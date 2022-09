Wo liegen die Unterschiede?

Banken bieten zweckgebundene Kredite wie Autokredite häufig zu besonders günstigen Konditionen an.

Kreditaufnahmen sind bei den Deutschen im Trend. Die Gründe dafür sind vielfältig. Während die einen mit einer kleinen Summe einen finanziellen Engpass überbrücken wollen, brauchen andere einen größeren Betrag für den Kauf eines Autos oder die Ablösung alter Schulden. Im Kreditwesen unterscheidet man zwei große Arten von Krediten: den Ratenkredit und den Rahmenkredit. Bei beiden handelt es sich um Kredite, die Geldinstitute privaten Personen zur Verfügung stellen. Allerdings gibt es einige Unterschiede, die Verbraucher kennen sollten.

Was ist ein Ratenkredit?

Der Ratenkredit ist die am häufigsten genutzte Kreditart und dürfte den meisten Menschen bekannt sein. Die Tilgungsraten sind bei dieser Kreditart gleichbleibend. Ein Ratenkredit wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Bankkredit oder Privatkredit bezeichnet. Nahezu alle der in Deutschland tätigen Banken bieten ihren Kunden Ratenkredite zu unterschiedlichen Konditionen an.

Bei einem Ratenkredit handelt es sich um einen Kredit, den eine Bank einem privaten Kreditnehmer zur Verfügung stellt. Der Kredit hat eine vertraglich festgelegte Laufzeit. Innerhalb dieser muss der Kreditnehmer den Kredit nebst Zinsen an die kreditgebende Bank zurückzahlen. Üblich sind Laufzeiten zwischen 12 und 120 Monaten.

Die meisten Ratenkredite sind während der Kreditlaufzeit in gleichbleibenden Raten zurückzuzahlen. Bei einigen Krediten kann die Höhe der Tilgungsraten jedoch auch von der allgemeinen Zinsentwicklung abhängen und somit schwanken.

Wofür werden Ratenkredite eingesetzt?

Verbraucher beantragen Ratenkredite, um die Anschaffung bestimmter Objekte wie elektronische Geräte und Möbel oder andere für das alltägliche Leben wichtige Gegenstände zu finanzieren, wenn das eigene Budget dafür nicht ausreicht. Neben Krediten „zur freien Verwendung“ gibt es zweckgebundene Kredite wie den Autokredit oder den Immobilienkredit.

Das Geld, das ein Kreditnehmer hierbei erhält, darf er ausschließlich für einen bestimmten Zweck, also zum Beispiel für den Kauf eines neuen Fahrzeuges, verwenden. Aufgrund der Zweckbindung können die Banken diese Kredite häufig zu günstigeren Konditionen anbieten. Mit Abschluss des Kreditvertrages erhalten sie eine Sicherheit (das erworbene Fahrzeug beim Autokredit oder eine Immobilie beim Immobilienkredit).

Wer einen Ratenkredit finden möchte, der zu seinen Bedürfnissen passt, kann im Vorfeld einen unverbindlichen Kreditvergleich durchführen. Unter Angabe des Kreditbetrages, der Laufzeit und des Verwendungszwecks lassen sich mit diesem die in Frage kommenden Angebote verschiedener Banken anzeigen.

Viele Menschen nehmen Kredite für die Finanzierung kleiner und großer Anschaffungen auf. pixabay.com © nattanan23

Welche Vor- und Nachteile bietet ein Ratenkredit?

Ein Ratenkredit bietet einem Verbraucher die Möglichkeit, seine finanzielle Belastung genau zu planen. Im Vertrag legen die beiden beteiligten Parteien vorab fest, wie hoch die monatlich zu zahlende Tilgungsrate ist, die der Kreditnehmer zu zahlen hat. Die Rate beinhaltet bereits die Gebühren und Kosten der Zinsen.

Darüber hinaus ist ein Ratenkredit vergleichsweise leicht zu bekommen. Wer nur einige Hundert Euro benötigt, braucht für seinen Antrag zumeist nur den Personalausweis. Viele Händler bieten derart kleine Kredite zum Beispiel über eine „Null-Prozent-Finanzierung“ an, wenn sie bestimmte Waren mit Finanzierung verkaufen. Allerdings wickeln die Händler die Finanzierung meist nicht selbst ab, sondern arbeiten mit Partnerbanken zusammen.

Ein weiterer Vorteil, den Ratenkredite bieten, ist ihre gute Vergleichbarkeit. Auf vielen Online-Vergleichsportalen lassen sich die Angebote diverser Geldinstitute wie bereits erwähnt kostenlos miteinander vergleichen. Interessierte finden so im Handumdrehen einen passenden Kredit.

Neben den zahlreichen Vorteilen weisen Ratenkredite aber auch einige Nachteile auf. Wählt ein Verbraucher beispielsweise eine lange Laufzeit, ist die monatliche Belastung zunächst geringer. Dies könnte ihn jedoch dazu verführen, mehrere Kreditverträge abzuschließen. Ändern sich dann seine Lebensumstände durch Arbeitslosigkeit, eine plötzliche Krankheit, einen Unfall oder auch eine Scheidung, kann es passieren, dass der Schuldner mit seinen Zahlungen in Verzug gerät. Im schlimmsten Fall gerät er in eine Schuldenspirale, aus der er nur schwer wieder herausfindet und die neben einer schlechten Schufa mit gerichtlichen Maßnahmen wie Lohnpfändung oder Zwangsvollstreckung enden kann.

Was ist ein Rahmenkredit?

Rahmenkredite sind auch als Abrufkredite bekannt. Der Rahmenkredit basiert wie der Ratenkredit auf einem Kreditvertrag, den ein Kreditnehmer mit einer Bank abschließt. Diese räumt dem Bankkunden einen Kredit ein, den er bis zu einer zuvor festgelegten Summe nutzen darf. Wie viel Geld er im Rahmen dieses Kreditrahmens beansprucht, obliegt ihm. Bei einem Rahmenkredit gibt es keine Mindestsumme.

Die Zinsen werden beim Rahmenkredit ebenfalls im Zuge des Vertragsabschlusses festgelegt. Der Kreditnehmer zahlt diese nur für die Summe, die er tatsächlich in Anspruch nimmt. Auch bei der Kredittilgung gibt es Unterschiede zum Ratenkredit. So setzen einige Geldinstitute eine bestimmte Mindestsumme pro Monat voraus, deren Höhe sich nach dem in Anspruch genommenen Betrag aus dem Kredit richtet. Andere Banken verzichten hingegen auf eine Mindestrückzahlung und verlangen lediglich die Begleichung der Kreditzinsen.

Welche Vor- und Nachteile bieten Rahmenkredite?

Rahmenkredite sind im Vergleich zu Dispositionskrediten deutlich günstiger und darüber hinaus nicht an ein Girokonto gekoppelt. Der Kunde kann jederzeit unabhängig von seinem Bankkonto auf das Geld zugreifen. Das macht diese Kreditart besonders flexibel. Flexibel ist auch die Mindest-Rückzahlung. Diese macht in den meisten Fällen nur einen kleinen Teil des in Anspruch genommenen Kreditbetrages aus.

Während nahezu alle Banken in Deutschland Ratenkredite anbieten, stellen allerdings nur wenige Banken Rahmenkredite zur Verfügung. Wer einen Rahmenkredit beantragen möchte, muss zudem über eine sehr gute Bonität und ein regelmäßiges Einkommen verfügen, da die Beträge in der Regel höher sind als bei Dispokrediten. Nicht jeder Verbraucher erhält diese Art von Kredit.

Wann eignet sich welche Kreditart?

Ratenkredite eignen sich vor allem für geplante, größere Anschaffungen, für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe oder auch Urlaubsreisen. Zweckgebundene Ratenkredite bringen im Vergleich zu frei verwendbaren Ratenkrediten meist einen Sparvorteil, da die Banken diese aufgrund der Sicherheiten, die sie erhalten, zu günstigeren Konditionen anbieten.

Rahmenkredite stellen dagegen eine günstige Alternative zu Kreditkarten oder dem Dispokreditskredit (auch: Kontokorrentkredit oder Überziehungskredit) dar, weil die Zinsen deutlich niedriger sind. Gleichzeitig ist der Kreditrahmen bei Rahmenkrediten wesentlich höher. Einmal von der Bank genehmigt, kann der Bankkunde seinen Rahmenkredit jederzeit nutzen. Von dieser Flexibilität profitieren sowohl Privatpersonen als auch Kleinunternehmer und Gewerbetreibende, die regelmäßig Waren oder Rohstoffe kaufen müssen und dafür nicht immer wieder einen neuen Kredit beantragen möchten.