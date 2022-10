Polizei sucht 15-jährige Leoni aus der Silberhöhe in Halle

Die Polizei in Halle sucht eine 15-Jährige, die Freitagabend nicht nach Hause zurückgekehrt ist.

Halle (Saale)/MZ - Die 15-Jährige Leoni W. aus Halle wird vermisst. Wie die Polizei am Sonnabend berichtete, ist das Mädchen am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr zuletzt gesehen worden. Leoni wohnt demnach auf der Silberhöhe und ist anders als besprochen nicht um 21.30 Uhr in die elterliche Wohnung zurückgekehrt.

Sie wird als 1,65 Meter groß und ca. 70 kg schwer beschrieben. Sie hat kurze dunkle Haare und trug am Freitag eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose. Sie hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/224 2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.