In Deutschland wächst die Zahl der Senioren mit Pflegebedarf bereits seit Jahren – diese Entwicklung wird sich in Anbetracht des demografischen Wandels auch zukünftig nicht ändern.

Eine stationäre Versorgung nehmen in diesem Zusammenhang jedoch nur verhältnismäßig wenige Menschen in Anspruch. Demnach werden die meisten Pflegebedürftigen in ihrem häuslichen Umfeld versorgt.

Anfangs organisieren oft noch die Angehörigen und Freunde die Pflege. Sobald der Bedarf an Unterstützung allerdings zunimmt, lässt sich auf eine häusliche Pflegekraft in der Regel kaum mehr verzichten. Doch welche Möglichkeiten bestehen eigentlich, Angehörige in ihrem vertrauten Umfeld zu pflegen und welche Kosten fallen dafür an? Die Antworten darauf liefert der folgende Artikel.

Häusliche Pflegekraft: Wann ist sie zu empfehlen?

Natürlich entscheidet immer der individuelle Einzelfall darüber, ob bei der häuslichen Pflege professionelle Unterstützung nötig ist. Oft stehen die Angehörigen allerdings fest im Berufsleben oder wohnen in einer anderen Stadt, sodass sie nur in einem eingeschränkten Umfang für die Pflegearbeit zur Verfügung stehen.

In solchen Fällen ist es oft sinnvoll, eine häusliche Pflegekraft zu beschäftigen. Das Gleiche gilt, wenn der Aufwand und der Umfang der Pflege die eigenen Ressourcen schlichtweg überschreiten. Kroatische Pflegekräfte können dann beispielsweise eine wertvolle, ergänzende Arbeit leisten. Dies gilt insbesondere, wenn der Pflegebedürftige an Demenz leidet – für ihn ist es dann besonders wichtig, in seinem vertrauten Umfeld zu bleiben und dennoch stets auf persönliche Unterstützung zurückgreifen zu können.

Die verschiedenen Angebote der häuslichen Pflege

Geht es darum, zu entscheiden, ob eine häusliche Pflegekraft engagiert werden soll, ist selbstverständlich auch das lokale Angebot entscheidend. Oft besteht beispielsweise die Möglichkeit, eine stundenweise Betreuung in Anspruch zu nehmen, wenn nur ein geringer Bedarf an Unterstützung besteht. Auf lange Sicht reicht diese jedoch oft nicht aus.

Die sogenannte 24h-Pflege stellt dann eine gute Alternative dar. Die jeweilige Pflegekraft wohnt bei diesem Konzept mit dem Pflegebedürftigen in seinem Haushalt und begleitet ihn somit rund um die Uhr. Mit dieser Alternative ist es sogar in schweren Pflegefällen noch möglich, die Betreuung im bekannten Umfeld auszuführen. Dies stellt für viele Senioren einen echten Herzenswunsch dar.

Doch unabhängig davon, ob die Betreuung nur stundenweise stattfindet oder eine Pflegekraft mit im Haushalt lebt: Um medizinische Dienstleistungen auszuführen, muss zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst beauftragt werden, denn die Durchführung solcher Leistungen darf nur durch ausgebildete Pflegefachkräfte erfolgen.

Die Kosten für die häusliche Pflege

Es ist kaum möglich, eine pauschale Angabe dazu zu machen, welche Kosten für die häusliche Pflege anfallen. Der Preis wird im Rahmen der Stundenbetreuung stets durch den tatsächlichen Zeitaufwand bestimmt. Der Entlastungsbetrag, der die Finanzierung sicherstellen soll, beträgt einheitlich 125 Euro. Entstehen Mehrkosten, sind diese mit Hilfe des Pflegegeldes zu bestreiten.

Bei einer 24h-Betreuung ist die Pflegehilfe immer vor Ort. Ihre tägliche Arbeitszeit beträgt sechs bis acht Stunden. So fallen für diese Art der häuslichen Pflege natürlich auch höhere Kosten an. Allerdings gibt es hier einige Förderungsmöglichkeiten. Diese bestehen nicht nur in dem regulären Pflegegeld, sondern auch in der sogenannten Verhinderungshilfe. Die Aufwendungen für die Pflegehilfskraft können zudem von den Steuern abgesetzt werden. Die finanzielle Belastung, die selbst aufgebracht werden muss, liegt im Durchschnitt dann noch bei 800 bis 1.200 Euro.