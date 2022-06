Paul-Eric Huster aus Arnstedt im Finale der Super-Enduor-WM

Der junge Mann aus Mansfeld-Südharz fährt in Riesa in die Punkte, aber verletzt sich dann jedoch bei einem Sturz.

Erik-Paul Huster aus Sandersleben in vollem Sprung während der Super-Enduro-Weltmeisterschaft in Riesa.

Riesa/Arnstedt/MZ - Der Super-Enduro-Grand-Prix von Deutschland, der seit 1995 alljährlich im Januar in der „Sachsenarena“ in Riesa ausgetragen wird, musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Maßnahmen in den März verschoben werden. Und wurde dadurch erstmals zum Finale der Super-Enduro-Weltmeisterschaft. Mittendrin am letzten Wochenende war auch Paul-Erik Huster aus Arnstedt.