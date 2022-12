Preise auf Rekordniveau: Milch ist so teuer wie nie

Es läuft wieder besser in den Ställen – die Bauern in Sachsen-Anhalt bekommen aktuell deutlich mehr Geld für ihre Milch.

Halle/MZ - Landwirte in Sachsen-Anhalt erzielen so hohe Erlöse für Milch wie nie zuvor. Nach Jahren drastischer Einbrüche liegen die Milchpreise inzwischen auf einem Rekordniveau. Laut Landesbauernverband kaufen Molkereien den Bauern einen Liter Milch aktuell für etwa 60 Cent ab. „Vor zwei Jahren waren es etwa 30 Cent, in den schlimmsten Zeiten 19 Cent“, sagt Christian Schmidt vom Landesvorstand des Bauernverbandes. „Wir kommen aus sehr schlimmen Zeiten.“