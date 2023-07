Nach einer Kollision am Kreuz Rippachtal ist die A38 am Dienstagmorgen gesperrt worden. Laut Polizei stand der Unfallfahrer unter Drogen.

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall auf der A38 nahe des Autobahnkreuzes Rippachtal ist am Dienstagmorgen die Beifahrerin in einem Pkw verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war das Auto in Fahrtrichtung Göttingen auf einen Sattelzug aufgefahren. Anschließend kam der Pkw quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Autobahn 38 musste in Fahrtrichtung Göttingen bis ca. 9.15 Uhr gesperrt werden. Pkw und Lkw wurden bei der Kollision beschädigt. Eine Schadenssumme lag zunächst nicht vor.

Was in dem Unfall-Pkw auf der A38 sichergestellt worden ist

Wie die Beamten weiter berichteten, stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem wurden in dem Auto Betäubungsmittel sichergestellt. Darüber hinaus war der Wagen nicht pflichtversichert. Die Ermittlungen dauern an.