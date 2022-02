Putin kann sich alles erlauben

Der 24. Februar 2022 markiert einen historischen Einschnitt für Europa. Schon die Krim-Annexion war völkerrechtswidrig. Aber nun marschieren das erste Mal seit dem 1. September 1939 die Truppen eines Staates in Europa in einem Angriffskrieg in einen anderen Staat ein. Russlands Attacke auf die Ukraine erschüttert die Ordnung in Europa und wird Folgen auch für die Politik in Deutschland haben.

Putin hat den Konflikt planvoll eskaliert. Der Aufmarsch an den ukrainischen Grenzen war erst nur ein „Manöver“. Und dann ging es ihm nur darum, eine weitere Ost-Ausdehnung der Nato zu verhindern. Und noch vor Tagen haben Putin und weitere Spitzenvertreter seines autokratischen Regimes so getan, als sei die Behauptung einer baldigen Invasion nur US-Propaganda. Und noch kurz vor dem Angriff wollte Putin nur eine „Friedenstruppe“ in die Ostukraine entsenden. Wie bei der Besetzung der Krim durch Truppen ohne Hoheitsabzeichen ging es auch um „Maskirovka“, Tarnung und Täuschung, aber vor allem darum zu testen: Wie reagieren EU und Nato, was kann sich Russland erlauben? Die Antwort: alles. Deshalb musste Putin nun nicht einmal eine Attacke auf Russland vortäuschen, er griff einfach schamlos die Ukraine an.

Er kann sich all das erlauben, weil EU und Nato ihm diplomatisch kein Einhalt gebieten können und militärisch nicht wollen. Sanktionen werden Russland treffen, aber nur wirken, wenn sie denkbar hart ausfallen und lange anhalten. Daran darf man zweifeln, weil es natürlich auch einen wirtschaftlichen Rückstoß schon durch die absehbar weiter steigenden Energiekosten in der EU und gerade in Ostdeutschland geben wird. Das Kalkül im Kreml dürfte sein, dass sich die EU schon wieder einkriegen wird, und wie nach der Krimbesetzung wieder Normalität in den Beziehungen zu Russland eintreten werde. So wie es die Doktrin der deutschen Ostpolitik bisher war, die auf Teilhabe Russlands und die friedensstiftende Wirkung wirtschaftlicher Beziehungen baute.

Putin, das hat er in seiner völkischen und großrussischen Rede am Montag klar offengelegt, denkt in den Grenzen und Einflusssphären der alten Sowjetunion. Gestern die Krim, heute die Ukraine - was kommt dann morgen? Die Nato-Staaten Litauen, Estland, Lettland, Polen? Klingt absurd, aber nach dem Überfall auf die Ukraine kann man ein weiteres aggressives Vorgehen Russlands nicht mehr ausschließen. Putin macht Außenpolitik, wie wir sie mit dem Ende des 20. Jahrhunderts in Europa überwunden geglaubt hatten. Zu diesen dunklen Zeiten gehörte auch der Grundsatz: Wer den Frieden will, muss für den Krieg rüsten. Die Nato allgemein und Deutschland speziell müssen ihre Verteidigungsstärke erhöhen und die Ostflanke der Nato verstärken. Eine dauerhafte Stationierung von Nato-Truppen dort wurde mit der Nato-Russland-Grundakte ausgeschlossen. Aber solche Dinge zählen nicht mehr. Die Ukrainer haben ihre Atomwaffen abgegeben, nachdem ihnen unter anderem Russland 1994 die staatliche Souveränität zugesagt hatte.

Der Überfall auf die Ukraine muss Konsequenzen für die Prioritäten der deutschen Politik haben. Klimaschutz, Agrarwende, Energiewende - diese Herausforderungen lösen sich nicht in Luft auf. Aber das erste und wichtigste Thema muss ab sofort die Herstellung und Sicherung des Friedens in Europa sein. Für die meisten heute Lebenden war Frieden in Europa eine Selbstverständlichkeit. Seit dem 24. Februar 2022 leider nicht mehr.

