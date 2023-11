Das größte Parkhaus Deutschlands steht am Flughafen Frankfurt

Parkhaus an einem Flughafen

Egal, ob als Basis für die schönsten Wochen des Jahres oder als Ausflugsziel: Der Frankfurter Flughafen zieht jeden Tag tausende von Menschen an. Einige von ihnen werden nicht gebracht, nutzen nicht die öffentlichen Verkehrsmittel und reisen auch nicht mit dem Taxi an. Das bedeutet, dass sie sich zwangsläufig auf der Suche nach einem Parkplatz befinden.

Genau das kann sich hin und wieder komplizierter als gedacht gestalten. Vor allem zur Hauptreisesaison ist hier einiges los. Oft waren die Parkmöglichkeiten in der Vergangenheit zu 100 Prozent ausgelastet. Besonders ärgerlich für alle, die darauf angewiesen sind, ihren Flug rechtzeitig zu erwischen.

Die folgenden Abschnitte setzen sich etwas genauer mit der Parkplatzsituation am Frankfurter Flughafen auseinander und beinhalten auch einige Tipps, die dabei helfen können, möglichst schnell eine Lücke für den eigenen Wagen zu finden.

Warum sollte man seinen Parkplatz am Flughafen Frankfurt möglichst im Voraus buchen?

Wer sich dazu entscheidet, seinen Parkplatz am Flughafen in Frankfurt im Voraus zu buchen, spart nicht nur Zeit, sondern gegebenenfalls auch Geld. Diejenigen, die hier weitestgehend spontan vorbeischauen, zahlen für eine Woche Parken oft circa 200 Euro. Dabei lohnt es sich, Parkplätze am Flughafen Frankfurt bei Parkplatzvergleich zu reservieren. Hier haben die Nutzer die Möglichkeit, sich alle zur Verfügung stehenden Optionen anzuschauen und dann bequem ihren Favoriten auszusuchen.

Ein besonderer Vorteil, durch den sich die Seite auszeichnet: Die Buchung der Parkplätze findet immer direkt auf der Webseite des jeweiligen Parkplatzes statt. Das bedeutet, dass hiermit so gut wie immer auch der günstigste Preis verbunden ist.

Wo kann man am Flughafen parken … und wo nicht?

Hierbei handelt es sich um eine Frage, mit der sich Urlauber, aber auch Geschäftsreisende möglichst früh auseinandersetzen sollten. Generell ist immer davon abzuraten, an Orten zu parken, an denen die Parksituation nicht komplett klar ist, beziehungsweise an denen es klar verboten ist, seinen Wagen abzustellen.

Ansonsten ist die Gefahr groß, dass sich der Wagen nach der Ankunft nicht mehr am jeweiligen Ort befindet, sondern stattdessen abgeschleppt wurde. Ein teures Unterfangen, das sich leicht vermeiden lässt. Wer möchte sich nach einem erholsamen Urlaub schon darüber ärgern, dass er Hunderte von Euro an ein Abschleppunternehmen zahlen muss?

Eine der Hauptanlaufstellen für Parkplätze am Frankfurter Flughafen ist nach wie vor das Parkhaus. Hier befinden sich etliche Plätze, die – wie bereits weiter oben erwähnt – bequem im Voraus reserviert werden können.

Das Parkhaus ist besetzt? Auch in diesem Fall lohnt es sich, auf die einschlägigen Online-Angebote zurückzugreifen. Denn: Es gibt noch weitere Flughafenparkplätze, die sich durch kurze Wege zu den Terminals und durch eine gute Erreichbarkeit auszeichnen. Auf diese wird auf den entsprechenden Seiten selbstverständlich ebenfalls hingewiesen.

Wann wird es am Flughafen besonders voll?

Zu den Sommerferien in Hessen wird der Frankfurter Flughafen oft noch etwas lebendiger als er ohnehin schon ist. Kein Wunder! Immerhin möchten gerade jetzt viele Menschen in ihren wohlverdienten Urlaub starten und zum Beispiel eine Städtereise nach Paris ab der ersten Minute genießen. Aber auch in den Winterferien lassen es sich viele nicht nehmen, die Tage beispielsweise in wärmeren Gefilden zu verbringen.

Dennoch wäre es nicht korrekt, zu behaupten, dass die Parkhausflächen am Frankfurter Flughafen ausschließlich in den Ferien „gut besucht“ wären. Der Flughafen ist mittlerweile eine beliebte Anlaufstelle für alle geworden, die Lust darauf haben, etwas mehr in dieses ganz besondere Flair einzutauchen, das mit Abflügen und Ankünften verbunden ist.

Egal, ob es darum geht, den Kindern die Starts und Landungen auf der Besucherplattform zu präsentieren oder darum, in dieser besonderen Umgebung einkaufen zu gehen: An diesem Ort kann es – gerade an den Wochenenden – auch dank der Tagesbesucher oft voll werden.

Wer für deinen Tagesausflug die folgenden Tipps beachtet, dürfte jedoch von einem stressfreien Aufenthalt profitieren: