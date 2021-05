Planung des Berliner Anschlags: Bundesanwalt prüft Hinweise auf NRW-Salafisten

Köln - Die Bundesanwaltschaft prüft Aussagen eines Rechtsanwalts, dass der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt in salafistischen Kreisen im Ruhrgebiet von langer Hand vorbereitet worden sein könnte.

Der Anschlag in Berlin ist möglicherweise monatelang geplant worden.

Die Hinweise von Strafverteidiger Burkhard Benecken, der einen der Angeklagten im Prozess um den Brandanschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen vertritt, seien „natürlich von Interesse“, teilte ein Sprecher des Bundesanwaltschaft dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe) mit.

Anschlag schon vor Monaten geplant

„Wir müssen das nun bewerten und entscheiden, wie wir damit umgehen.“ Benecken hatte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, dass laut Aussage seines Mandanten schon vor Monaten über einen Anschlag in Berlin gesprochen worden sei. „Mein Mandant hat mir im Mai in der Untersuchungshaft erzählt, er habe lange vor seiner Inhaftierung davon Kenntnis erlangt, dass ein Anschlag in Planung sei.