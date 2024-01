Die Welt scheint nur noch über KI (künstliche Intelligenz) zu sprechen, die in nahezu jedem Lebensbereich Erleichterung für Anwender schaffen soll. Doch kann eine KI auch Übersetzungen übernehmen und fehlerfreie sowie hochwertige Texte zusammenstellen? Zugegeben: Es gibt Tools, die für Übersetzungen gedacht ist. Diese Programme liefern auch interessante Ergebnisse. Bleibt lediglich die Frage offen, wie gut diese Resultate wirklich sind.

KI vs. Mensch: Deshalb können Programme einen professionellen Übersetzer nicht ersetzen

Immer mehr Studenten oder Unternehmen überlegen, ob sie eine Übersetzung nicht von einem Computer übernehmen lassen sollen. Somit sparen sie sich den Einsatz und die Kosten, die durch ein professionelles Übersetzungsbüro entstehen, praktischerweise ein. Da sich die Technologie und Digitalisierung immer weiter entwickeln, scheinen diese Überlegungen durchaus berechtigt. Allerdings kann eine KI-Übersetzung kaum mit der Arbeit eines Menschen mithalten. Das hat ganz einfach Gründe.

Professionelle Übersetzer verfügen über Know-how und Erfahrung

Eine Übersetzung erfolgt in mehreren Schritten. Dazu gehört die Annahme von Aufträgen, die Übertragung der Inhalte sowie Überprüfung von Sinnhaftigkeit und Grammatik der Übersetzung. Dazwischen sind weitere Schritte nötig wie Rückübersetzungen nötig. All diese Prozesse übernimmt ein Computerprogramm nicht. Es übersetzt einen Text zwar binnen weniger Augenblicke, übernimmt aber weder Korrekturen noch die Garantie für Richtigkeit der einzelnen Passagen. Der Auftragsteller muss also selbst Überprüfungen vornehmen und sicherstellen, dass Inhalte und Übersetzungen korrekt und strukturiert sind. Gerade bei großen Mengen kann das ziemlich zeitaufwendig und mühsam sein. Wer sich diese Arbeit sparen möchte, wendet sich an Profis. Diese punkten nicht nur mit Fachwissen und Expertise, sondern gewährleisten ebenso, dass alle Inhalte wahrheitsgetreu und sinngemäß übersetzt sind.

KI arbeitet schnell, aber nicht immer zuverlässig

Jeder Kunde möchte mit seiner Übersetzung etwas bewirken. Einige möchten Arbeiten oder Briefe abgeben, andere sich auf dem hiesigen Markt etablieren. Vor allem Unternehmen versuchen zu Kunden eine Bindung aufzubauen - nicht nur auf dem nationalen, sondern auch auf dem internationalen Markt. Dazu ist es wichtig, Vertrauen zu schaffen. Nutzen Unternehmen Computerprogramme, die eher schlecht als recht Übersetzungen vornehmen, kann dies auf Kunden verwirrend wirken. Es ist daher maßgeblich, sich mit Übersetzern oder Übersetzungsunternehmen kurzzuschließen und über Lösungen sowie Einhaltung von Sprachen in verschiedenen Ländern auseinanderzusetzen. Gleichzeitig halten Übersetzer nicht nur Richtlinien und Deadlines ein. Sie unterstützen beim Aufbau von Glossaren, liefern Übersetzungen, die dem Sprachstil entsprechen, wie speziellen Slang oder Umgangssprache, und halten Regeln für Zeichensetzungen ein. Diese können je nach Land und Region unterschiedlich sein. Hier ist der Einsatz von Experten unumgänglich, um Erfolg im internationalen Wettbewerb generieren zu können.

KI Übersetzern fehlt es an rechtlichem Background

Je nach Unternehmen oder Branche müssen Übersetzungen spezielle Anforderungen erfüllen. Das ist vor allem im rechtlichen Bereich maßgeblich. Eine KI kennt sich kaum mit Gesetzen und rechtlichen Grundlagen aus. Es bedarf in diesem Fall die Unterstützung von Menschen. In einigen Ländern ist es zudem nötig, spezielle Zertifikate für Übersetzungen vorzulegen. Diese beglaubigten Übersetzungen kann eine KI jedoch nicht liefern.

Wie sich erkennen lässt, sind Computerprogramme interessant, wenn es um kleine Übersetzungen oder Hilfestellungen geht. Doch diese Texte halten sich weder an Vorschriften noch an Regeln. Auch der Sinn kann unter Umständen nicht stimmen. Unternehmen und Privatpersonen, die auf Nummer sicher gehen möchten, wenden sich daher an professionelle Übersetzer, die sich in der jeweiligen Sprache hervorragend ausgehen und mit Rat und Tat dem Anliegen widmen.