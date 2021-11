Polizei und Rettungskräfte nicht erreichbar

Halle/MZ/DSK - In ganz Sachsen-Anhalt ist seit Donnerstagfrüh kurz nach 5 Uhr der Notruf 110 sowie 112 ausgefallen. Betroffen sind auch Festnetze und Mobiltelefone von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Das Land Sachsen-Anhalt hatte per KATWARN-App gewarnt. Tausende Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen. Die Bürger werden aufgefordert, sich im Notfall gegenseitig zu helfen - oder zu Fuß Reviere und Stützpunkte aufzusuchen. Was die landesweite Störung ausgelöst hat, ist derzeit unklar.