberbier, während er die Knirpse launig beobachtet. Wie bei den meisten anderen Sportarten gab es seit vergangenen Oktober keinerlei Trainingseinheiten mehr. Über die große Beteiligung seiner Schützlinge an den ersten Übungseinheiten freut er sich.

Künftig in zwei Gruppen

„Es ist ja bekanntermaßen schwer wieder anzufangen, wenn man so lange Zeit keinen Sport betrieben hat“, sagt er. Komplett unabhängig von der Floorball-AG befürchtet er schon, dass der eine oder andere nach einer so langen Pause nicht wieder kommen wird, um sich sportlich zu betätigen. Künftig werden die kleinen Floorballer in zwei Gruppen trainieren. So spielen die Schüler der zweiten bis zur vierten Klasse zusammen und die Erstklässler gemeinsam mit den Kindern im Kita-Alter. „Eigentlich ist es recht schwierig, die Vorschulkinder zu integrieren“, erklärt er. „Beim Floorball aber klappt das ganz gut, da es ein Teamsport ist.“

Auch ihm persönlich hatte in den vergangenen Monaten ohne Sport etwas gefehlt. Als Lehrer hatte er zwar trotzdem Kontakt zu den Schülern, „aber am Nachmittag mal wieder seine Lieblingssportart betreiben zu können, ist schon sehr schön.“ (mz)