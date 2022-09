Große RB-Fan-Umfrage: Wie ist die Stimmung in Leipzig?

Am 7. August ist RB Leipzig mit einem 1:1 beim VfB Stuttgart in die Saison 2022/23 gestartet. In den vergangenen anderthalb Monaten ist jede Menge passiert am Cottaweg: Der Trainer wurde schon gewechselt, ein neuer Sportdirektor gefunden, sportlich lief es in Bundesliga (Rang zwölf, acht Punkte) und Champions League (zwei Niederlagen) sehr durchwachsen.

Wir wollen die Länderspielpause nutzen, um ein Stimmungsbild bei den RB-Fans abzufragen. Wir haben insgesamt zwölf Fragen zu drei großen Themenblöcken gesammelt: 1) Sportliche Ziele 2) Sommertransfers 3) Kaderplanung.

Wir freuen uns auf eure Antworten und werden die Umfrage vor dem kommenden Liga-Heimspiel gegen den VfL Bochum auswerten. Die Ergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, sollten aber wichtige Grundstimmungen im Fanlager abbilden.

1) Die sportlichen Ziele von RB Leipzig

Die Meisterfrage: Der Rückstand auf die Spitze (Union Berlin) beträgt nach sieben Spieltagen neun Punkte. Aber auch andere Teams wie Bayern München oder Bayer Leverkusen schwächeln bislang.

Die Saisonziel-Frage: Wenn vielleicht nicht Meister, dann aber doch wenigstens Champions League... oder droht RB womöglich eine richtig enttäuschende Saison?

Die Trainerfrage: Domenico Tedesco legte mit RB einen klassischen Fehlstart hin, die Wende wurde ihm nicht mehr zugetraut. Aber auch unter Nachfolger Marco Rose gab es schon eine herben Rückschlag beim 0:3 in Mönchengladbach.

Die Königsklassen-Frage: Zwei Niederlagen gegen Donezk und in Madrid waren kein guter Start für RB. Aber bei noch vier offenen Partien ist weiter alles drin in Gruppe F.

2) Die Sommertransfers von RB Leipzig

Für 26 Millionen Euro wurde David Raum aus Hoffenheim geholt, um die linke Seite noch stärker zu machen. Für den Nationalspieler musste der bisherige Stammspieler Angelino gehen.

Unter Trainer Tedesco war Xaver Schlager lange außen vor. Erst Trainer Rose setzt im defensiven Mittelfeld wieder auf den Zwölf-Millionen-Euro-Mann vom VfL Wolfsburg.

Der Nationalspieler kehrte vom FC Chelsea zurück zu "seinem" Klub nach Leipzig. Vier Tore, drei davon im DFB-Pokal gegen Ottensen, schoss Timo Werner bislang für RB in neun Partien.

Leipzigs Last-Minute-Zugang sollte die Personalsituation in der Abwehr entspannen und kam auch gleich regelmäßig zum Einsatz. Für ein Jahr wurde Abdou Diallo von Paris St. Germain ausgeliehen.

3) Die Kaderplanung von RB Leipzig

Christopher Vivell nannte ihn "gut aufgestellt, aber nicht perfekt", Trainer Marco Rose hielt ihn schon mal für zu klein: Der Kader von RB Leipzig ist viel diskutiert.

Jeder Kader hat Stärken und Schwächen: Auf manchen Positionen herrscht großer Konkurrenzkampf, andere wiederum dürften qualitativ oder quantitativ besser besetzt sein.

Eine Saison kennt immer Gewinner und Verlierer innerhalb eines Kaders. Zwar war der Saisonstart von RB Leipzig insgesamt enttäuschend, doch muss das nicht für jeden Spieler gelten.

Zum Abschluss noch der Blick nach vorne. Nach dem Transferfenster ist bekanntlich vor dem Transferfenster. Im WM-Winter kann die Arbeit am Kader bei RB Leipzig weitergehen.

Vielen Dank für eure Teilnahme an der Umfrage!