Paysafecard: Was steckt hinter der Zahlungsmethode?

Die Paysafecard ist eine Zahlungsmethode, die immer häufiger genutzt wird. Nicht jeder Nutzer kann mit diesem Begriff aber sofort etwas anfangen und sorgt sich eventuell über die Sicherheit der Zahlungsoption.

Egal, ob man nach einer einfachen und sicheren Zahlungslösung sucht oder einfach nur neugierig auf die Alternative zu traditionellen Methoden ist; dieser Blogbeitrag erklärt, was man über die Paysafecard wissen muss.

Was ist eine Paysafecard?

Eine Paysafecard ist eine Prepaid-Zahlungsmethode für eine große Auswahl an Geschäften und Online-Shops. Sie bietet eine einfache Möglichkeit, mit digitalem Bargeld zu bezahlen und kann als Alternative zu Kreditkarten oder Debitkarten verwendet werden.

Sie ermöglicht es den Nutzern, online Artikel zu kaufen, ohne persönliche Informationen wie Bank- oder Kreditkartendaten preiszugeben.

Paysafecards können mit unterschiedlichem Guthaben online oder im Einzelhandel gekauft werden:

➔ Über den Online-Kauf von Paysafecards kann man hier mehr erfahren.

➔ Im realen Leben bieten einige Partnergeschäfte die Karten an, darunter viele Kiosks, Tankstellen oder Lebensmittelketten.

In der Bestätigungs-E-Mail oder auf dem Beleg erhalten die Käufer einer Paysafecard einen 16-stelligen PIN-Code. Diesen geben sie bei Einkäufen statt der Bankdaten ein. Der zu zahlende Betrag wird dabei von dem Prepaid-Guthaben auf der Karte abgezogen.

➔ Für eine bessere Verwaltung der Zahlungen kann man außerdem eine App herunterladen und einen Account eröffnen, über den sich Ausgaben und übrige Beträge der gekauften Paysafecards prüfen lassen.

Was sind die Vorteile einer Paysafecard?

Das Nutzen von Paysafecards und der dazugehörigen App bietet viele Vorteile:

● Paysafecard ist eine Prepaid-Zahlungsmethode, die Kunden eine sichere und bequeme Möglichkeit bietet, Online-Zahlungen zu tätigen.

● Mit Paysafecard können Sie Waren und Dienstleistungen online bezahlen, ohne ein Bankkonto oder eine Kreditkarte zu benötigen.

● Paysafecard ist in über 40 Ländern erhältlich und kann mit einer Vielzahl von Beträgen aufgeladen werden, was es zu einer idealen Zahlungslösung für Kunden aus der ganzen Welt macht.

● Paysafecard ist einfach zu verwenden – es erfordert nur wenige, einfache Schritte, um eine Zahlung zu tätigen.

● Paysafecard ist eine sichere Zahlungsmethode, da sie 16-stellige PIN-Codes verwendet, um Zahlungen zu tätigen. Diese PIN-Codes können nur einmal verwendet werden und sind nicht mit persönlichen Informationen oder Bankkonten verbunden.

● Paysafecard wird von einer Vielzahl von Online-Unternehmen akzeptiert, darunter viele große Einzelhändler und Marken.

● Paysafecard bietet Kunden eine Rückerstattungsgarantie für den Fall, dass Waren oder Dienstleistungen, die mit Paysafecards gekauft wurden, nicht geliefert werden oder nicht der Beschreibung entsprechen.

● Paysafecard bietet ein Treueprogramm an, das Kunden die Möglichkeit gibt, Punkte zu sammeln, die für Rabatte und andere Vorteile eingelöst werden können.

● Paysafecard entwickelt sich ständig weiter und führt neue Funktionen und Dienstleistungen ein, von denen die Kunden profitieren, etwa die Möglichkeit, Rechnungen zu bezahlen und Mobiltelefone mit Paysafecards aufzuladen.

● Paysafecard setzt sich für die Sicherheit seiner Kunden im Internet ein und hat mehrere Initiativen zur Förderung der Cybersicherheit eingeführt. Dazu gehört unter anderem die #BeSafeOnline-Kampagne.

Welche Unternehmen akzeptieren Paysafecard als Zahlungsmittel?

Viele große Unternehmen akzeptieren die Paysafecard:

● Amazon,

● eBay,

● Facebook,

● Apple Store,

● Playstation Store,

● Google Play Store,

● Xbox Live Marketplace,

● Skype,

● Spotify,

● Nintendo eShop

● und viele mehr

Darüber hinaus beginnen auch einige Einzelhändler, diese Zahlungsmethode zu akzeptieren, da sie aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Sicherheit immer beliebter wird.

➔ Auf der Webseite von Paysafecard gibt es eine volle Liste der verfügbaren on- und offline Partnershops.

Sind Paysafecards sicher?

Der Begriff Paysafecard fällt häufig in Meldungen, die vor Betrug warnen. Dabei ist es aber nicht die Zahlungsmethode selbst, die nicht seriös ist:

➔ Bei diesen Betrugsfällen geben sich die Betrüger beispielsweise in E-Mails als Angestellte des Zolls aus. Dort fordern sie zur Zahlung von fälligen Gebühren dazu auf, den PIN einer Paysafecard mitzuteilen. Erhalten sie diese PIN, können sie das Prepaid-Guthaben der dazugehörigen Karte beliebig ausgeben.

Das Nutzen der Paysafecard selbst ist sehr sicher. Dabei gibt man keine unnötigen Finanzdaten heraus. Die Zahlungen sind verschlüsselt und der Anbieter hat eine Rückerstattungsgarantie. Man kann sich bei dem Kundendienst melden, falls man ein Produkt, das mit einer Paysafecard bezahlt wurde, nicht erhalten hat. Der Dienstleister kümmert sich dann um die Lösung des Problems und erstattet das ausgegebene Geld in den meisten Fällen.

Die Zahlungsplattform und ihr Anbieter, die paysafecard.com Wertkarten AG mit Hauptsitz in Wien, wurde zudem von zahlreichen internationalen Organisationen akkreditiert, etwa von der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien.

Fazit

Die Paysafecard ist eine bequeme Prepaid-Zahlungsmethode, die die Sicherheit ihrer Nutzer fördert. Sie bietet die Möglichkeit, online zu bezahlen, ohne dass man finanzielle Informationen angeben oder eine Kreditkarte benutzen muss. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für diejenigen, die anonym online einkaufen möchten oder die sich Sorgen um ihre Privatsphäre im Internet machen.